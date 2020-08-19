Действия президента Белоруссии Александра Лукашенко вызывают вопросы не только у его противников, но подчас и у сторонников. Некоторые из шагов белорусской власти позволяют предположить, что в окружении Лукашенко находится предатель

Во вторник, 18 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Координационный совет оппозиции.

«Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры, но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы из бывших «прикорытников», как они их называют — там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязные нацисты», — заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

Однако события в Белоруссии показывают, что на стороне оппозиции играют не только бывшие чиновники, но и некоторые из нынешних представителей власти.

Горе-советчики

В феврале 2005 года, когда в СМИ появились новости о новой медали «Выдающемуся участнику Оранжевой революции» некоторые украинские политологи и журналисты шутили, что первыми эту медаль должны получить сотрудники штаба экс-премьер-министра Украины Виктора Януковича. В дни первого Майдана складывалось впечатление, что окружение Януковича работает против него, что проявлялось даже в мелочах. Ответ Лукашенко Беломайдану. Медленное контрнаступление системы © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Так, на встречу с президентом Польши Александром Квасьневским, прибывшим в те дни, чтобы помочь урегулировать кризис, Янукович заявился в костюме и в водолазке, что лишь подчеркивало образованность и стильность его противника — Виктора Ющенко.

Спустя десять лет и уже после второго Майдана не только журналисты и политологи, но и сам Янукович будет говорить о предательстве в ближнем круге. Главным предателем Янукович назвал главу своей администрации — Сергея Лёвочкина.

Происходящее в Белоруссии заставляет предположить, что у Лукашенко в окружении тоже есть свои предатели. Тут показательна история с задержаниями 33 россиян, которых президент Белоруссии назвал «наёмниками», которые прибыли в страну, чтобы принять участие в акциях протеста после выборов.

Во вторник 18 августа сразу ряд украинских СМИ, в том числе и такое авторитетное издание, как «Украинская правда», сообщили, что операция по выманиванию этих людей проводилась украинскими спецслужбами.

Таким образом, украинские СМИ утверждали, что это не Россия, а украинское Главное управление разведки заманило россиян в Белоруссию (впрочем, пока в ГУР всё отрицают). Правда, украинские журналисты утверждают, что операция сорвалась, и по непонятной причине. Мол, в окружении президента Владимира Зеленского затесались враги, которые и «слили» информацию РФ (ряд СМИ и украинских журналистов намекнул на главу Офиса президента Андрея Ермака).

Но кто привлёк внимание Лукашенко и белорусских спецслужб к находящимся на территории РБ россиянам, на которых охотились украинцы?

«Делай раз: совместно с небратьями заманиваем на территорию 33 гаврика, вяжем, показываем Папе, Папа в ярости ломает дрова, ссорится с русскими, цель номер один достигнута. Делай два: рисуем Папе нереальные проценты, от чего охреневают лоялисты — ну 55…60%, но не 80.08. Автоматически делаем Папу охреневшим узурпатором. Делай три: накачиваем Папу информацией о боевиках, попутно показываем настоящие видео небратьев в характерных шортиках, прыгающих на милицию, получаем от Папы согласие на жесть — и устраиваем такую жестяную жесть, что охреневают уже жёны лоялистов. Делай четыре: устраиваем порнуху с русскими журналистами и делаем польскую Нексту единственным источником информации в русской стране. Делай пять: сами вывозим Тихановскую в Литву, где она работает совестью обманутого избитого народа. Делай шесть: опрокидываем МВДшников, замазанных в жести, теперь охреневают менты, Папа остаётся без опоры в МВД, один-одинёшенек. Результат? Папа наш заложник. Без нас он никто и ничто. И теперь можно Папу доить», — написал 15 августа — ещё до того, как Украина признала своё участие в скандале с так называемыми «наёмниками» — в Telegram-канале русский писатель и журналист Дмитрий Конаныхин. Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Впрочем, если последние события в Белоруссии могут быть срежиссированы, то как быть с многолетней политикой ухода от России?

МИД и все-все-все

С 2010 года Лукашенко последовательно дрейфовал на Запад: в стране проводилась белорусизация, русский язык выдавливался из официальной сферы жизни, в последние годы был негласный запрет и на георгиевскую ленту и гласный на "Бессмертный полк", а история страны переосмысливалась: русские полководцы вроде Александра Суворова среди части общества стали считаться чуть ли не карателями, а вот польские паны, которые уничтожали и унижали белорусское население, — героями.

