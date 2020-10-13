Во вторник, 13 октября, исполнилось три года, как на Украине вступил в силу закон №5313. Документ ввёл обязательные еженедельные квоты использования украинского языка на телевидении

В целом этот закон соблюдается, но значительная часть украинских зрителей полностью отказалась от украинских телеканалов благодаря спутниковому телевидению и интернету.

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

По этому закону на украинском языке должны быть озвучены абсолютно все иностранные фильмы и сериалы. Исключение — советские фильмы, снятые до 1 августа 1991 года. Их дублировать на украинском не надо, но они обязательно должны транслироваться с украинскими субтитрами.

Тем не менее, исключение не распространяется на советские детские фильмы и мультфильмы — их обязательно переводить на украинский язык, так как языковая политика Украины нацелена в большей степени на юное поколение.

Василий Голованов, исполнительный продюсер телеканала "NewsOne", говорил, что введение квот только повредит «информационной безопасности» государства.

«Судя по нашим внутренним опросам и исследованиям, большая часть аудитории потребляет информацию из всех видов СМИ на русском языке. Вот эта часть аудитории от квот, конечно, пострадает. И я считаю, что для информационной безопасности государства это даже вредно, поскольку потребители русскоязычной информации будут искать альтернативу. И все мы знаем, где они эту альтернативу найдут», — отмечал Голованов.

Языковой вопрос на Украине: вместо «сшивания» страны — раскол © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Пётр Порошенко подписал закон об увеличении квот для украинского языка до 90% с 2024 года (для региональных телеканалов — до 80%).

Весной прошлого года Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом в президенты, подверг языковые квоты критике.

"У нас реально большое количество людей говорит по-русски. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках", — говорил кандидат Зеленский.

Уже в этом году он возвращался к этому вопросу. Но предложил лишь снова сесть и поговорить об этом, как и по всем остальным спорным вопросам.

«Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но какие-то детали, очень важные, утеряны. А из-за этих деталей мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость к неукраиноязычным людям в Украине. Несправедливости быть не должно», — говорил президент Зеленский.

Языковые квоты заставят зрителей мигрировать на российские каналы - Дубинский © Facebook/Александр Дубинский

В Польше действует аналогичный закон, но квоты для польского языка значительно ниже — лишь 33%. В некоторых странах ЕС (Нидерланды, Испания, Бельгия) квотами защищаются как раз не государственный, а языки национальных меньшинств.

Подобный закон с 75%-ными квотами пыталась ввести Латвия в 1998 году, но через пять лет Конституционный суд отменил его как нарушающий права нацменьшинств на получение информации. Латышский суд при этом отметил в своём решении, что квотирование привело к тому, что значительная часть населения страны вообще перестала смотреть национальное телевидение.

Нечто подобное можно наблюдать и на Украине, где с января этого года большинство украинских развлекательных каналов были закодированы, а зрители должны были приобрести специальные ресиверы.

На большей части сельской местности Украины сигнал украинских телеканалов и ранее оставлял желать лучшего, поэтому жители предпочитают устанавливать спутниковые тарелки. В отличие от украинских телеканалов, для которых нужно приобретать дополнительный ресивер, сигналы российских телеканалов находятся в открытом доступе.

Со спутника Hot Bird 13 на Украине вещают 14 российских телеканалов, включая «Первый канал», «НТВ», «Россия-1», «Россия 24», СТС и ТНТ.

Под русскоязычный канал на Украине нужен отдельный закон — Томиленко © Facebook, Sergiy Tomilenko Ольга Айвазовская заявила изданию «Обозреватель»: «Очень большое количество украинцев и дальше смотрят российское телевидение, в частности политические ток-шоу… Когда их потребляют через призму видения и оценок украинские зрители, к сожалению, это также влияет на их волеизъявление».

В том, что многие украинские зрители отдают предпочтение российским телеканалам, сказывается не только языковая политика, но и вопрос качества телешоу и сериалов. В то же время социологический опрос Фонда «Демократические инициативы» совместно со службой Центра Разумкова от сентября текущего года показал, что две трети (66%) опрошенных поддержали введение языковых квот на телевидении.

Как ни странно, но значительная часть потребителей российского медиаконтента через спутник проживает на западной Украине. Многие из них действительно поддерживают введение языковых квот на украинском телевидении, но сами смотрят российские телеканалы.

В крупных городах молодежь и жители среднего возраста всё в большей степени уходят в интернет. Таким образом, у значительной части населения есть выбор: интернет, российские спутниковые телеканалы или украинские телеканалы с языковыми квотами, для которых нужно покупать ресивер. Коммерческая жадность в сочетании с националистической политикой скорее сокращает объем потребления контента на государственном языке.

С другой стороны, закон предоставляет сотни рабочих мест в студиях дубляжа. В какой-то степени введение языковых квот способствовало разделению украинских зрителей на три категории, живущие в совершенно разных медиасферах: по-прежнему потребляющих украинский продукт, ушедших полностью в интернет и настроившихся на российские телеканалы.