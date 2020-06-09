Еще одна жертва санкций против России. КрАЗ сокращает сотрудников

Легендарные грузовики КрАЗ не пережили ухудшение отношений Украины и России. Сейчас выпускающий их завод сокращает персонал и в будущем может и вовсе закрыться

Частное акционерное общество «АвтоКрАЗ» планирует большое сокращение рабочих, заявил 4 июня на заседании в исполкоме комиссии по вопросам погашения задолженности зарплаты, пенсий, социальных выплат финансовый директор предприятия Дмитрий Новицкий. Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

«К сожалению, оптимистических ожиданий у нас нет. Я думаю, если мы сейчас преследуем цель не только зафиксировать эту задолженность, а выработать какие-то меры, то нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что на «АвтоКрАЗе» будет очень большой поток на биржу для получения пособия. Мы ожидаем значительного сокращения», — заявил Новицкий.

Задолженность предприятия по зарплате достигла 40 млн грн (около 103 млн руб. — Ред.). И это львиная доля задолженности рабочим Кременчуга, которая составляет 45 млн грн (около 116 млн руб. — Ред.).

По словам финансового директора, меры, которые принимаются, в долгосрочной перспективе не спасут предприятие, ведь они не скажутся на новых заказах, которых нет. Поэтому в дальнейшем планируется и вовсе прекратить деятельность завода, чтобы не наращивать задолженности и не создавать проблемы людям.

«Машины никому не нужны», — отметил Новицкий.

Пока официально украинскую службу занятости, по его словам, не предупреждали о сокращении. Предварительно предприятие проведет со службой консультации и будет «ответственно ставить вопрос о задолженности».

Как сообщает издание «ТелеграфЪ», сейчас на предприятии работают около 2 тыс. человек. При этом Новицкий не уточнил, скольких людей планируют сокращать.

Продукция предприятия, когда-то делавшего легендарные грузовики, оказалась на современной Украине ненужной. А потенциальный покупатель от грузовиков КрАЗ отказался.

Нигерийские мечты олигарха Жеваго

В тот же день, когда стало известно о сокращении рабочих в Кременчуге, местное издание «Кременчуг.Today» сообщило, что собственник предприятия — олигарх Константин Жеваго — переносит производство в Нигерию.

«На самом предприятии говорят, что Жеваго оформил на подконтрольные ему структуры право интеллектуальной собственности на все разработки КрАЗа и теперь будет производить дешевые грузовики в Африке. Это позволит ему, во-первых, удешевить само производство, тем более что основными покупателями являются африканские страны. Во-вторых, производство КрАЗов в Нигерии даст Жеваго возможность обойти антироссийские санкции. Теперь он сможет не только брать российские двигатели, но и продавать готовую продукцию в Россию», — писало издание. КрАЗ экс-депутата Жеваго будет выпускать грузовики для армии Нигерии © autokraz.com.ua

В подтверждение своих слов оно приводило сообщение пресс-службы компании от 17 декабря 2019 года о начале стратегического партнерства с нигерийской компанией Proforce Limited.

«Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ЧАО «АвтоКрАЗ» и Proforce Limited предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом KRAZ-PROFORCE. Эти транспортные средства будут отвечать высшим международным стандартам качества и потребностям потребителей как на гражданском, так и на военном рынках. Мы считаем, что между нашими компаниями существует много синергий, которые можно использовать для создания мощных производственных возможностей, необходимых для Нигерии. В течении следующего года партнерство будет направлено на производство грузовиков мирового стандарта, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки. Это совместное предприятие повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, в то же время способствуя технологическому развитию страны», — говорилось в сообщении.

Но пока Нигерии сулили золотые горы, а ее жителям — новую работу, на Украине дела шли не очень хорошо, в том числе и у Жеваго. В начале декабря его объявили в розыск по подозрению в растрате более чем $100 млн банка «Финансы и кредит».

Но хуже всего было рабочим предприятия. Как сообщила 4 июня вице-мэр Кременчуга Ольга Усанова, предприятие делало небольшие выплаты рабочим в январе, феврале и апреле, но его задолженность по зарплате не сократилась, а выросла.