Что-то похожее происходило и при Януковиче, во времена которого, к примеру, государственную премию имени Ивана Франко получила откровенно русофобская и псевдонаучная книга «Страна Моксель или Московия», и лишь общественное возмущение не позволило присудить другую госпремию русофобскому роману «Чёрный ворон». Русское движение на Украине при Януковиче буквально искоренялось, а отдельные пророссийские политики вроде Игоря Маркова оказались в тюрьме.

Лукашенко тоже отметился подобными действиями. Вот почему у многих русских сегодня к нему симпатий немного.

«Поддерживать его (Лукашенко. — Ред.) — за что? За бархатную дерусификацию а-ля Кучма? За главу МИД Макея с его «укреплением позиций на евроатлантическом направлении»? За аресты прорусских публицистов и вообще крайне возбужённое внимание спецслужб ко всей «русской» теме в Белоруссии? За аллергию на георгиевскую ленту? За отказ от строительства российских военных баз, предназначенных обеспечить функционирование совместной, кстати, системы ПВО России и Белоруссии?» — задавался 18 августа вопросом главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Справедливости ради стоит отметить, что похожие вопросы возникают даже у тех белорусских политологов, которые поддерживают Лукашенко. Правда, они критикуют не белорусского президента, но высказывают осторожное удивление действием его окружения.

«Нужна крайне жёсткая реакция по поводу вмешательства Польши, Литвы и США во внутренние дела. Нехта — это польский инструмент дестабилизации в стране, почему такая беззубая позиция МИДа?» — написал еще 13 августа у себя в Telegram-канале политолог Алексей Дзермант.

Спустя несколько дней белорусская дипслужба, за которую и ответственен МИД, начала «сыпаться». 15 августа бывший министр иностранных дел Швеции и активный участник Майдана 2013-2014 годов Карл Бильдт вывесил в Twitter фотографию бело-красно-белого оппозиционного флага на флагштоке белорусского посольства в Швеции.

And the white-red-white traditional flag is now flown also outside the Belarus Embassy in Stockholm. Will be interesting to see if this starts a trend. pic.twitter.com/1broJ3qOCg — Carl Bildt (@carlbildt) August 15, 2020

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В тот же день посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал протестующих в своей стране.

«Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан <…> Теперь сотни моих соотечественников на себе почувствовали, что ряд сотрудников правоохранительных органов в полной мере восстановили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси ΧΧΙ века», — заявил посол.

Лещеня подчеркнул, что он — старейший по опыту работы в должности посла и единственный сотрудник МИД РБ, который успел поработать в МИД СССР и в посольстве во времена СССР. Он также заявил, что «ключевыми составляющими сильного, сплочённого, не подверженного влияниям извне государства, являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры». Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

Через два с небольшим дня — 18 августа — Лещеня подал в отставку. При этом многие знают его не только как дипломата, но и человека, внёсшего свой вклад в осложнение отношений Белоруссии и России.

«Те люди, которые сейчас от Лукашенко первые дезертируют, убеждали его именно эту политику вести. Возьмите хотя бы его бывшего помощника Игоря Лещеню, макеевского представителя, который сейчас ушел в отставку с должности посла в Словакии, выступив в поддержку гонимых демонстрантов. Эти люди давно смотрят на Запад, эти люди давно хотят стать членами Евросоюза», — заявил в интервью изданию Украина.ру председатель Международного Славянского совета Сергей Бабурин.

Он отметил, что «заигрывание» Лукашенко с этими людьми длится еще с 2006 года, когда в Белоруссии стали издаваться книги и журналы, предрекавшие «российскую оккупацию».

«Я говорил помощникам, соратникам и сотрудникам президента, что все это может кончиться плохо. Вот некоторые из них и оказались предателями уже сейчас. Его (Лукашенко. — Ред.) заигрывание с Европой обошлось ему очень дорого», — указал Бабурин.

Сейчас белорусскому президенту не позавидуешь: Лукашенко приходится выдерживать давление как внутри страны, так и снаружи. И «слабое звено» в его окружении может сыграть роковую роль не только в судьбе самого Лукашенко, но и всей Белоруссии. Понятно, что в его окружении работает предатель, который толкает президента на ошибочные решения. А возможно, и группа предателей. Непонятно только, почему президент до сих пор не осознал, что подсказанные ему опрометчивые шаги исходят от тех, кто хочет его поражения.