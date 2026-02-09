https://ukraina.ru/20260209/50-tysyach-ugolovnykh-del-i-35-tysyachi-osuzhdennykh-vsya-pravda-o-politicheskikh-presledovaniyakh-na-ukraine-1075420565.html

50 тысяч уголовных дел и 3,5 тысячи осужденных. Вся правда о политических преследованиях на Украине

За четыре года СВО, по официальным данным, открыто более 50 тысяч уголовных дел против гражданских — по статьям о "госизмене", "коллаборационизме" и "оправдании Украина.ру, 09.02.2026

За четыре года СВО, по официальным данным, открыто более 50 тысяч уголовных дел против гражданских — по статьям о "госизмене", "коллаборационизме" и "оправдании агрессии". Тысячи человек прошли через СИЗО, десятки тысяч — через следствие, допросы и условные приговоры. Отдельная тема — тайные тюрьмы СБУ, массовые задержания без оформления и провокации, которые формально превращаются в "дела наводчиков".Павел Волков привел показательный случай 82-летнего пенсионера из Житомира, получившего 15 лет лишения свободы после очевидной провокации.Подробную статистику, разбор уголовных статей и анализ масштабов политических репрессий на Украине - в материале обозревателя Украина.РУ Павла Волкова — "Политические заключённые на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".

