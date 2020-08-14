14 августа главы МИД стран Евросоюза проведут внеочередной саммит. На повестке дня - ситуация в Белоруссии, где сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов начались акции протеста и столкновения активистов с силовиками. Вероятный итог общеевропейской дискуссии - введение очередного пакета санкций против Минска

Балтийское трио и польское соло

Самую активную роль в обсуждении и осуждении событий в Белоруссии играют страны Балтии и Польши. Именно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий стал инициатором созыва саммита ЕС, объясняя тем, что его страна несёт ответственность за своих ближайших соседей. Удивительное объяснение: прежде всего за ближайших соседей Польши ответственность несут их собственные власти.

К Варшаве на белорусском фронте присоединились страны Балтии, но на первый план из них вышла Литва, которая теперь стала обладателем ценной информации из первых уст — туда ночью 10 августа приехала Светлана Тихановская, которая участвовала в президентских выборах в Белоруссии как единый кандидат от оппозиции.

Президент Литвы Гитанас Науседа, который поддержал идею о саммите ЕС, изложил в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем собственные инициативы по урегулировании ситуации в Белоруссии: провести конференцию министров на высоком уровне и направить специального представителя ЕС для переговоров с властями Белоруссии. Ситуация в Белоруссии: кашу, которую «заварила» Польша, «расхлёбывает» Литва © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

В интервью телеканалу Sky News Науседа заявил: «Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было свободных демократических выборов. Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Белоруссией — это свободные выборы и логичный итог таких выборов. Мир и международное сообщество должны подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта».

18 августа на внеочередном заседании Сейм Литвы намерен заслушать представителей оппозиции и гражданского общества Белоруссии, обсудить и принять резолюцию о положении в Белоруссии, предписывающей объявить президентские выборы 9 августа незаконными, а также в документе содержится призыв провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы, освободить всех задержанных, ввести на уровне ЕС санкции в отношении лиц, ответственных за применение силы к протестующим.

Латвия вслед за своими соседями осудила действия силовиков при разгоне активистов и усомнилась в прозрачности голосования, но на этом решила не останавливаться и нашла свой способ протеста. Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в сложившейся ситуации считает невозможным проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года вместе с Белоруссией, как было запланировано, и уже обратился к Министерству образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение.

Впрочем, большинство членов федерации, как сообщил её глава Рене Фазель, против политических дискуссий и решений. Так что в этом случае, скорее, спорт вне политики.

Эстония хоть и планирует добиваться включения белорусской темы в повестку дня заседания Совбеза ООН, а активисты в центре Таллина провели акцию с призывом оказать реальную поддержку не согласным с результатами выборов в Белоруссии и ввести санкции, в целом страна держится несколько обособленно от своих соседей. Она не принимала участия в разработке антикризисного плана для Белоруссии, который включает три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества.

«При принятии этого плана наши страны (Литва, Латвия и Польша) готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», — заявил Науседа.

Чуть ранее он готовил только от лица своей страны, что она готова взять на себя роль посредника в поисках решения по стабилизации положения в Белоруссии.

Украинский сценарий для Белоруссии

В мировой практике были случаи, когда урегулировать конфликт удавалось благодаря посредникам, но сценарий, предложенный для Белоруссии сейчас, навевает воспоминания о крайне неудачном примере из недавнего прошлого.

21 февраля 2014 года при посредничестве главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, его польского коллеги Радослава Сикорского и руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, утром глава государства уехал в Харьков, а в Киеве начался захват правительственных зданий, резиденции президента, парламента.

Януковичу, опасавшемуся за свою жизнь, пришлось покинуть страну, после чего Верховная Рада неконституционным путём отстранила его от власти.

О том, как он себя поведёт в случае неблагоприятного развития ситуации после выборов, Лукашенко ответил за три дня до голосования в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону: «Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность. Бегут те, у кого карманы набиты. А куда я сбегу? Про Москву даже не говорю, там без денег делать нечего. У меня нет денег, чтобы сбежать и жить в России, как Янукович. Президент не побежит, его могут застрелить. Но если это моя судьба, быть посему». И тайно, и явно. Польские эксперты о том, как Варшава «украинизирует» Белоруссию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С началом протестов в СМИ появлялись сообщения о том, что борт номер один вылетел за рубеж.

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — заявил Лукашенко на правительственном совещании.

Сейчас многие пытаются провести параллели между событиями в Киеве 2013-2014 годов и в Минске сегодня, однако эксперты сходятся во мнении, что в Белоруссии повторить майдан по украинскому сценарию не получится. Потому что, во-первых, силовики не отказываются выполнять указы президента, а во-вторых, не так сильно влияние Запада в Белоруссии, как на Украине, хотя не так давно произошло потепление в отношениях с Европой и Америкой. В 2016 году ЕС приостановил действие санкций в отношении нескольких физических лиц и четырёх компаний, благодаря чему Лукашенко впервые за много лет смог совершить визиты в европейские страны. Белорусский лидер и от помощи Запада не отказывается, но и в открытую говорить о благосклонности к нему не спешит. «Майдана не будет»: Мирзаян рассказал, чем закончатся протесты в Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

«Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули. Мы прекрасно понимаем своё место — мы на Западе никому не нужны. А как меня «любят» на Западе. С тех времён ничего не изменилось», — сказал Лукашенко в 2017 году.

