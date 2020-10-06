Во вторник, 6 октября, ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент республики недействительными. А днем ранее, 5 октября, в Киргизии начались протесты из-за результатов этих выборов

Более того, большинство из принимавших участие в выборах партий не признали итогов плебисцита. В столице страны — Бишкеке — начались столкновения протестующих с правоохранителями. Митингующие освободили предыдущего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Во вторник, 6 октября, Толгонай Стамалиева — пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова — заявила, что её руководитель не покидал столицу Киргизии Бишкек. Более того, по словам Стамалиевой, Жээнбеков готов не признать итоги выборов в парламент, которые прошли 4 октября.

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», — передавало слова пресс-секретаря президента Киргизии издание Sputnik Кыргызстан. Экс-президент Киргизии, вышедший из СИЗО, анонсировал обращение к нации © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Так Жээнбеков отреагировал на протесты, охватившие в понедельник киргизскую столицу Бишкек. Митингующим удалось занять ряд правительственных зданий, а также освободить из СИЗО предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Киргизии Сапара Исакова.

Причин протестов несколько. И речь не только о процессах внутри киргизского общества и традиционной для страны борьбы кланов, но и о внешнем влиянии.

Сомнительные результаты

Предварительные итоги выборов в киргизский парламент Жогорку Кенеш выглядели следующим образом. На 22:00 в парламент, преодолев 7%-ный барьер, проходили четыре политсилы: лояльные президенту партии «Биримдик» («Единство») с 24,55% и «Мекеним Кыргызстан» («Моя Родина — Киргизия») с 23,93% голосов, а также «Кыргызстан» с 8,79% и «Бутун Кыргызстан» («Вся Киргизия») с 7,1% голосов.

Сразу же после оглашения этих итогов ряд партий их не признали, а ряд — выразили сомнение. Первой непризнавшей итоги партией была партия Атамбаева «Социал-демократы».

«Мы не признаем итоги выборов, так как были беспрецедентные нарушения: массовые подвозы на УИКи, подкупы, запугивания, фальсификация бюллетеней в пользу провластных партий, был задействован административный ресурс и криминал», — заявил член политсовета партии Темирлан Султанбеков.

Также не признали итоги выборов партии «Реформа», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Замандаш», «Мекен Ынтымаг», «Чон Казат». «Ыйман нуру», «Ордо» и «Республика». Грозин рассказал, кто пытается раскачать ситуацию в Киргизии после выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом сразу несколько партий призвали выходить на улицы с акциями протеста. Вечером 4 октября стало известно, что партии «Ата Мекен» и «Республика» запланировали проведение 5 октября в 14:00 акций возле здания Театра оперы и балета в Бишкеке, о чём сообщил представитель «Республики» Мирлан Жеенчороев.

Кроме того, вечером 4 октября заместитель руководителя партии «Реформа» Урмат Джаныбаев распространил заявление ряда политсил.

«Сегодня партии «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон Казат», «Ыйман нуру» и «Ордо» объединились, чтобы сказать беспределу под названием «выборы» нет. Мы считаем выборы несостоявшимся и нелегитимными. Призываем все оппозиционные силы и всех граждан присоединиться. В 12.00 приходите на митинг на площади «Ала-Тоо»!» — написал Джаныбаев в Facebook, сопроводив запись видео с выступлениями представителей партии.

Утром 5 октября столицу Киргизии охватили протесты, которые ближе к вечеру переросли в беспорядки. Протестующие отправились на штурм Белого дома, где находятся Жогорку Кенеш и администрация президента Киргизии. Милиция пыталась им противостоять, но в результате потерпела неудачу.

Протестующим удалось захватить Белый дом. Кроме того, им удалось освободить из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) предыдущего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, позже митингующие также освободили экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и бывшего главу администрации президента Фарида Ниязова.

Также протестующие захватили мэрию Бишкека. За несколько часов до этого и.о. главы ГКНБ Омурбек Суваналиев сообщил, что комендантом Бишкека стал бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, который принимал участие в задержании Атамбаева в прошлом году.

