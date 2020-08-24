Сейчас в Белоруссии сложилось хрупкое равновесие: ни Лукашенко, ни оппозиция не могут достичь своих целей. Однако вернуть страну в «довыборное» состояние уже невозможно, нужны качественные изменения, говорят политические эксперты

В воскресенье, 23 августа, в Белоруссии вновь прошли массовые акции протеста несогласных с результатами выборов президента страны. Протестующие несли бело-красно-белые флаги и выкрикивали уже ставшие традиционными лозунги: «Жыве Беларусь», «Уходи» и прочие.

Главные события развернулись в Минске, где протестующие попробовали подступиться к Дворцу Независимости. Там располагается резиденция президента Александра Лукашенко.

По разным данным, протестующих было от 50 до 200 тысяч человек. Подошедших к резиденции Лукашенко демонстрантов встретило усиленное оцепление правоохранителей, которые оперативно пригнали туда водометы и другую спецтехнику. Протестующие не стали предпринимать никаких действий, как и их оппоненты. После часового стояния митингующие начали расходиться. Белоруссия. Хроника протестов, 23 августа

Акции протестов обошлись без насилия, хотя проходили под надзором не только полиции, но и армейских подразделений.

Примечательно, что вечером 23 августа близкий к властям Белоруссии Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео: из вертолёта выходит Лукашенко в черной униформе, бронежилете и с автоматом. Правда, без магазина.

Судя по всему, опубликованное видео должно было показать сторонникам и противникам Лукашенко, что он не собирается сдаваться.

В целом ситуация в Белоруссии остаётся непредсказуемой. Будут ли новые акции протеста? Как поведут себя протестующие, Лукашенко, Запад и Россия? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили политические эксперты.

Хрупкий баланс в Белоруссии

Сейчас в Белоруссии установился некий баланс сил, когда ни та, ни другая сторона не могут полностью достичь поставленных целей, говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв.

Очевидно, что у оппозиции кризис лидерства и нет понимания и плана дальнейших действий, а Лукашенко вынужден считаться с массовостью протестов. Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Другое дело, что время играет в пользу Лукашенко. Мы помним события 2013-14 года, когда были три месяца майдана, пока не появились снайперы и не пролилась кровь сакральной жертвы.

С учетом того, что вокруг Тихановской начал крутиться этот шакал Вельзевула Бернар-Анри Леви, спецслужбам Беларуси стоит напрячься, как бы не появились сакральные жертвы и неизвестные снайперы, как бы не произошло такое событие, которое разрушит это хрупкое равновесие», — сообщил политолог.

Если же все пойдет по инерционному сценарию, это, безусловно, в пользу Лукашенко, поскольку накал протеста будет снижаться, пояснил эксперт.

Уроки для Лукашенко

Лукашенко показал своим противникам, что, что бы ни происходило, он никуда уходить не намерен и будет защищаться до последнего, считает российский политолог Алексей Кочетков.

В то же время, подчёркивает эксперт, одной силой «накопившиеся по вине самого Александра Григорьевича проблемы решить невозможно».

«Ему кажется, что сейчас всех попугает, разгонит, укрепит свою власть, а дальше что? Какие выводы он сделает из того, что произошло в Белоруссии за последние несколько недель?

Хорошо, врагов он на какое-то время загонит под лавку. Насколько изменится его политика? Ведь судя по кадровым назначениям, которые прошли после президентских выборов, а точнее по отсутствию каких-либо кадровых изменений по ключевым позициям, радоваться пока очень рано», — заявил Кочетков.

Алексей Кочетков: Без национального диалога в Белоруссии случится социальный взрыв © РИА Новости, Нина Зотина

«От того, каким будет диалог с этими силами, будет зависеть судьба самого Лукашенко. Отсутствие диалога приведет к тому, что рано или поздно социальный взрыв все-таки случится, и тогда уже никакие автоматы Лукашенко не помогут», — убеждён политолог.

«Нужен диалог, а не новое «закручивание гаек»

Сейчас, указывает Кочетков, нужно начинать внутрибелорусский диалог, потому что нельзя вернуться в прежнее состояние, «в то, как было при бабушке».

«То есть протесты пошли на спад, но если никаких правильных шагов сделано не будет, а прежде всего это касается интеграции с Россией, потому что без интеграции с Россией экономику Белоруссии из состояния кризиса вывести будет невозможно, нет других методов.

Поэтому ухудшение экономической ситуации внутри республики будет провоцировать новые и новые недовольства, и все это рано или поздно выльется в новых протестах.

Поэтому мяч на стороне Лукашенко и его аппарата. Насколько они на самом деле здраво оценивают ситуацию в республике и насколько критично они относятся к своей внешней политике», — сообщил политолог.

«Ультиматум Медведева не поможет». Неменский о том, как пророссийским силам действовать в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Многовекторность Белоруссии себя не оправдала»

Протесты в Белоруссии остаются в мирном русле: со стороны демонстрантов не было попыток захвата власти знаковых зданий вроде Дворца Независимости, отмечает белорусский политолог Алексей Дзермант.

С одной стороны, власть показала решимость этого не допустить, с другой — демонстранты продолжают показывать, что пока у них есть стратегия давления через улицу. Но пока нет эскалации. Это важно, и есть надежда, что она и не произойдет, сообщил политолог.

Также Дзермант заявил, что в целом многовекторность Белоруссии в том виде, в котором мы ее знали, «себя не оправдала, поскольку она проводилась с учетом того, что Запад не будет принимать такое деструктивное участие в выборной кампании».

«Мы видим, что этот определенный водевиль с Западом у нас не получился. У нас остается лишь единственная возможность сохранить управляемую политическую систему, укрепив союзные отношения», — сказал эксперт. Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант

«Лукашенко сам себя навязывает обществу»

Протест в Белоруссии остаётся сугубо мирным, никакого противостояния с полицией со стороны протестующих нет, говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Это демонстрация того, что большая часть населения Белоруссии не хочет видеть Лукашенко у власти, видеть его своим президентом, уверен эксперт.

«Вместо того чтобы пойти на диалог с людьми, он [Лукашенко] летает на вертолете и выходит с автоматом в руках. Президент ведет себя как кичливый позер, а люди хотят протестовать против несправедливых выборов и против того, что он навязывает себя в шестой раз», — заявил Безпалько.

Он напомнил, что Лукашенко находится у власти уже 26 лет, «он сам себя навязывает обществу, потому что власть для него и для его семьи — это вопрос существования».

Прокомментировал Безпалько и частое сравнение Лукашенко с Виктором Януковичем, который в 2014 году бежал из Украины и потерял власть.

«Единственное, что их делает похожими, это то, что они пытались усидеть на двух стульях, пытались заигрывать с националистами. Янукович с украинскими, а Лукашенко с белорусскими. Оба пытались проводить политику мягкой русофобии, мягкого национализма. Оба доигрались», — сказал эксперт.

России же в нынешней ситуации, по словам Безпалько, нужно активно работать на белорусском направлении, а не сидеть и ждать, что «белорусы, как спелый плод, упадут в руки тех, кто будет насыщать их своими лозунгами, своими смыслами и даже своей символикой».