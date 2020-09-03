Заместитель командующего Операции объединенной операции Богдан Бондарь заявил, что украинские позиции по всей линии столкновения в Донбассе никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня. Об этом 3 сентября он заявил в комментарии «Новости Донбасса»

Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дениса Пушилина об укреплении новых позиций ВСУ являются фейковыми.

По словам Бондаря, на вчерашнем заседании в ТКГ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушении установленного перемирия.

Также делегаты попросили обратить внимание и проконтролировать происходящее в районе населенного пункта представителей ОБСЕ.

«Ситуация скорее всего урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона», — отметил он.