И хотя пока власть удерживает свои позиции, не исключено, что 2020 год может запомниться Киргизии как год очередной революции. И для неё был ряд предпосылок.

Борьба кланов и демография

Издание Украина.ру уже детально описывало традиционную для Киргизии борьбу «северных» и «южных» кланов, которая тянется с ΧΙΧ века, а то и раньше. В одно время южные киргизы — объединение нескольких родов Ичкилик — входили в состав Кокандского ханства, где их знать претендовала на первенство. На севере Кокандское ханство доходило до города Пишпек. Однако в 1844 году этот город был отбит Киргизским ханством, которым руководил Ормон-хан из рода Сары-багыш. Этот род смог объединить киргизские племена на севере страны в одно ханство, которое, однако, не пережило Ормона, умершего в 1854 году. Атамбаев сдался, но кризиса не миновать. Противостояние в Киргизии может перерасти в раскол страны. Фоторепортаж © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Это противостояние «южан» и «северян» сказалось и в новейшей истории страны. Первым президентом независимого Кыргызстана был Аскар Акаев. Его можно отнести к роду Сары-багыш. В 2005 году его свергли в результате «Революции тюльпанов». На его место пришел «ичкиликовец» Курманбек Бакиев, которого тоже свергли в результате революции в 2010 году. Президентом на переходный период стала Роза Отумбаева — первая женщина-президент в Центральной Азии. Она из племени Саруу. Фактически это «северяне», но они относятся к другому крылу, чем Сары-багыш, — не к правому, а к левому.

При этом история этого племени одов тесно связана и с югом страны. Что касается Атамбаева, то с ним все интереснее: в Киргизии говорили, что в Баткене он выдаёт себя за баткенца, а в Таласе — за таласца. Жээнбеков же был представителем южных кланов. И когда Атамбаев мирно передал власть Жээнбекову, казалось, произошёл уникальный случай в истории Киргизии. Но не тут-то было. Атамбаев начал очищать партию от соратников Жээнбекова и готовиться к выборам, жёстко критикуя бывшего соратника. Последний не стал с этим мириться. В итоге Атамбаев после штурма резиденции в его селе был задержан в августе 2019 года.

Однако в том, что происходит в Киргизии сегодня, виновно не только и не столько древнее противостояние. Как ни парадоксально это звучит, одной из причин произошедшего, как, кстати и в Белоруссии, стала пандемия COVID-19.

В соцсетях киргизы жаловались на пассивную роль государства в борьбе с коронавирусом. Но страшнее было перекрытие границ. Дело в том, что нынешняя Киргизия напоминает Российскую империю перед революцией 1917 года. С 1989 года численность населения Киргизии выросла на 50%: если в 1989 года республику населяло около 4,258 млн человек, то в 2019 году — около 6,39 млн человек. При этом каждый третий житель Киргизии — несовершеннолетний, а 57,9% жителей — люди трудоспособного возраста.

Что-то подобное было и в Российской империи — резкий рост деревенского населения во второй половине ХΙХ столетия и снижение среднего возраста жителей империи. Именно это, как утверждают некоторые исследователи, внесло свою лепту в революцию 1917 года. Киргизское противостояние. Как США могут использовать чужой конфликт в своей войне с Китаем © Эркин Садыков

При этом значительная часть киргизов работала за рубежом, в первую очередь в России. РФ была своеобразной отдушиной для Киргизии. Кроме того, она была желанной страной для амбициозных молодых людей, которые не могли найти себя в Киргизии из-за специфики местных «социальных лифтов». Однако с пандемией границы оказались закрыты. И все те, кто должен был бы выехать на работу в другие страны, оказался «заперт» в стране. В итоге страна превратилась в кипящий котёл с намертво заваренной крышкой.

При этом сама Киргизия находится в стратегически важном месте, и на неё давно имеют виды разные государства, в том числе и западные.