Примечательно, что рабочие и руководство завода пытались бороться за выживание знаменитого производителя. В последние дни перед объявлением карантина — 6 марта 2020 года — на предприятие прибыл президент Украины Владимир Зеленский, которому рассказали о сложившейся обстановке. Гендиректор «КрАЗа»: Ни Гройсман, ни губернатор нам не помогли © autokraz.com.ua

При этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что у потребителей вопросы к тому, что на предприятии задерживают исполнение заказов. При этом Криклий в шутку предложил заводчанам своеобразный «обмен».

«Вы возвращаете собственника, а мы предприятию возвращаем госзаказы», — отметил он.

Что касается самого Зеленского, то он обещал помочь, но с условием.

«Попробуем помочь. Но если будет заказ, а вы будете нарушать сроки, мы больше сюда не приедем», — отметил он в разговоре с гендиректором завода «АвтоКрАЗ» Романом Черняком.

Тот же пытался вставить слово о проблемах с закупками двигателей. Они у предприятия тоже есть.

В ожидании государства

В пятницу, 12 июня, на продажу выставят имущественный комплекс ЧАО «АвтоКрАЗ». Его будут продавать как объект залога по кредитам обанкротившегося банка.

«Речь идет о продаже именно кредитов и прав требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге по ним», — напомнил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Тем не менее, многие опасаются, что завод прекратит свое существование.

Завод отчасти подкосили антироссийские санкции, введенные Украиной после Майдана: он не смог покупать российские двигатели и продавать в РФ свою продукцию. Правда, в украинских СМИ осенью того же года распространили информацию, что на «КрАЗе» все же тайком сотрудничают с РФ. Но предприятие опровергло эту информацию. Теплов: Промышленные гиганты Днепра встали на «карантинный ремонт» и рискуют из него не выйти © Facebook, виталий теплов

«ЧАО «АвтоКрАЗ» прекратило сотрудничество с предприятиями РФ. Несколько лет назад доля поставок в РФ составляла около 70% всех продаж, столько же — закупки. Сейчас мы не отгружаем и полностью отказались от использования российских компонентов. С 2014 года КрАЗ переориентировался на поставщиков европейских стран, а также переходит на импортозамещение», — отметила в сентябре 2016 года в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» пресс-секретарь компании Дина Стеганцева.

А уже в ноябре 2016 года в свой санкционный список предприятие в ответ на санкции Украины внесла и Россия.

В итоге к 2020 году предприятие оказалось на грани существования. И при этом оно остается последним советским автогигантом, работающим со времен СССР. Пока работающим.

«Похоже, последний из работавших украинских автозаводов скоро совсем остановится. До этого были ЛАЗ, ЛуАЗ, ЗАЗ и «Богдан», да и еще много-много других больших и малых предприятий. Без каких-то нестандартных решений КрАЗ уже не спасти. Завод имеет огромные долги, притом должен он государственным банкам, и самое время как раз государству проявиться, ввести свое управление, нанять новую профессиональную команду и сформировать жизнеспособную стратегию выхода из кризиса, а не ждать когда всех распустят по домам, а все оборудование распилят и отправят в Африку», — отметил 5 июня руководитель информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

Он заявил, что только государство в состоянии сохранить предприятие и найти для него эффективного инвестора. Но медлить с этим, по словам Омельницкого, нельзя. Летальный диагноз. В каком виде украинская промышленность выйдет из карантина © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Да, я прекрасно знаю, что КрАЗ выпускает устаревшие грузовики, которые в 2020 году уже никто не выпускает. Да, я прекрасно знаю, что только у КрАЗа была система сбыта, которой нет уже нигде. Все это можно и нужно менять. Но я также знаю, что если КрАЗ сейчас погибнет, то построить такой завод полного цикла с нуля будет стоить $1 млрд. И его никто уже не построит. А вот найти партнера для КрАЗа еще можно. И сделать это сможет только государство», — подытожил Омельницкий.

Но украинское государство молчит. Судя по всему, у него есть заботы и поважнее.