Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе
Пушилин выдвинул ультиматум Украине и пригрозил уничтожить траншеи ВСУ в Донбассе
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Он заявил, что слова главы ДНР Дениса Пушилина об укреплении новых позиций ВСУ являются фейковыми. 

По словам Бондаря, на вчерашнем заседании в ТКГ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушении установленного перемирия. 

Также делегаты попросили обратить внимание и проконтролировать происходящее в районе населенного пункта представителей ОБСЕ.

«Ситуация скорее всего урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона», — отметил он.    