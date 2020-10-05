Реальная интеграция Москвы и Минска могла бы разрешить политический кризис в Белоруссии, однако Александр Лукашенко затягивает с необходимыми изменениями, считают политические эксперты

Александр Лукашенко при поддержке России сумел удержать власть в Белоруссии, провел инаугурацию 23 сентября. Однако протесты в стране продолжаются: акции оппозиции проходят регулярно, наиболее крупные — по выходным дням.

Фактически политический кризис в стране продолжается.

Во время острой фазы протестов в Белоруссии Лукашенко согласился с неизбежность реформ и масштабных изменений в стране. Одним из главных должна стать реальная интеграция России и Белоруссии. По сути, выполнение и претворение в жизнь договора о создании Союзного государства (СГ), подписанного еще 8 декабря 1999 года.

Напомним, Союзное Государство — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Белорусский эксперт сказал, когда Донбасс станет частью Союзного государства © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Издание Украина.ру уже сообщало, что одним из вариантов интеграции двух стран может стать конфедерация.

«Лукашенко надеется, что всё будет, как раньше»

Более тесное политическое и экономическое сближение Москвы и Минска будет способствовать тому, чтобы кризис в Белоруссии сошел на нет, считает российский политолог Алексей Кочетков. В то же время, подчёркивает он, «судя по последней информации из Белоруссии, там ничего не поменялось».

«Опять пошли разговоры о том, что политике многовекторности нет никакой альтернативы.

Необходима последовательная позиция России, которая покажет, что в Москве уже не верят пустым словам, обещаниям и заклинаниям о братской дружбе, а хотят реальных шагов», — отметил политолог в интервью Украине.ру.

По его словам, если Лукашенко на реальные шаги не настроен, «то, очевидно, нужно применять новую стратегию, может быть, делать ставки и не на него, а на кого-то еще».

Кочетков сказал, что, судя по заявлениям Лукашенко, он рассчитывает как минимум «продолжать реформы», то есть фактически тянуть с ними, до 2022 года, надеясь, что «протесты рассосутся, и все будет, как раньше».

«Пытаться все это замылить — значит ухудшить не только свою собственную позицию, но и позицию Российской Федерации, которая максимально дружественную политику проводит по отношению к режиму.

Но на самом деле терпение не безгранично, и если руководители Белоруссии не будут делать правильных выводов из ситуации, которую они сами создали, то, наверно, кто то другой будет предпринимать более серьезные шаги», — заявил эксперт.

«Оптимальная интеграция — единое государство»

Оптимальным вариантом интеграции России и Белоруссии является единое государство, уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько. Государство с общими органами управления, общей армией, единой валютой, «с центром, естественно, в России и с, может быть, какими-то отличиями региональными в области муниципалитетов, органов самоуправления и так далее».

Безпалько убежден, что большинство граждан Белоруссии эту идею поддерживают. Что же касается конфедерации, то, отмечает эксперт, она «может быть успешна только в случае начального этапа, интеграции, объединения и так далее».

Безпалько так же, как и Кочетков, скептически смотрит на перспективы интеграции Москвы с Минском при Лукашенко.

«Я не верю, что при действующем президенте Белоруссии реализуются положения Союзного договора. Поэтому все упирается в личность [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявил политолог в интервью Украине.ру.

Он добавил, что сейчас, по сути, Белоруссия продолжает политику «многовекторности», но при этом «успокаивает наше руководство тем, что она категорически испортила отношения с Западом».

«Лукашенко озабочен только одним — сохранением самого себя, своей семьи у власти. Он в общем-то откровенно презрительно относится к своим гражданам: он их называл и «крысами», и «народцем», и так далее. Он сам себя инаугурировал тайно…», — сказал Безпалько, отметив, что «ошибочно считать, что у Лукашенко нет иного пути, что его сама ситуация загоняет в объятия России». Богдан Безпалько: Конфедерация — в реальности лишь имитация интеграции России и Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«На сегодняшний день это похоже на Евросоюз»

Белорусский политолог Алексей Дзермант не считает, что интеграция России с Белоруссией полностью решит вопрос с нынешним белорусским кризисом. По словам политолога, кризис имеет «больше внутренние причины, и его нужно разрешать внутриполитическими методами».

Говоря о Союзное государстве, он отметил, что «на сегодняшний день это похоже на Евросоюз, с продвижением в каких-то областях».

«Можно было бы сделать валютный союз, можно было бы полностью интегрировать социальную сферу, налоги, финансы.

Но при этом нужно понимать, что России тоже нужно предпринять меры по суверенизации своей финансовой системы. Чтоб, условно говоря, мы, объединившись, не впали в зависимость от МВФ, а избавились от этой зависимости. Тогда имеет смысл общая валюта», — сказал Дзермант в интервью Украине.ру.

Политолог также ответил на вопрос, обсуждается ли в Белоруссии тема транзита власти и ухода Лукашенко.

«Обсуждается пока в терминах конституционной реформы, но пока достаточно расплывчато. Точных очертаний и сроков сегодня нет, и пока я не вижу признаков того, что с планом этого транзита до конца года будет какая-то определенность», — сообщил эксперт. Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант

Как должно выглядеть Союзное государство

Алексей Кочетков обозначил свое видение устройство Союзного государства России и Белоруссии.

По его мнению, должен быть единый конституционный акт Союзного государства, единый союзный парламент, единая валюта, единое правовое и образовательное пространство, общая оборонная стратегия и, безусловно, общая внешняя политика.

«А если говорить относительно Вооруженных сил, то, конечно, нужно единое командование и подчинение общим стратегическим интересам, чтобы не было местечковости. Если есть дыры в системе ПВО, их нужно быстро купировать и не допускать образования открытых территорий», — сказал Кочетков.