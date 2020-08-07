В Белоруссии продолжается досрочное голосование на выборах главы государства, Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что жалеет о решении выставить свою кандидатуру

Третий день досрочного голосования показал, что в стране вероятно будет побит рекорд по явке избирателей, которые решили сделать свой выбор, не дожидаясь 9 августа.

Ход выборов

Так, за три дня к урнам для голосования уже пришли 22,47% граждан, имеющих право голоса. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период проголосовали 18,67% избирателей. Пять лет назад общий показатель по явке на досрочном голосовании составил 36,05%. Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Активнее всего голосуют в Гомельской области, где уже отдали свой голос чуть менее трети избирателей.

Высокая явка наблюдается также в Могилевской (26,14%), Витебской (21,18%), Минской (20,84%), Гродненской областях (20,05%) и в столице (18,89%).

Тем временем, правозащитники и наблюдатели фиксируют различные нарушения в ходе досрочного голосования. По данным платформы «Честные люди», общее число нарушений перевалило за 5,1 тыс. Чаще всего это недопуск на участок, запрет на ознакомление с протоколами, расхождение явки по подсчетам наблюдателей с теми цифрами, которые фиксируют избирательные комиссии.

Также сообщается о задержании наблюдателей, всего таких случаев правозащитник насчитали 37, в том числе 3 в этот день. В частности, был задержан наблюдатель, глава штаба кандидата Сергея Череченя Николай Лысенков. Ему инкриминируют административное нарушение при проведении одного из пикетов, организатором которого он был.

Акции и скандалы

Большой резонанс в контексте белорусских выборов получила история с задержанием звукорежиссеров Дворца молодежи в Минске Кирилла Галанова и Владислава Соколовского. Накануне, во время Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования они прервали выступления одного из артистов, запустив через динамики знаменитую композицию Виктора Цоя «Перемен». Теперь им вменяют мелкое хулиганство и неповиновение требования должностного лица. На прошедшем сегодня заседании молодым людям присудили 10 суток ареста.

В большую политику оказался замешан и спорт. Так, в хоккейном минском «Динамо» уволились два сотрудника пресс-службы, которые не захотели освещать досрочное голосование спортсменов клуба, которое прошло сегодня. В поддержку уволенных сотрудников выступил фан-клуб динамовцев.

Кроме того, по решению Ассоциации «Белорусская федерация футбола» были перенесены несколько матчей национального чемпионата. Намеченные на 7 и 8 августа игры «Динамо-Минск» — «Смолевичи" и «Минск» — «Славия-Мозырь» пройдут уже после выборов. О переносе матчей было объявлено буквально в последний момент. СМИ пишут, что поводом к этом устало поведение болельщиков на матче в Солигорске Минской области, где местный «Шахтер» принимал 6 августа «Динамо-Брест». Сообщается, что в ходе игры собравшиеся на трибунах зрители массово скандировали «Жыве Беларусь!» — популярный у оппозиции лозунг.

Также в этот день одной из центральных тем в прессе оказались сорванные концерты звезд белорусского, российского и украинского шоу-бизнеса, которые намечались на субботу, 8 августа. Первым о своем отказе от участия в мероприятии возле столичного Дворца спорта объявил Леонид Агутин у себя в соцсетях. Его примеру последовали и другие заявленные музыканты — Тина Кароль, Григорий Лепс, группы «Кар-мэн», «Краски» и другие. Болкунец объяснил, почему Лукашенко расстроился отъезду Цепкало из Белоруссии © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Организаторы вынуждены были перенести концерт на другую дату. По их мнению, на артистов было оказано давление через социальные сети и даже поступали угрозы.

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Действующий президент Белоруссии, переизбирающийся на шестой срок Александр Лукашенко в этот день награждал медиков, которые проявили себя в борьбе с эпидемией коронавируса. Не обошлось и без выпадов с его стороны в адрес оппозиции.

