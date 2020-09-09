По состоянию на 14:00 9 сентября в мире зарегистрировали свыше 27,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 898 тыс. человек, 18,5 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 189,6 тыс. человек, больше 2,3 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 4,3 млн жителей, свыше 73,8 тыс. человек скончались, больше 3,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,1 млн случаев заражения, 127,4 тыс. смертей, 3,5 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Колумбии, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн, с начала эпидемии COVID-19 заболели 1 041 007 человек (плюс 5 218 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 18 135 человек (плюс 142 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 856,4 тыс. больных.

В России во всех регионах наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Москва должна пережить осенне-зимний период с минимумом ограничений из-за COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, «чтобы оградить себя от больших требований», жители должны соблюдать масочный режим в магазинах и на транспорте.

В Центре имени Гамалеи идет производство уже второй партии вакцины от коронавируса «Спутник V». Первая партия на этой неделе поступила в клиники. Директор центра Александр Гинцбург объяснил, что каждая партия вакцины проходит контроль Росздравнадзора.

Народный артист России Юрий Назаров заразился коронавирусом. Сейчас он находится в реанимации 52-й больницы Москвы.

Также COVID-19 заболел муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов. Говоря о болезни, он отметил, что многие люди, в том числе мусульмане, не соблюдают меры защиты от коронавируса. Муфтий рассказал, что заметил это, когда был в мечети и пошел в задние ряды зала.

«Некоторые перестали соблюдать дистанцию — плечом к плечу, пятка к пятке. Все такие набожные, правильные: люди обнимаются, руки пожимают», — отметил Аляутдинов. По словам муфтия, это мнимое проявление набожности и верующим не нужно обольщаться тем, что на данный момент они здоровы.

Украина и коронавирус

Украинские медики зафиксировали за минувшие сутки 2551 новый случай заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в Киеве (235 за сутки), а также в Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой областях (159).

Всего в стране с начала эпидемии выявлено 143 030 заразившихся коронавирусом. За этот период выздоровели 64 703 человека и умерли 2 979 жителей страны.

Уровень смертности от коронавируса на Украине с апреля снизился почти на 30% — до 2,1%, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Украинские правоохранители составили административные протоколы в отношении директоров школ и детских садов в Тернопольской области, которые не придерживаются карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Госпиталь для хасидов с коронавирусом развернут в украинской Умани, сообщила пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

Украина откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19 в пользу производителей из Европейского союза и США, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

На Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР на COVID-19 для выезда за рубеж, сообщил коммерческий директор «Синэво» Николай Скавронский.

В Черновцах сегодня около 200 родителей учеников собрались под зданием областной государственной администрации на митинг против дистанционного обучения в школах региона, где установлена «красная» карантинная зона.

В Запорожье от последствий коронавируса умерла сотрудница театра молодежи. Теперь он закрыт. Пока что было отменено пять спектаклей.

Ситуация в мире

Президент РФ Владимир Путин на 75-й сессии Генассамблеи ООН будет говорить о вызове пандемии коронавируса и «болячках», которые она обострила. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин выступит на Генассамблее по видеосвязи.

Глава Минздрава рассказал, сколько на Украине осталось тестов на коронавирус © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Великобритании из-за неблагоприятной обстановки вновь запретят собираться группами больше шести человек из-за коронавируса. За нарушение закона грозит штраф в размере 100 евро в первый раз и до 3,2 тысяч евро в случае последующих.

Премьер-министр Чехии посоветовал ВОЗ «помалкивать» о ситуации с коронавирусом в стране. Таким образом он отреагировал на рекомендацию организации усилить профилактические меры.

Российская вакцина от коронавируса поступит в Венесуэлу для клинических испытаний в течение сентября. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Еще одна партия вакцины, по словам Мадуро, ожидается в октябре. Президент отметил, что с помощью российского средства можно было бы вакцинировать от COVID-19 всех зарегистрированных в Венесуэле участников предстоящих парламентских выборов, чтобы они могли «безопасно выйти на улицу».

В Великобритании компанию AstraZeneca обязали приостановить испытания вакцины от коронавируса, так как у одного из добровольцев был выявлен побочный эффект.

Главный эпидемиолог Молдавии, директор Национального агентства с общественного здравоохранения Николае Фуртуне заявил, что коронавирус «унёс жизни тех, кто и так был обузой для окружающих».

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.