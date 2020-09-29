Президентская гонка в Соединённых Штатах входит в ключевую стадию. Вечером 29 сентября произойдёт событие, которого так долго ждали, - кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден в Кливленде (штат Огайо) проведут первые теледебаты

Дискуссия продлится полтора часа и будет разбита на 6 блоков по 15 минут, каждый из которых будет посвящён отдельной теме:

1) эпидемия COVID-19;

2) протесты из-за расового неравенства, охватившие страну после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота);

3) назначение нового судьи Верховного суда США;

4) экономические вопросы;

5) обеспечение прозрачности избирательного процесса;

6) предыдущая деятельность кандидатов.

Согласно опросу, проведённому исследовательской службой Harvard-Harris среди 1314 человек с 22 по 24 сентября, мнение американцев о том, кто победит на теледебатах, разделилось почти поровну: 51% респондентов ставит на Трампа, 49% — на Байдена.

Заочная перепалка кандидатов

Своими ожиданиями от встречи с оппонентом бывший вице-президент страны поделился 26 сентября в эфире телеканала MSNBC: «Я предполагаю, что будут прямые нападки, по большей части личные. Это единственное, что он умеет. Он не знает, как вести дискуссию на основе фактов, он не столь умен. Он плохо владеет фактами. Он мало знает о внешней политике, он мало знает о внутренней политике».

Байден выразил уверенность, что Трамп, говоря о том, что в случае прихода к власти его оппонент будет проводить социалистический курс, пытается отвлечь внимание населения от неудачной борьбы Белого дома с коронавирусом. Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

«Он примерно как Геббельс. Вы (господин президент. — Ред.) достаточно часто выступаете с заведомо ложным утверждением, повторяете, повторяете, повторяете его, и оно становится чем-то известным для всех. Думаю, люди очень ясно видят разницу между мной и Дональдом Трампом. Этот парень (привлекавший военных для разгона участников акций протеста у Белого дома. — Ред.) является скорее Кастро, нежели Черчиллем», — заявил кандидат в президенты от демократов.

Байден уточнил, что на дебатах объяснит, почему считает Трампа неудачным президентом, а также о своей программе улучшения ситуации в стране.

Хозяин Белого дома о предстоящем мероприятии высказался на день позже своего оппонента. 27 сентября в интервью своему любимому телеканалу Fox News Трамп сказал: «Думаю, я готовлюсь каждый день. Если вы являетесь президентом, то понимаете, что будут спрашивать на дебатах».

Он по-прежнему убеждён, что Байден может принимать какие-то стимулирующие препараты. Потому что, на его взгляд, бывший вице-президент в первых раундах праймериз Демократической партии выступал против сенаторов Элизабет Уоррен и Камалы Харрис слабее, чем против сенатора Берни Сандерса в последнем раунде. Чтобы убедиться, так ли это на самом деле, Трамп настаивает, чтобы они оба или перед началом теледебатов, или по окончании сдали тест на допинг.

«Я всегда шучу, но вы знаете, это правда, он не Уинстон Черчилль в плане дебатов, но он выступил нормально против Сандерса. Я просто задал вопрос про препараты, мне кажется это уместным, потому что у вас не может быть президента, которому требуется подобная помощь. Если у вас президент, которому требуется такая помощь, когда вам приходится иметь дело с Путиным, когда вам нужно иметь дело с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вам надо иметь дело с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — сказал президент в тот же день на пресс-конференции в Белом доме.

На следующий день Трамп написал в Twitter, что Байден отказался проходить освидетельствование. Однако не уточнил, откуда у него такая информация.

Политический фон выборов

Как ожидается, одной из самых интересных частей теледебатов станет тема, связанная с биографиями кандидатов, а они очень богатые, и поговорить есть о чём, к тому же за последнее время появилось много новых поводов. «Дело Байдена» и хитрая дезинформация. Как американские политики лгут относительно Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

До прихода в Белый дом Трамп добился успеха в строительном бизнесе, теперь оппоненты пытаются накопать что-нибудь дискредитирующее на него в этом направлении. Газета The New York Times, ссылаясь на анонимный источник, написала, что президент многие годы либо не платил налоги вовсе, либо отчислял мизерные суммы, например, $750 в 2016 году, а также получил из федерального бюджета налоговые возмещения. Штаб Байдена сразу же отреагировал на эту новость и опубликовала ролик, в котором сравнила налоги пожарных, медсестёр и Трампа, суммы первых оказались более чем в 10 раз больше, чем у главы государства.