«Поскольку мне пришлось эту беду (коронавирус — ред.) перенести уже. Знаешь, я о чем уже подумал?— обратился Лукашенко к министру здравоохранения Владимиру Каранику. — Ты же меня в этот "золотой фонд" сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь, ты возьми эту плазму введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому я это публично говорю: чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся, ты ж знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь — лишь бы выжить», — сказал президент, уточнив затем, что это была «полушутка-полуправда».

Также заметным событием с участием Лукашенко стал его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По сообщению пресс-службы президента Белоруссии, инициатором разговора выступила Москва.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении там предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Белорусский сайт tut.by опубликовал 7 августа интервью Светланы Тихановской — главной соперницы Лукашенко на этих выборах. Среди прочего она призналась, что жалеет о своем решении баллотироваться в президенты.

По словам Тихановской, решение участвовать в выборах принесло ей много проблем, и, если бы она знала, что будет так тяжело, она бы «сто раз подумала».

«Вот, думаю, что это тогда было — подвиг или глупость. Наверное, все-таки глупость», — сказала она.

Тихановская отметила, что ей больше импонирует спокойная семейная жизнь, а не предвыборная суета и давление силовиков. По ее словам, она очень скучает по семейным посиделкам и детям, с которыми сейчас редко удается пообщаться.

Мнение экспертов

С приближением выборов в СМИ и интернете продолжается обсуждение перспектив белорусской оппозиции и возможность повторения в республике «украинского сценария».

Как отметил в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, противники действующего президента действительно готовят протестные выступления по итогам выборов, однако президент Лукашенко опасается совсем не этого.

«Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Дмитрию Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг», — сказал он.

По его мнению, оппозиционеры не пользуются большой поддержкой в белорусском обществе, однако как показывает пример Украины, для успеха это не обязательно.

Белорусская оппозиция впервые за долгие десятилетия в состоянии вывести на улицу несколько десятков тысяч человек, констатирует политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Ищенко: Внутрикомандная оппозиция Лукашенко готовит путч под прикрытием майдана © РИА Новости, Нина Зотина

«Но итог любого майдана зависит не от того, сколько тысяч человек вы вывели на улицы, во Франции выходят миллионы, а [Эммануэль] Макрон даже не замечает их, а от предательства внутри самой команды власти. Безусловно, предатели у Лукашенко есть. Вопрос заключается только в том, решат ли они, что удобный момент свергать Лукашенко с помощью майдана наступил уже сейчас, или они попугают его майданом, но добивать не будут», — сказал эксперт изданию Украина.ру.

Основная опасность для Лукашенко исходит от его команды, где могут зреть планы по его отстранению от власти.

«По внешним характеристикам я могу предположить, что они готовят путч под прикрытием майдана. Но, повторяю, они вполне могут его майданом попугать и на этом лавочку закрыть, если добьются своего только испугом Лукашенко», — резюмировал Ищенко.

О долгосрочном протесте, на который делает ставку оппозиция говорит и главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант.

«Максимум, на что может рассчитывать Тихановская, — это 15%. Лукашенко уверенно победит в первом туре, но, на мой взгляд, сторонники Тихановской и объединенного штаба не признают выборы. Они будут призывать людей выйти на улицу, на площадь и пытаться организовать долгосрочный протест майданного типа. То есть по сути начать противостояние с властями, не признавая итоги выборов», — сказал он изданию Украина.ру.

Отвечая на вопрос, делает ли Россия ставку на кого-то в этих выборах, Дзермант ответил, что у Кремля есть понимание, что Лукашенко все равно победит на этих выборах.

«Не думаю, что в этой конфигурации она как-то особо проявляет себя, делая ставку, но, кажется, есть понимание того, что Лукашенко победит, и с ним придется дальше иметь дело. Это тоже можно считать определенной ставкой. Ставка не на оппонентов, есть понимание, что Лукашенко останется. Эта позиция присутствует», — полагает эксперт.

О позиции РФ и будущем российско-белорусских отношений рассуждает в интервью изданию Украина.ру также глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

«Я думаю, Россия ждет результатов выборов и послевыборной активности, а потом будет серьезный разговор по поводу того, какие будут отношения между Москвой и Минском. Сейчас в любом случае никаких резких шагов предприниматься не будет», — считает он.