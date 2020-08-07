Третий день досрочного голосования показал, что в стране вероятно будет побит рекорд по явке избирателей, которые решили сделать свой выбор, не дожидаясь 9 августа.
Ход выборов
Так, за три дня к урнам для голосования уже пришли 22,47% граждан, имеющих право голоса. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период проголосовали 18,67% избирателей. Пять лет назад общий показатель по явке на досрочном голосовании составил 36,05%.
Активнее всего голосуют в Гомельской области, где уже отдали свой голос чуть менее трети избирателей.
Высокая явка наблюдается также в Могилевской (26,14%), Витебской (21,18%), Минской (20,84%), Гродненской областях (20,05%) и в столице (18,89%).
Тем временем, правозащитники и наблюдатели фиксируют различные нарушения в ходе досрочного голосования. По данным платформы «Честные люди», общее число нарушений перевалило за 5,1 тыс. Чаще всего это недопуск на участок, запрет на ознакомление с протоколами, расхождение явки по подсчетам наблюдателей с теми цифрами, которые фиксируют избирательные комиссии.
Также сообщается о задержании наблюдателей, всего таких случаев правозащитник насчитали 37, в том числе 3 в этот день. В частности, был задержан наблюдатель, глава штаба кандидата Сергея Череченя Николай Лысенков. Ему инкриминируют административное нарушение при проведении одного из пикетов, организатором которого он был.
Акции и скандалы
Большой резонанс в контексте белорусских выборов получила история с задержанием звукорежиссеров Дворца молодежи в Минске Кирилла Галанова и Владислава Соколовского. Накануне, во время Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования они прервали выступления одного из артистов, запустив через динамики знаменитую композицию Виктора Цоя «Перемен». Теперь им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение требования должностного лица. На прошедшем сегодня заседании молодым людям присудили 10 суток ареста.
В большую политику оказался замешан и спорт. Так, в хоккейном минском «Динамо» уволились два сотрудника пресс-службы, которые не захотели освещать досрочное голосование спортсменов клуба, которое прошло сегодня. В поддержку уволенных сотрудников выступил фан-клуб динамовцев.
Кроме того, по решению Ассоциации «Белорусская федерация футбола» были перенесены несколько матчей национального чемпионата. Намеченные на 7 и 8 августа игры «Динамо-Минск» — «Смолевичи" и «Минск» — «Славия-Мозырь» пройдут уже после выборов. О переносе матчей было объявлено буквально в последний момент. СМИ пишут, что поводом к этом устало поведение болельщиков на матче в Солигорске Минской области, где местный «Шахтер» принимал 6 августа «Динамо-Брест». Сообщается, что в ходе игры собравшиеся на трибунах зрители массово скандировали «Жыве Беларусь!» — популярный у оппозиции лозунг.
Также в этот день одной из центральных тем в прессе оказались сорванные концерты звезд белорусского, российского и украинского шоу-бизнеса, которые намечались на субботу, 8 августа. Первым о своем отказе от участия в мероприятии возле столичного Дворца спорта объявил Леонид Агутин у себя в соцсетях. Его примеру последовали и другие заявленные музыканты — Тина Кароль, Григорий Лепс, группы «Кар-мэн», «Краски» и другие.
Организаторы вынуждены были перенести концерт на другую дату. По их мнению, на артистов было оказано давление через социальные сети и даже поступали угрозы.
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Действующий президент Белоруссии, переизбирающийся на шестой срок Александр Лукашенко в этот день награждал медиков, которые проявили себя в борьбе с эпидемией коронавируса. Не обошлось и без выпадов с его стороны в адрес оппозиции.
«Поскольку мне пришлось эту беду (коронавирус — ред.) перенести уже. Знаешь, я о чем уже подумал?— обратился Лукашенко к министру здравоохранения Владимиру Каранику. — Ты же меня в этот "золотой фонд" сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому я это публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить», — сказал президент, уточнив затем, что это была «полушутка-полуправда».
Также заметным событием с участием Лукашенко стал его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы президента Белоруссии, инициатором разговора выступила Москва.
«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении там предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.
Белорусский сайт tut.by опубликовал 7 августа интервью Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко на этих выборах. Среди прочего она призналась, что жалеет о своем решении баллотироваться в президенты.
По словам Тихановской, решение участвовать в выборах принесло ей много проблем, и, если бы она знала, что будет так тяжело, она бы «сто раз подумала».
«Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — сказала она.
Тихановская отметила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а не предвыборная суета и давление силовиков. По ее словам, она очень скучает по семейным посиделкам и детям, с которыми сейчас редко удается пообщаться.
Мнение экспертов
С приближением выборов в СМИ и интернете продолжается обсуждение перспектив белорусской оппозиции и возможность повторения в республике «украинского сценария».
Как отметил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, противники действующего президента действительно готовят протестные выступления по итогам выборов, однако президент Лукашенко опасается совсем не этого.
«Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Дмитрию Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг», — сказал он.
По его мнению, оппозиционеры не пользуются большой поддержкой в белорусском обществе, однако как показывает пример Украины, для успеха это не обязательно.
Белорусская оппозиция впервые за долгие десятилетия в состоянии вывести на улицу несколько десятков тысяч человек, констатирует политолог Ростислав Ищенко.
«Но итог любого майдана зависит не от того, сколько тысяч человек вы вывели на улицы, во Франции выходят миллионы, а [Эммануэль] Макрон даже не замечает их, а от предательства внутри самой команды власти. Безусловно, предатели у Лукашенко есть. Вопрос заключается только в том, решат ли они, что удобный момент свергать Лукашенко с помощью майдана наступил уже сейчас, или они попугают его майданом, но добивать не будут», — сказал эксперт изданию Украина.ру.
Основная опасность для Лукашенко исходит от его команды, где могут зреть планы по его отстранению от власти.
«По внешним характеристикам я могу предположить, что они готовят путч под прикрытием майдана. Но, повторяю, они вполне могут его майданом попугать и на этом лавочку закрыть, если добьются своего только испугом Лукашенко», — резюмировал Ищенко.
О долгосрочном протесте, на который делает ставку оппозиция говорит и главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант.
«Максимум, на что может рассчитывать Тихановская, — это 15%. Лукашенко уверенно победит в первом туре, но, на мой взгляд, сторонники Тихановской и объединенного штаба не признают выборы. Они будут призывать людей выйти на улицу, на площадь и пытаться организовать долгосрочный протест майданного типа. То есть по сути начать противостояние с властями, не признавая итоги выборов», — сказал он изданию Украина.ру.
Отвечая на вопрос, делает ли Россия ставку на кого-то в этих выборах, Дзермант ответил, что у Кремля есть понимание, что Лукашенко все равно победит на этих выборах.
«Не думаю, что в этой конфигурации она как-то особо проявляет себя, делая ставку, но, кажется, есть понимание того, что Лукашенко победит, и с ним придется дальше иметь дело. Это тоже можно считать определенной ставкой. Ставка не на оппонентов, есть понимание, что Лукашенко останется. Эта позиция присутствует», — полагает эксперт.
О позиции РФ и будущем российско-белорусских отношений рассуждает в интервью изданию Украина.ру также глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.
«Я думаю, Россия ждет результатов выборов и послевыборной активности, а потом будет серьезный разговор по поводу того, какие будут отношения между Москвой и Минском. Сейчас в любом случае никаких резких шагов предприниматься не будет», — считает он.