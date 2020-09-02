По состоянию на 12:30 2 сентября в мире зарегистрировали свыше 25,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 857,2 тыс. человек, более 17 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали более чем у 6 млн человек. Инфекция унесла жизни 184,6 тыс. человек, больше 2,2 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован более чем у 3,9 млн жителей, свыше 122,5 тыс. человек скончались, больше 3,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: свыше 3,7 млн случаев заражения, 66,3 тыс. смертей, 2,9 млн выздоровлений.

Ситуация остается сложной в России, Перу, Южной Африке и Колумбии.

Ситуация на Украине

С начала пандемии на Украине зафиксировано 125 798 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2656 человек, 58 817 выздоровели.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 2495 человек — это новый антирекорд. Сутками ранее заболевание было выявлено у 2088 жителей Украины.

Также стало известно, что за прошедшие сутки умерли рекордное число пациентов с коронавирусом — 51 человек.

Украина начала переговоры с американскими производителями экспресс-тестов на коронавирус о том, чтобы зарегистрировать их в стране.

«Вчера я закончил переговоры с европейским региональным бюро ВОЗ, они обещают на следующей неделе обновить протокол относительно тестирования на Covid-19. В этот протокол введутся быстрые тесты на антиген, ранее быстрые тесты использовались только на наличие антител. В США уже есть четыре производителя таких тестов. Обновленный протокол будет использоваться в нашей стратегии по увеличению тестирований. Мы ведем переговоры с производителями таких тестов, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине», — сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первая — это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Вторая — это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица с подтвержденным случаем [Сovid-19]», — сказал Ляшко.

Также стало известно, что коронавирус подтвердился у народного депутата Верховной Рады Ивана Крулько. На прошлой неделе он присутствовал на заседании парламента. На данный момент он находится на самоизоляции. Крулько стал вторым депутатом «Батькивщины», заразившимся коронавирусом, — первой стала лидер партии Юлия Тимошенко.

В Бердянске весь класс одной из местных школ посадили на карантин из-за одного заболевшего ученика.

«1 сентября от Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)», — говорится в сообщении Бердянского горсовета.

Отмечается, что на карантине школьники будут учиться дистанционно.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 5 тыс. случаев заражения COVID-19. Заболевание унесло жизни 17 414 человек, 821 169 выздоровели.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 4952 россиян.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил 24 млрд рублей на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с коронавирусом. Для поддержки медицинских работников будет выделено примерно 22 млрд руб., более 321 млн руб. направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса, он стал добровольцем в рамках третьего этапа испытания отечественной вакцины «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи.

«Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — пояснили в ЛДПР.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 17:30 1 сентября Денис Мантуров. Чиновнику также вкололи «Спутник V». По его словам, никаких неприятных ощущений после прививки он не наблюдал.

Добровольцев третьего этапа испытания препарата начнут вакцинировать в Москве в период с 5 по 7 сентября. Московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3-4 сентября. Сначала в исследовании будут задействованы около 10 медучреждений, затем их число увеличится до 20.

Ситуация в мире

США отказались принять участие в международных усилиях по созданию вакцины от коронавируса, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Вспышка коронавируса на Украине. Власти объяснили, почему не вводят жесткий карантин © REUTERS, Gleb Garanich

Польша отменила запрет на перелеты в Россию и из нее. Власти страны подготовили новый список из 44 государств, авиасообщение с которыми пока запрещено, — Россию и Китай из него убрали.

Также для россиян открыла свои границы Греция — с 7 по 21 сентября включительно. Отмечается, что приехать в страну смогут до 500 человек, исключительно самолетом. При себе туристы должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия.