Посольство США в Украине запретило Украине покупать российскую вакцину от ковид-19. Об этом идет речь на официальной странице в Фейсбуке. Формулировки от американцев были не рекомендательные, а утвердительные

«Вчера Временно поверенная по делам США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин Министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!», — значится в сообщении.

Конечно, такое сообщение не могло остаться не замеченным. Экспертов возмутила и тональность сообщения, и то, что распоряжения и указания руководство Украины получает уже открыто, через соцсети. Надо отметить, что сообщение составлено довольно небрежно. В нем даже не удосужились к фамилии официального лица — министра — добавить имя либо хотя бы приставку «господин». Впрочем, кто есть «слуги» и «господа» вопрос риторический. Большие буквы НЕ и восклицательный знак только подчеркивают решительность, эмоциональность и важность этого распоряжения. Так обычно пишут письма начальники своим нерадивым подчиненным, чтобы у тех не осталось сомнений, что вопрос даже не обсуждается. Жизнь или политика: как война вакцин меняет мир © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Общественный деятель Александр Скубченко написал по этому поводу, что в такой стране как Украине больше не нужны президент и министры: «А на кой нам все эти президент, Кабмин, Рада, прокуратура и антикоррупционные органы, на содержание которых мы миллиарды тратим, если всё в стране решает посольство США? Зачем этот театр, в котором "слуги не пойми кого" играют роли президента, министров и депутатов? Пусть уже США, а не народ, останутся единственным источником власти в Украине, а посол США, а не актёры на должностях, останется единственным институтом власти в Украине. И ведь заметьте: ни у кого из официальной власти не оказалось гордости, чтобы хотя бы дипломатически огрызнуться. Посольство США приказало? Приняли к исполнению. А представляете, сколько было бы вони от патриотов, если бы при злочинной владе подобное написало посольство России. Сегодня же они унижения жрут покорно и молча».

Российский журналист Максим Юсин тоже обратил внимание, что на Украине не только не скрывается внешнее управление на всех уровнях — начиная с силового блока и заканчивая даже вопросами вакцинирования населения — а теперь уже и подчеркивается. «Это, конечно, потрясающий документ. Внешнее управление в чистом виде. Но беда даже не в этом. А в том, что это внешнее управление никто и не пытается скрыть. «Гiдность», говорите?»

Показательная демонстрация внешнего управления от посольства США, по мнению главреда издания «Страна» Игоря Гужвы вследствие деградации кадров, курирующих украинский вопрос. «США уже настолько привыкли с 2014 года, что им не приходится ни с кем конкурировать за влияние на Киев, что все чаще забывают о необходимости хотя бы изображать уважение к суверенитету. Но дело, очевидно, еще и в самом вопросе вакцины…. американцы очень сильно обеспокоены темой российской вакцины. Судя по всему, там отдают отчет, что если российская вакцина действительно пройдет все стадии испытаний и покажет свою эффективность, то никакие запреты не остановят ее использование и в Украине, и в других странах». Владислав Русанов: Джеймсы Бонды всех стран, объединяйтесь в войне вакцин! © commons.wikimedia.org, Andrew Butko

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что не Украина не будет покупать российскую вакцину, а подождет, когда появится европейская. Тем временем лидер оппозиционной партии Виктор Медведчук на встрече с Владимиром Путиным попросил рассмотреть варианты поставок вакцины от коронавируса на Украину. И даже сам вакцинировался «Спутником V».