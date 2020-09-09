Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 189,6 тыс. человек, больше 2,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,3 млн жителей, свыше 73,8 тыс. человек скончались, больше 3,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,1 млн случаев заражения, 127,4 тыс. смертей, 3,5 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 041 007 человек (плюс 5 218 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 135 человек (плюс 142 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 856,4 тыс. больных.

В России во всех регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Москва должна пережить осенне-зимний период с минимумом ограничений из-за COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, «чтобы оградить себя от больших требований», жители должны соблюдать масочный режим в магазинах и на транспорте.

В Центре имени Гамалеи идет производство уже второй партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия на этой неделе поступила в клиники. Директор центра Александр Гинцбург объяснил, что каждая партия вакцины проходит контроль Росздравнадзора.

Народный артист России Юрий Назаров заразился коронавирусом. Сейчас он находится в реанимации 52-й больницы Москвы.

Также COVID-19 заболел муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов. Говоря о болезни, он отметил, что многие люди, в том числе мусульмане, не соблюдают меры защиты от коронавируса. Муфтий рассказал, что заметил это, когда был в мечети и пошел в задние ряды зала.

«Некоторые перестали соблюдать дистанцию — плечом к плечу, пятка к пятке. Все такие набожные, правильные: люди обнимаются, руки пожимают», — отметил Аляутдинов. По словам муфтия, это мнимое проявление набожности и верующим не нужно обольщаться тем, что на данный момент они здоровы.

Украина и коронавирус

Украинские медики зафиксировали за минувшие сутки 2551 новый случай заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в Киеве (235 за сутки), а также в Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой областях (159).

Всего в стране с начала эпидемии выявлено 143 030 заразившихся коронавирусом. За этот период выздоровели 64 703 человека и умерли 2 979 жителей страны.

Уровень смертности от коронавируса на Украине с апреля снизился почти на 30% — до 2,1%, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Украинские правоохранители составили административные протоколы в отношении директоров школ и детских садов в Тернопольской области, которые не придерживаются карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Госпиталь для хасидов с коронавирусом развернут в украинской Умани, сообщила пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

Украина откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

На Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19 для выезда за рубеж, сообщил коммерческий директор «Синэво» Николай Скавронский.

В Черновцах сегодня около 200 родителей учеников собрались под зданием областной государственной администрации на митинг против дистанционного обучения в школах региона, где установлена «красная» карантинная зона.

В Запорожье от последствий коронавируса умерла сотрудница театра молодежи. Теперь он закрыт. Пока что было отменено пять спектаклей.

Ситуация в мире

Президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН будет говорить о вызове пандемии коронавируса и «болячках», которые она обострила. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит на Генассамблее по видеосвязи.

Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус
Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус
© РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк
В Великобритании из-за неблагоприятной обстановки вновь запретят собираться группами больше шести человек из-за коронавируса. За нарушение закона грозит штраф в размере 100 евро в первый раз и до 3,2 тысяч евро в случае последующих.

Премьер-министр Чехии посоветовал ВОЗ «помалкивать» о ситуации с коронавирусом в стране. Таким образом он отреагировал на рекомендацию организации усилить профилактические меры.

Российская вакцина от коронавируса поступит в Венесуэлу для клинических испытаний в течение сентября. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Еще одна партия вакцины, по словам Мадуро, ожидается в октябре. Президент отметил, что с помощью российского средства можно было бы вакцинировать от COVID-19 всех зарегистрированных в Венесуэле участников предстоящих парламентских выборов, чтобы они могли «безопасно выйти на улицу».

В Великобритании компанию AstraZeneca обязали приостановить испытания вакцины от коронавируса, так как у одного из добровольцев был выявлен побочный эффект. 

Главный эпидемиолог Молдавии, директор Национального агентства с общественного здравоохранения Николае Фуртуне заявил, что коронавирус «унёс жизни тех, кто и так был обузой для окружающих».

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

 