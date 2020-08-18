Партия пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в ходе предвыборной кампании пытается презентовать себя в качестве «основной оппозиционной партии» в надежде перетянуть на свою сторону недовольных политикой власти

Последние рейтинги показывают, что ее популярность растет, но и антирейтинг экс-президента и его политической силы — тоже один из самых высоких, а это говорит о том, что лимит роста практически исчерпан. Под предлогом пандемии. Стал известен план переноса выборов на Украине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На прошлых выборах президенту Зеленскому удалось привлечь на свою сторону как ряд националистов, так и многих их противников благодаря неопределенности обещаний. Сейчас же избиратели возвращаются по своим традиционным политическим нишам, в частности, правые идут обратно к Петру Порошенко, запомнившегося им своей националистической риторикой и лозунгом «Армия, язык, вера». Если одна часть избирателей разочаровалась в Зеленском и его партии, потому что он продолжает политику Порошенко, то другая разочаровалась, так как он — не Порошенко.

На правом фланге Порошенко привлекает к себе и часть бывших сторонников «Голоса» и «Свободы», поэтому на этом фланге сейчас идет ожесточенная борьба за голоса националистов. На Петра Порошенко работает и значительная часть выстроенной им ранее вертикали власти на местах. В отличие от «Слуг народа», у Петра Порошенко давно имеются активные ячейки и избирательные штабы во всех городах и регионах страны. Однако основной его базой по-прежнему остается Галичина, где он получил наибольшую поддержку на прошлогодних выборах.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Секретов.нет», глава избирательного штаба партии Александр Турчинов, прозванный в народе «кровавым пастором», намерен заручиться поддержкой протестантских церквей.

«Глава избирательного штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов активно проводит переговоры с лидерами протестантских церквей с предложением сотрудничества на местных выборах (выделения финансирования и проведение агитационной работы среди прихожан в обмен на заведение своих людей в местные советы и протекцию). К примеру, Турчинов договорился о подобном сотрудничестве с главой поместной церкви "Христиан веры евангелистской" Андреем Мартыновым, который является крупным застройщиком в Киевской области (ЖК "София" на Софиевской Борщаговке)», — пишет «Секретов.нет».

Помимо этого к предвыборной кампании партии Порошенко присоединились такие группировки, как «Союз ветеранов войны с Россией», которая тесно сотрудничает с ультраправой группировкой С-14, «Демократическая сокира», Фонд «Вернись живым», который курирует Оксана Коляда, бывший министр по делам ветеранов, киевская «Муниципальная варта», Киевский городской союз ветеранов АТО и «Ветеранское братство». Как можно заметить, на стороне Порошенко действуют многие организации ветеранов войны на Донбассе, поэтому в случае необходимости экс-президенту не трудно будет организовать и силовое противостояние. И здесь Коломойский. Зачем Офис Зеленского начал войну с ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Некоторые украинские аналитики отмечали, что назначение Турчинова может означать подготовку «Евросолидарности» к реализации более радикальных сценариев в борьбе за власть уже нынешней осенью. Однако 17 августа депутат от ОПЗЖ Илья Кива в эфире NewsOne заявил, что бывший президент Украины Порошенко готовит государственный переворот ранее — 24 августа — на День независимости.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — заявил Кива.

Поскольку партия Зеленского пытается использовать в целях предвыборной агитации нынешнее перемирие на Донбассе, его конкуренту Петру Порошенко также желательно, чтобы это перемирие было сорвано. Для этого достаточно будет организовать вооруженную провокацию, а затем обвинить конкурентов в «предательстве нации» и мобилизовать ветеранов АТО и радикальных националистов.

По данным августовского опроса службы SOCIS совместно с Центром Разумкова, партия Петра Порошенко набирает в целом по Украине 18,1%, занимая третье место в списке наиболее популярных политических сил. По данным опроса службы BURI-Украина, «Евросолидарность» набирает 12,8% по стране. Августовский опрос соцслужбы «Рейтинг» показывает поддержку этой партии на уровне 15,7% (в середине июля — 14,3%).

В то же время опрос социологической службы Active Group показал, что в центральных регионах страны «Евросолидарность» поддерживают 14,7%, на юге — 13,7%, на западе — 22,1%, на востоке — 8,5%. По Киеву данные этого же опроса говорят о 14,7% поддержки, результаты опроса Центра Разумкова — 13%, а службы «Рейтинг» — 17,2%.

Недавние опросы социологической службы «Интер-акция» также демонстрирует, что в горсоветы Одессы, Днепра и Харькова «Евросолидарность» может вообще не попасть, набирая здесь пока от 4 до 4,9%. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Ивано-Франковске за партию Порошенко, по данным опроса «Рейтинга» от 17 августа, готовы проголосовать 9,5% (здесь она существенно уступает лидеру предвыборной гонки — ультраправой «Свободе»), но на выборах в Раду, если бы они состоялись в ближайшее время, могла бы набрать 16,9%.

В Закарпатье, по данным «Рейтинга», «Евросолидарность» набирает лишь 3,1%, но результат опроса службы RTS показывает здесь же 12,7%. Столь сильное расхождение данных социологов может говорить и о манипуляциях определенных социологических служб.

Для снижения рейтинга «Европейской солидарности» в президентской партии «Слуга народа» намерены активно напоминать избирателям о коррупционных скандалах, связанных с Порошенко, наживавшегося на военных контрактах. Тем не менее, дальше обвинений дело не пойдет, а все уголовные дела против экс-президента «зависли» в прокуратуре.

Маловероятно, что накануне выборов генеральная прокуратура Украины осмелится выдвинуть серьезные обвинения против экс-президента. В такой ситуации у Порошенко и его команды вполне может возникнуть соблазн ударить на опережение, чтобы если не даже не совершить переворот, то хотя бы продемонстрировать избирателям немощность власти.