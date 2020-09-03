Он заявил, что слова главы ДНР Дениса Пушилина об укреплении новых позиций ВСУ являются фейковыми.
По словам Бондаря, на вчерашнем заседании в ТКГ в рабочей подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушении установленного перемирия.
Также делегаты попросили обратить внимание и проконтролировать происходящее в районе населенного пункта представителей ОБСЕ.
«Ситуация скорее всего урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона», — отметил он.