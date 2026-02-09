Макрон выкручивается: министр культуры Франции замешан в секс-скандале Эпштейна - 09.02.2026 Украина.ру
Макрон выкручивается: министр культуры Франции замешан в секс-скандале Эпштейна
Макрон выкручивается: министр культуры Франции замешан в секс-скандале Эпштейна
Власти Франции пытаются оправдать связь первых лиц республики с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном и представить скандал внутренним делом ША. Об этом сообщает французская газета
2026-02-09T14:58
2026-02-09T14:58
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник 9 февраля, что дело Эпштейна — это "прежде всего дело США" , и что "правосудие там должно выполнить свою работу, и это всё".Макрон принял заявление об отставке высокопоставленного чиновника, замешанного в громком сексуальном скандале, докатившемся из США до Франции.Прошение об отставке с поста президента Института арабского мира (IMA) подал Жак Ланг (Jack Lang), который до этого занимал должность министра культуры Франции и фигурировал в "деле Эпштейна". Ланг сейчас обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. "Что касается бывшего министра культуры Жака Ланга , замешанного в скандале из-за связей с Джеффри Эпштейном и вынужденного уйти в отставку из Института арабского мира, то , как подчеркнул глава государства в кулуарах поездки в Париж, "он принял это решение (...) осознанно ", - сообщает "Фигаро".Сейчас бывший президент Института арабского мира, погрязший в оправданиях своих связей с Джеффри Эпштейном, наконец, подал в отставку. После медийного скандала начинается судебное расследование.Дочь чиновника Кэролайн Ланг также проходит по "делу Эпштейна". В опубликованных правительством США материалах этого дела с международным резонансом они упоминаются очень часто - Жак Ланг почти 700 раз и его дочь - около 1000 раз. Ланги вместе с Эпштейном вели дела, проворачивали сделки через офшорную компанию на Виргинских островах.В среду, 4 февраля президент Института арабского мира изображал недоумение, когда гость радиошоу на RTL спрашивал его, намерен ли чиновник уйти в отставку со своего престижного поста. Тем не менее, в субботу он подал в отставку. что в понедельник вынужден был признать президент.Бывший мэр Парижа Бертран Делано вступился за Ланга. В эфире радиостанции France Inter 9 февраля бывший градоначальник французской столицы заявил, что фигуранту секс-скандала необходимо "проявлять уважение".Бывший мэр Парижа "желает спокойствия, правды и уважения, потому что Жак Ланг был великим министром культуры и превосходным директором Института арабского мира", цитирует его "Фигаро"."Единственный вывод, который я делаю из этого, заключается в том, что мы должны быть по-настоящему образцовыми во всех обстоятельствах, и что избранные должностные лица и государственные служащие должны нести ответственность. Мы должны уважать презумпцию невиновности и в то же время быть абсолютно бескомпромиссными в отношении противоправных действий ", — добавил бывший мэр Парижа.Тем временем скандал вокруг "файлов Эпштейна" бушует Британии, с которой Франция пытается колотить "коалицию желающих" осуществить интервенцию на Украину.
Украина.ру
© AP / Jon Elswick
Власти Франции пытаются оправдать связь первых лиц республики с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном и представить скандал внутренним делом ША. Об этом сообщает французская газета
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник 9 февраля, что дело Эпштейна — это "прежде всего дело США" , и что "правосудие там должно выполнить свою работу, и это всё".
Макрон принял заявление об отставке высокопоставленного чиновника, замешанного в громком сексуальном скандале, докатившемся из США до Франции.
Прошение об отставке с поста президента Института арабского мира (IMA) подал Жак Ланг (Jack Lang), который до этого занимал должность министра культуры Франции и фигурировал в "деле Эпштейна".
Ланг сейчас обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
"Что касается бывшего министра культуры Жака Ланга , замешанного в скандале из-за связей с Джеффри Эпштейном и вынужденного уйти в отставку из Института арабского мира, то , как подчеркнул глава государства в кулуарах поездки в Париж, "он принял это решение (...) осознанно ", - сообщает "Фигаро".
Сейчас бывший президент Института арабского мира, погрязший в оправданиях своих связей с Джеффри Эпштейном, наконец, подал в отставку. После медийного скандала начинается судебное расследование.
Дочь чиновника Кэролайн Ланг также проходит по "делу Эпштейна". В опубликованных правительством США материалах этого дела с международным резонансом они упоминаются очень часто - Жак Ланг почти 700 раз и его дочь - около 1000 раз.
Ланги вместе с Эпштейном вели дела, проворачивали сделки через офшорную компанию на Виргинских островах.
В среду, 4 февраля президент Института арабского мира изображал недоумение, когда гость радиошоу на RTL спрашивал его, намерен ли чиновник уйти в отставку со своего престижного поста. Тем не менее, в субботу он подал в отставку. что в понедельник вынужден был признать президент.
Бывший мэр Парижа Бертран Делано вступился за Ланга. В эфире радиостанции France Inter 9 февраля бывший градоначальник французской столицы заявил, что фигуранту секс-скандала необходимо "проявлять уважение".
Бывший мэр Парижа "желает спокойствия, правды и уважения, потому что Жак Ланг был великим министром культуры и превосходным директором Института арабского мира", цитирует его "Фигаро".
"Единственный вывод, который я делаю из этого, заключается в том, что мы должны быть по-настоящему образцовыми во всех обстоятельствах, и что избранные должностные лица и государственные служащие должны нести ответственность. Мы должны уважать презумпцию невиновности и в то же время быть абсолютно бескомпромиссными в отношении противоправных действий ", — добавил бывший мэр Парижа.
Тем временем скандал вокруг "файлов Эпштейна" бушует Британии, с которой Франция пытается колотить "коалицию желающих" осуществить интервенцию на Украину. Подробности в публикации Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецслужбы США и ЕС готовят перемены в Белоруссии, ФБР вступилась за Эпштейна. Главное к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