Влияние извне

В понедельник, 5 октября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live, который является одним из основных медиа для координации действий белорусской оппозиции, внезапно переключил своё внимание с происходящего в Минске и других городах Белоруссии на происходящее в Бишкеке.

Канал, который связывают с польским правительством и с американскими группами влияния (один из его бывших редакторов работал на «Радио Свобода»), внезапно озаботился тем, что происходит далеко к востоку от белорусских границ.

«К нам поступает множество сообщений об отключении мобильного интернета в Бишкеке», — среди прочего передавал канал.

При этом пока его публикации о происходящем в Киргизии подчёркнуто нейтральны.

Обострение в Киргизии совпало по времени с новым витком войны в Нагорном-Карабахе, в которую, как утверждают некоторые российские и западные СМИ, активно вовлечена Турция. Для последней Киргизия не чуждая страна. Сейчас в Турции популяризируется концепция «шесть государств — один народ», согласно которой Турция, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан населены тюрками, а потому должны поддерживать друг друга.

Находят эти идеи отклик и в Киргизии. Показательно, к примеру, фото на странице в Facebook одного из молодых киргизских политиков Мурата Калмырзаева.

О возможном «турецком следе» в событиях в Киргизии сообщил и Τelegram-канал «Незыгарь».

«У семьи Атамбаевых прямые контакты с Турцией. Через эти каналы шла торговля оружием и долларовый трафик. Неудивительно, что Атамбаевы контактировали с резидентурой MI6. А через них шли связи на афганский наркопоток, который направлялся в Европу. Турецкий фактор явно требует дополнительного внимания», — указано в его публикации от 6 октября.

Упоминание ΜI6 в этой публикации не случайно. Новый глава спецслужбы Ричард Мур — бывший посол Великобритании в Турции, туранист (сторонник идеи Великого Турана, объединяющего тюркские народы) и русофоб.

«Взоры британского посла (Мура. — Ред.) касались не только самой Турции, но и Азербайджана, так как он неоднократно бывал в Баку, где заимел связи с представителями местной элиты, а также наводил справки и работал над сбором сведений о ситуации в Абхазии и в российских северокавказских республиках. Помимо этого он также пристально следил за развитием событий в Казахстане и Узбекистане, которые также вошли в орбиту британских интересов. Не случайно правоохранительные органы и фемида туманного Альбиона так усердно занимались делами старшей дочери Нурсултана Назарбаева и опальной дочери покойного Ислама Каримова. Очевидно, что представители руководящего слоя и их близкие давно находятся в разработке британских спецслужб», — прокомментировал «Эху Казахстана» назначение Мура в июле этого года на должность главы разведки Её Величества ведущий сотрудник Центра анализа интеграционных процессов стран Центральной Азии Улугбек Бабагулов. Необдуманные заявления. Как Азербайджан прирос Турцией и чем это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но даже если и считать версию о турецком влиянии в Киргизии преувеличением, то нельзя исключать заинтересованность в происходящем США. Администрация Жээнбекова отметилась налаживанием связей с Китаем — главным противником американцев на мировой арене. Киргизские военные даже проводили совместные с китайцами учения, хотя в самой Киргизии живёт довольно много уйгуров, которые к КНР относятся весьма прохладно из-за ситуации в Уйгур-Синьцзянском автономном районе. При этом возросла доля Китая и в киргизской экономике.

Некоторые же эксперты указывают, что Киргизия — это ещё одно постсоветское государство, охваченное кризисом в этом году.

«Беларусь, Армения-Азербайджан, Кыргызстан — разные политические ситуации, но, похоже, цель все равно одна — Россия. Поджигают на всем пограничье. А на очереди еще и Грузия, где Мишико грозится вернуться на выборах, и Молдова, где явно будет попытка свергнуть Додона. Такое ощущение, что кто-то торопится поджечь Евразию, пока не загорелось у них», — отметил белорусский политолог Алексей Дзермант.

В общем, сложившаяся ситуация бросает новые вызовы России. И рано или поздно на них придётся отвечать.