Трамп, естественно, эту информацию отрицает.

«Я уплатил многие миллионы долларов в качестве налогов, но имел право, как и все граждане США, на амортизацию и вычеты», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни напомнила, что этот сценарий использовался и раньше, когда тема налогов президента раскручивалась непосредственно перед дебатами в 2016 году, и американский народ тогда отверг этот сценарий. Это будет повторяться снова и снова, добавила она.

Пока Трамп оправдывается о своих налоговых декларациях, демократы, уверенные в победе на выборах, всерьёз готовятся к переходному периоду, когда в январе будут принимать дела у действующей администрации Белого дома. Издание The Wall Street Journal написало, что в это время оказывать консультационную поддержку по вопросам претворения в жизнь предвыборных обещаний Байдену будет вдова сенатора Джона Маккейна, который в 2008 году был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, причём абсолютно бесплатно.

На днях Синди Маккейн назвала Байдена добрым и честным человеком, который единственный среди кандидатов на высший государственный пост способен отстаивать ценности Америки. В августе телеканал Fox News сообщал, что в поддержку кандидата от демократов выступили более 100 бывших подчинённых Маккейна.

Шансы кандидатов на победу

К первым теледебатам Байден подходит с преимуществом в 6,1% (за него на президентских выборах готовы проголосовать 49,3% избирателей, за Трампа — 43,2%), но оно тает с каждым днём в прямом смысле — 28 сентября оно составляло 6,8%. Кто и как избирает президента США. Просто о сложном © REUTERS, Brian Snyder | REUTERS, Brian Snyder | Перейти в фотобанк

Отрыв Трампа сокращается и в целом по стране, и в отдельных колеблющихся штатах, а именно будут решать исход выборов: если 21 сентября отрыв Байдена во Флориде был 2,6%, то сейчас — 1,1%; в Мичигане — 6,4% и 5,2%; в Висконсине — 6,4% и 5,5%; в Аризоне 5% и 3,4%. В Северной Каролине кандидаты идут почти вровень — Байден впереди всего на 0,8%. Впрочем, не везде картина складывается в пользу республиканцев — в Пенсильвании демократы за неделю увеличили отрыв с 3,9% до 5,7%.

Тем не менее, выводы делать рано, ведь избирательная система США устроена так, что победителем может стать тот кандидат, за которого проголосует меньше избирателей. Сам Трамп так выиграл в 2016 году.

Ряд экспертов считают высокими его шансы на переизбрание. Так, руководитель венского института социальной психологии Даниэль Витцелинг, который оценивает не идеологическую, а психологическую составляющую предвыборной кампании, отмечает, что для победы демократам нужно было выдвигать яркого и харизматичного кандидата, например, члена Палаты представителей от Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес или немолодого, но очень популярного среди молодёжи Берни Сандерса. А выбрав Байдена, «воплощающего образ пенсионера, находящегося в доме для престарелых», они совершили ошибку, поскольку Трамп вызывает бурю эмоций — как положительных, так и отрицательных. По словам психолога, избиратель, несмотря на все свои когнитивные способности, остаётся инстинктивным существом, а нынешний американский лидер умеет устанавливать подсознательную, эмоциональную связь со своими сторонниками, задеть за живое душу американского народа.

Известный немецкий политтехнолог Марио Фойт уверен, что вероятность победы Трампа — больше 50%, поскольку его избирательный штаб умело использует цифровые технологии, а его электорат высокомотивирован и очень сплочён. Кроме того, как отмечает эксперт, республиканец постоянно дискредитирует Байдена, называя его «неизбираемым», и это может привлечь на его сторону колеблющихся.

Так в своё время действовал Барак Обама в противостоянии с Миттом Ромни. К тому же политтехнологи Трампа умело организуют его кампанию — выступления в регионах превращаются в массовое шоу с развлекательными элементами.