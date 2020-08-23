Россия не может и не должна оставаться в стороне от происходящего в Белоруссии, отмечают политические эксперты. Сейчас появляется шанс остановить антироссийскую пропаганду в стране и усилить позиции пророссийских политиков, партий и движений

В субботу, 22 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в «прямом вмешательстве» в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов.

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — сказал Лукашенко.

Он также усмотрел признаки «военной поддержки» протестующих странами НАТО. В целом же, по словам Лукашенко, ситуация в республике развивается «по плану цветных революций».

Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности Белоруссии. Белоруссия. Хроника протестов, 22 августа

Решающий день — 23 августа

В течение недели казалось, что активность протестующих в Белоруссии идёт на спад. В проведении массовых акций ранее был объявлен перерыв до выходных, а стачечное движение так и не развернулось в полную силу, несмотря на все призывы и заявления.

Однако уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в Минск стянутся протестующие со всей Белоруссии, для того чтобы потребовать отставки Лукашенко. Эксперты опасаются, что результатом митингов может стать новый виток насилия.

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 21 августа выпустила очередное видеобращение к рабочим белорусских предприятий.

«Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь!» — призвала Тихановская, которая сейчас находится в Литве.

Также стало известно, что юристы Тихановской в пятницу подали в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.

В нынешней нестабильной ситуации в стране большую роль играет позиция внешних игроков. Евросоюз не признаёт результатов выборов в Белоруссии, США ведёт традиционную сложную игру — с резкими заявлениями и готовностью к переговорам. В то же время Лукашенко с победой на выборах поздравили лидеры Турции и Китая.

10 августа поздравил Лукашенко и президент России Владимир Путин. Для России, разумеется, белорусское направление остаётся одним из ключевых.

Не повторить Галичину. Зачем Лукашенко отправился в Гродно © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Россия-Белоруссия: «союзничество и нейтралитет не совместимы»

Если вспомнить Майдан 2004 года в Киеве, там тоже вовсю открещивались от антироссийских лозунгов, и они редко там проявлялись, отмечает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Однако результат оказался совершенно иным.

И во время нынешних белорусских протестов мы видели разгон антироссийских фейков среди демонстрантов, говорит Корнилов.

«Я смотрел состав этой самопровозглашенной Центральной рады (Координационного совета — Ред.) по аналогии с украинскими событиями революционных времен, там отъявленные белорусские националисты, отъявленные противники российского вектора интеграции. Они организовывали незаконные акции против интеграции с Россией», — заявил политолог.

Он считает неправильными призывы некоторых российских деятелей к нейтралитету. Корнилов отмечает: не надо забывать, Россия и Белоруссия — официальные участники Союзного государства.

«Мы ближайшие союзники. Согласитесь союзничество и нейтралитет — это оксюморон», — сказал эксперт. Ростислав Ищенко: Если белорусская оппозиция не мобилизует протест в выходные, Лукашенко их додавит © РИА Новости, Нина Зотина

Что же касается пророссийских политиков в Белоруссии, здесь снова стоит вспомнить Януковича, отметил Корнилов.

«Янукович всячески зачищал и топил пророссийские союзы и движения. То же самое делал Лукашенко и, на мой взгляд совершил массу всевозможных ошибок», — подчеркнул политолог.

«Россия не может предложить смыслы тем, кто вышел против Лукашенко»

Антироссийские настроения в принципе не свойственны для белорусского населения, особенно для той массы, что долгое время оставалась молчаливой и которая не являлась политически активной. Об этом говорит член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько.

Для этих людей являются ценностью отношения с Россией и идея интеграции с Россией. Поэтому антироссийские лозунги в протестах не звучат, поясняет политолог.

Вообще, если внимательно посмотреть на плакаты, послушать речи, мы увидим, что чаще всего звучит лозунг «Лукашенко, уходи!» То есть весь протест направлен против конкретной личности, которая находится у власти в Белоруссии, считает Безпалько.

«Проблемы для России возникают в том, что мы не можем предложить ни смыслы, ни символы даже для тех, кто хотел бы выйти против Лукашенко, но с пророссийскими лозунгами.

Ведь Лукашенко торпедировал пророссийскую составляющую во внутренней политике Белоруссии, торпедировал идею интеграции. У нас нет даже флага Союзного государства, с которым эти люди могли бы выйти, например, на митинг в поддержку интеграции и против Лукашенко», — сообщил политолог. Дмитрий Болкунец: Москве в Белоруссии нужен лидер, который пользуется доверием общества © РИА Новости, Владимир Трефилов

В то же время, сказал Безпалько, сейчас сложно говорить, что будет в случае победы оппозиции. Дело в том, что самой оппозиции толком нет: «идеи [оппозиции] могут быть и антироссийскими, а могут быть и вполне рациональными и прагматичными, направленными на сотрудничество с нашей страной».

«В любом случае политику Лукашенко мы уже изучили достаточно хорошо и понимаем, что доверять этому человеку ни в чем категорически нельзя», — убеждён эксперт.

Россия: действовать во имя своих интересов

По словам Безпалько, проблема России в том, что «мы не выращивали в Белоруссии пророссийских политиков, не создавали пророссийские партии, движения, организации, культурные и другие сообщества, прослойки».

По сути, продолжил эксперт, Лукашенко вытоптал всю политическую поляну, не оставил никого из пророссийских или любых других политиков.

«Россия должна выступить [в Белоруссии] прежде всего с позиции своих собственных рациональных и прагматичных интересов. Тут все будет зависеть от конкретной ситуации.

Поддерживать Лукашенко сейчас невыгодно по той простой причине, что три четверти населения его категорически не приемлет. Если мы будем поддерживать Лукашенко, тогда эти люди отвернутся от России, от идеи интеграции.

Если мы будем поддерживать однозначно протестующих, которые ходят под националистическими флагами, тогда мы, соответственно, отдадим страну на съедение новой бархатной революции. Поддерживать протест можно, но только под другими лозунгами и символами.

Поэтому здесь следует четко выяснить, куда склоняется чаша весов, и уже исходя из этого принимать решение», — считает Безпалько. Марат Баширов: Белоруссия стала частью глобальной нефтяной игры © РИА Новости, Владимир Трефилов

Транзит власти в Белоруссии стартовал?

Главного протесты в Белоруссии уже достигли: вопрос о транзите власти поставлен на повестку дня, говорит ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Впрочем, поясняет он, пока трудно сказать, как надолго — на месяцы или на годы. Но весь вопрос теперь в том, каким путем транзит будет осуществлен — через революцию или под контролем нынешней власти.

Для страны, уверен Неменский, объективно выгоднее, конечно, второе. Для России, кстати, тоже.

«Протестное движение в Белоруссии образовалось по внутренним причинам, само по себе оно не имеет какого-то геополитического содержания.

В отличие от инициативных групп, имеющих прямые связи с западными покровителями, рядовые протестующие выступают не за разворот Белоруссии на Запад, а за изменение системы власти в стране», — сообщил политолог. Александр Рар: Запад не захотел майдана в Беларуси, как это было в Украине © РИА Новости, Михаил Климентьев

Шанс остановить антироссийскую пропаганду в Белоруссии

По мнению Неменского, сейчас перед Россией стоит задача начать работать со всем белорусским обществом. Как с теми, кто поддерживает нынешнего президента, так и с теми, кто выступает против него, поскольку отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов.

«Лояльность/оппозиционность человека к власти не говорит о его пророссийской или антироссийской ориентации. Многие убежденно пророссийские граждане участвуют в акциях против Лукашенко. Он сам сделал все, чтобы потерять эту привязку к себе голосов пророссийского электората», — заявил эксперт, отметив, что белорусское общество в большинстве своем является пророссийским.

Также задачей Неменский называет противодействие «той антироссийской пропаганде, которая ведется в последние годы как представителями оппозиции, так и представителями власти в Белоруссии».

«То, как власти обрабатывали общество в этом плане последние пятнадцать лет, а особенно активно последние полтора года, уже лет через десять приведет к полной потере Россией белорусского общества. Сейчас еще есть некоторый шанс сломать эту систему», — заявил политолог.

Алексей Зубец: Белорусская оппозиция способна "штаны на лямках" превратить в экономический коллапс © Youtube / Алексей Зубец

«Оно должно давать людям надежду на то, что тот экономический кризис, в который сейчас входит Белоруссия, может быть преодолен именно за счет интеграционных проектов с Россией», — сказал эксперт.

Объективный интерес России, пояснил Неменский, состоит в том, чтобы во главе Белоруссии был человек с принципиально пророссийскими взглядами. Лидер, который готов вести Белоруссию по пути интеграции с Россией.

«Надо настраивать общественное мнение в пользу поддержки пророссийских инициатив. Для этого надо создавать и общественные организации, и политические движения, и свою систему распространения информации. Нужно активно работать с белорусским обществом, чтобы не потерять его», — заявил политолог.