Но с тех пор кое-что изменилось. В первую очередь в отношениях с США, с которыми в прошлом году Белоруссия договорилась вернуть послов, отозванных в 2008-м. К тому же в начале года в Минск прилетал госсекретарь Майкл Помпео, после переговоров с которым Лукашенко с гордостью объявил: «Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира. Он (Майк Помпео. — Ред.) мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем».

Прежде всего речь шла о готовности Штатов на 100% обеспечить Белоруссию нефтью. Только вот после президентских выборов и начала протестов американский госсекретарь не исключил, что поставки энергоресурсов в Белоруссию придётся свернуть.

Санкции: быть или не быть?

Вернёмся к саммиту ЕС. Для введения новых санкций против Белоруссии за них должны проголосовать все 27 государств-членов, однако согласия в европейском стане нет.

МИД ФРГ сначала призывал участников союза обсудить, уместна ли отмена санкций, учитывая насилие, запугивание и задержания, а 13 августа глава ведомства Хайко Маас на пресс-конференции с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде заявил: «Я думаю, это абсолютно очевидно брутальное обращение, аресты мирных протестующих, журналистов. В Европе в XXI веке это неприемлемо, поэтому мы должны будем и далее усиливать давление на правителя. Надеюсь, что завтра (на саммите. — Ред.) по этому поводу будет найдено общее решение».

Впрочем, и внутри немецкого политикума не все разделяют эту точку зрения.

«Евросоюз сейчас не нейтральная сторона. И пример с Украиной доказал, что у Брюсселя своя геополитическая игра. При этом мы в партии «Левые» критикуем действия Александра Лукашенко и его администрации, так же, как и критикуем подавление демократических свобод повсюду — в США, Франции и так далее. Но мы уважаем их суверенитет», — сказал в комментарии изданию «Известия» депутат Бундестага от партии «Левые» Александр Ной.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, как и Маас, призвал выработать чёткую реакцию ЕС. Премьер-министр Словении Янез Янша считает, что необходимо провести новые выборы при серьёзном присутствии международных наблюдателей. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн назвал события в Белоруссии государственным терроризмом и призвал ввести запрет на въезд в ЕС и принять решение о заморозке активов на территории Евросоюза тех, кто несёт политическую ответственность за происходящие.

Франция отреагировала более сдержанно — призвала к максимальной сдержанности из-за актов насилия в отношении белорусских граждан на демонстрациях.

По информации агентства Reuters, есть одна страна, которая выступает против введения санкций против Белоруссии, — это Венгрия. Так ли это на самом деле, неизвестно. Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook сообщил, что провёл переговоры с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, с которым у него сложилось единое мнение о событиях в Белоруссии.

«Мы заинтересованы в основанных на диалоге решениях ЕС, которые не мешают построению будущих отношений между Белоруссией и Евросоюзом и не отвергают программу «Восточного партнёрства», — написал Сийярто.

Напомним, если Венгрия проголосует на саммите против, а все остальные — за, то санкции приняты не будут. Главу МИД Люксембурга в эфире радиостанции Deutschlandfunk спросили, что случится, если Венгрия действительно так поступит.

«Это было бы фатальным сигналом. Я не могу себе представить, что одна страна Евросоюза скажет, что то, что там происходит, в порядке», — ответил Ассельборн, напомнив, что Венгрия и ранее шла против воли большинства государств-членов ЕС. Пушков назвал единственный шанс Лукашенко стабилизировать обстановку в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев

Если Венгрия не устроит демарш и санкции всё-таки введут, то какими они могут быть? Для начала не стоит забывать, что Белоруссия живёт под санкциями долгие годы, поэтому её сложно чем-то напугать.

Первые ограничения ЕС ввел в 2004 году за исчезновение в 1999-2000 годах оппозиционеров, журналиста и бизнесмена, затем расширил их в 2011-м за нарушения на прошедших президентских выборах и нарушения в сфере прав человека. В 2016 году, частично сняв ограничения в отношении физических и юридических лиц, союз сохранил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

По информации дипломатических источников, на саммите главы МИД ЕС могут ввести персональные санкции против руководства Белоруссии, включая Лукашенко и руководителей правоохранительных органов, ответственных за применение силы к протестующим. Короче говоря, действует привычная схема: людям из «чёрного списка» запретят посещать страны ЕС, а их активы, если таковые имеются на территории союза будут заморожены.

В итоге получится больше шума, чем эффекта. Да, ЕС отреагирует на нарушения избирательного процесса и прав граждан, которые, на их взгляд, имели место, но реакция эта, скорее чисто номинальная. Польша, Литва и Латвия пытаются воспользоваться ситуацией в соседней стране, чтобы заявить о себе в масштабах Евросоюза, чтобы их тоже воспринимали как политических акторов, у которых есть собственная позиция. Только выглядит странно, когда Варшава, в отношении которой Европейская комиссия запускала санкционную процедуру из-за дискриминации по половому признаку в рамках судебной реформы, теперь говорит о нарушении прав человека в Белоруссии.