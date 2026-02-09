https://ukraina.ru/20260209/makron-vykruchivaetsya-ministr-kultury-frantsii-zameshan-v-seks-skandale-epshteyna-1075418901.html

Макрон выкручивается: министр культуры Франции замешан в секс-скандале Эпштейна

Власти Франции пытаются оправдать связь первых лиц республики с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном и представить скандал внутренним делом ША. Об этом сообщает французская газета

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник 9 февраля, что дело Эпштейна — это "прежде всего дело США" , и что "правосудие там должно выполнить свою работу, и это всё".Макрон принял заявление об отставке высокопоставленного чиновника, замешанного в громком сексуальном скандале, докатившемся из США до Франции.Прошение об отставке с поста президента Института арабского мира (IMA) подал Жак Ланг (Jack Lang), который до этого занимал должность министра культуры Франции и фигурировал в "деле Эпштейна". Ланг сейчас обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. "Что касается бывшего министра культуры Жака Ланга , замешанного в скандале из-за связей с Джеффри Эпштейном и вынужденного уйти в отставку из Института арабского мира, то , как подчеркнул глава государства в кулуарах поездки в Париж, "он принял это решение (...) осознанно ", - сообщает "Фигаро".Сейчас бывший президент Института арабского мира, погрязший в оправданиях своих связей с Джеффри Эпштейном, наконец, подал в отставку. После медийного скандала начинается судебное расследование.Дочь чиновника Кэролайн Ланг также проходит по "делу Эпштейна". В опубликованных правительством США материалах этого дела с международным резонансом они упоминаются очень часто - Жак Ланг почти 700 раз и его дочь - около 1000 раз. Ланги вместе с Эпштейном вели дела, проворачивали сделки через офшорную компанию на Виргинских островах.В среду, 4 февраля президент Института арабского мира изображал недоумение, когда гость радиошоу на RTL спрашивал его, намерен ли чиновник уйти в отставку со своего престижного поста. Тем не менее, в субботу он подал в отставку. что в понедельник вынужден был признать президент.Бывший мэр Парижа Бертран Делано вступился за Ланга. В эфире радиостанции France Inter 9 февраля бывший градоначальник французской столицы заявил, что фигуранту секс-скандала необходимо "проявлять уважение".Бывший мэр Парижа "желает спокойствия, правды и уважения, потому что Жак Ланг был великим министром культуры и превосходным директором Института арабского мира", цитирует его "Фигаро"."Единственный вывод, который я делаю из этого, заключается в том, что мы должны быть по-настоящему образцовыми во всех обстоятельствах, и что избранные должностные лица и государственные служащие должны нести ответственность. Мы должны уважать презумпцию невиновности и в то же время быть абсолютно бескомпромиссными в отношении противоправных действий ", — добавил бывший мэр Парижа.Тем временем скандал вокруг "файлов Эпштейна" бушует Британии, с которой Франция пытается колотить "коалицию желающих" осуществить интервенцию на Украину. Подробности в публикации Профессор из США предсказывает отставку британского премьера Кира Стармера Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спецслужбы США и ЕС готовят перемены в Белоруссии, ФБР вступилась за Эпштейна. Главное к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

