Квартиры-холодильники и "семейная бусификация". Что происходит в Харькове

В квартирах большинства жителей первой столицы Украины сейчас царит холод, а сам город используется как прикрытие для регулярных атак на Белгород прямо из жилых районов Харькова. Над кольцевой дорогой в Харькове на прошлой неделе начали устанавливать антидроновые сетки.

Это примерно в 20 километрах от линии фронта, который вскоре может подвинуться еще ближе к городу.На прошлой неделе в городе объявили чрезвычайную ситуацию из-за ситуации с отоплением. В одном из репортажей пожилые жительницы Харькова рассказывали, что выходят на улицу, чтобы погреться. Температура воздуха на улице во время нынешнего потепления зачастую выше, чем квартирах, ставших "холодильниками".Жители рассказывают в репортаже, что где-то отопление не включают по несколько дней, где-то подают на очень короткое время. "Такие эпизоды — это не просто технические сбои, а прямое следствие управленческой неэффективности. Холод в квартирах — это не только дискомфорт, но и унижение достоинства людей, которые остаются без базовых условий для жизни", - комментирует ситуацию в городе украинский оппозиционный Telegram-канал "Наблюдатель".Во многих домах воду из систем отопления слили во время морозов. "Чтобы не допустить замерзания сетей, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ", — сообщил мэр города Игорь Терехов.Официально в Харькове остались без централизованного отопления почти 100 тысяч семей. Однако у многих формально тепло есть, но фактически оно поддерживается лишь номинально: недостаточно, чтобы пережить ночь. Люди отмечают, что температура в квартирах падает до опасных значений, а альтернатив для обогрева зачастую просто нет.Жители многих районов жалуются, что замерзли трубы холодной воды и канализации, но коммунальные предприятия советуют им только ждать весны, когда всё оттает естественным образом, а затем ремонтировать за свой счет.Нардеп Максим Бужанский признает, что отсутствие отопления "ломает" жителей и они стали активнее уезжать из страны. "Люди начали ломаться. Те, которые казалось бы ко всему привыкли уже, один за другим ломаются, пишут из Харькова, из Киева, из Днепра и Запорожья, не можем больше, берут детей и уезжают", - пишет "слуга народа".Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба обещает вскоре наполнение Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования для обогрева Харькова и Киева. Наполнять его должны западные партнеры (даже если они еще об этом не знают). Он обещает, что Харьков получит три когенерационные установки мощностью по 4,3 МВт каждая, общей стоимостью 304,3 млн грн.Однако ранее украинские эксперты "забраковали" эти установки, как маломощные, а в Киевской области некоторые из них с прошлого года не могут запустить."Две установки ещё далеки от запуска, монтаж сделали, а они не работают. Одна заработает, дай Бог весной, а другая летом", - жаловался на днях нардеп Алексей Кучеренко."Власти в очередной раз пообещали "быстро всё восстановить" как и в октябре, декабре, январе. Тогда тоже говорили про "защищённость" объектов, про "модернизированную ПВО" и "устойчивость к нагрузкам". Итог неизменный: тьма и холод. При этом бюджеты на энергозащиту выросли почти вдвое", - комментирует очередные обещания украинский Telegram-канал InfoPolitika.По данным харьковского издания "Ассамблея", одной из причин замерзания города является насильственная мобилизация. "Слесарей работает в лучшем случае плюс-минус 30% от штата, из-за плохих условий труда. И вместо того, чтобы разбираться с условиями работы и отделом кадров, начальство просто на эти 30% всю работу и перекладывает", - сообщает издание.Тех, кто пытается оказывать малейшее сопротивление мобилизации, в Харькове наказывают показательно – чтобы другим неповадно было. На прошлой неделе женщину, которая мешала задержанию мужчины сотрудниками ТЦК в Харькове, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Суд решил, что она хватала полицейских за одежду, толкала и пыталась оттащить задержанного.На той же неделе в сети появились сразу несколько видео из Харькова, где женщин, пытавшихся защитить своих мужчин от мобилизации "бусифицировали" вместе с мужчинами. Дальнейшая их судьба неизвестна. Кадры семенной "бусификации" в Харькове напоминают отлов рабов для работы на плантациях.Зеленский в связи с массовыми жалобами на "бусификацию" заявил 8 февраля, что на Украине рабства якобы нет, а все, кто не мобилизационного возраста, может уехать за границу. Извращенную логику Зеленского в данном случае сложно понять – факт рабства не отрицается, а лишь подчеркивается наличием некоторых категорий свободных граждан. С таким же успехом можно заявить, что рабства не существовало в древнем Риме эпохи Нерона наличием свободных римских граждан.На эту же тему - Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске

