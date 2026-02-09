https://ukraina.ru/20260209/ukrainsko-vengerskaya-voyna-budapesht-podnyal-vopros-o-prinuditelnoy-mobilizatsii--1075418694.html

Украинско-венгерская война. Будапешт поднял вопрос о принудительной мобилизации

Венгрия вынесет на обсуждение Евросоюза тему принудительной мобилизации на Украине.

2026-02-09T14:56

Об этом заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан, отметив, что венгерские дипломаты уже в ближайшие дни официально расскажут в Брюсселе о массовой охоте на людей, организованной режимом Зеленского.Действия официального Будапешта стали ответом на очередной инцидент в Закарпатье, который получил в венгерском обществе значительный резонанс.В начале февраля стало известно, что в Закарпатье погиб гражданин Венгрии Жолт Ребан, которого похитили людоловы из ТЦК. По данным венгерской газеты Magyar Nemzet, мужчину схватили на улице и увезли в специальный преемник для насильно мобилизованных украинцев. Несмотря на то, что ранее он был признан медицинской комиссией непригодным к прохождению военной службы из-за серьезных проблем со здоровьем.Причиной смерти Жолта Ребана официально названа сердечно-респираторная недостаточность. Однако в соцсетях пишут, что его могли забить до смерти – как это случилось прошлым летом с еще одним закарпатским венгром – сорокапятилетним Йожефом Шебештьеном.По данным венгерских журналистов, он был жестоко избит железными прутьями, потому что не хотел отправляться на фронт. Сестра погибшего разместила в интернете кадры, на которых видно, как украинские военнослужащие издеваются над ее братом. Кроме того, она обнародовала последнее письмо Шебештьена, где он рассказывал о насилии со стороны ТЦК. Но Государственное бюро расследований Украины отказало родственникам убитого в возбуждении уголовного дела – заявляя, что якобы не располагает для этого достаточным количеством доказательств.Гибель Шебештьена вызвала возмущение у многих жителей Венгрии, которые вышли на акцию протеста к зданию посольства Украины в Будапеште, призывая защитить своих соотечественников от произвола могилизаторов.Венгерское правительство потребовало от руководства Европейского союза ввести санкции против трех сотрудников украинского министерства обороны, ответственных за проведение принудительной мобилизации на территории Закарпатья, где многие имеют венгерские паспорта. А министерство иностранных дел Венгрии официально закрыло въезд в страну для ряда украинских военных чинов, включая начальника штаба сухопутных войск.Сейчас, после смерти Жолта Ребана, Будапешт может применить более жесткие дипломатические меры – потому что закарпатские венгры находятся под постоянно растущим давлением со стороны украинских силовиков и являются приоритетной целью для ТЦК."С 2022 года правозащитники и венгерские власти сообщают, что украинские военные активно привлекают к участию в боевых действиях этнических венгров. Их отправляют на передовую без должной подготовки, что приводит к быстрой гибели в ходе интенсивных боев. Кроме того, согласно некоторым данным, командиры украинских воинских частей отбирают солдат для отправки на так называемые "самоубийственные миссии" по принципу их этнической принадлежности", – пишет об этом журналист Лукас Лейрос.На днях на Украине задержали очередного гражданина Венгрии, который пытался переправить через границу четырех украинских граждан, спасавших свои жизни от ТЦК. И венгерский МИД сразу пообещал оказать ему всестороннюю поддержку со стороны государства."Украинцы не хотят умирать, но мы ежедневно видим кадры насильственной мобилизации – нередко на улицах украинских городов происходит откровенная охота на людей. Многие украинские мужчины – дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки – в отчаянии пытаются покинуть Украину, чтобы избежать призыва, а вместе с ним отправки на фронт и вероятной гибели. Однако украинская пограничная служба делает всё возможное и использует все средства, чтобы задержать бегущих. Этот случай ясно показывает: войне необходимо как можно скорее положить конец, а насильственный призыв должен быть немедленно прекращен", – заявил по этому поводу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.Венгерские власти собираются нарушить заговор молчания вокруг происходящего на Украине террора. Руководство Европейского союза игнорирует поток новостей о принудительной мобилизации, которую осуществляет режим Зеленского. А подконтрольные западному истеблишменту масс-медиа, за редким исключением, не рассказывают о трагических эпизодах, происходящих сейчас каждый день – когда людоловы топчут мужчин ногами, не стесняясь прохожих, снимающих это на телефоны."Всем известно, что во время принудительного призыва людей часто избивают, в некоторых случаях забивают до смерти. И они могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать в этой ситуации все что угодно", – указал на это глава венгерского МИДа.Действия Будапешта вызывают в Киеве серьезное беспокойство. Зеленский активно поддерживает венгерскую оппозицию накануне выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. Конкурентом премьера Орбана является Петер Мадьяр, лидер правопопулистской партии "Тиса" (аббревиатура от слов Tisztelet és Szabadság Párt – "Партия уважения и свободы"). Он пользуется расположением Урсулы фон дер Ляйен, а украинские власти надеются на то, что Мадьяр развернет курс венгерского правительства на сто восемьдесят градусов и станет союзником Украины.По данным социологических опросов, большинство венгров не хотят, чтобы их страну втянули в украинский конфликт. Киевские пропагандисты используют все возможные рычаги, чтобы осуществлять давление на венгерское общество – в надежде повлиять на эту позицию.Для этого используют даже спорт. В ходе теннисного турнира в румынском городе Клуж-Напока украинская теннисистка Александра Олейникова демонстративно отказалась пожать руку своей венгерской сопернице Анне Бондар, поскольку та играла на теннисном турнире в России.Олейникова попыталась сравнить поездку в Россию с поездкой в нацистскую Германию, однако это бессовестное заявление вызвало возмущенную реакцию у венгерских граждан. Ведь они хорошо знают, что украинское правительство опирается на фашистские банды, а в рядах украинской армии воюют неонацисты со всей Европы.Отношения между Будапештом и Киевом обостряются. На сегодня уже можно говорить об украинско-венгерской войне, которая развязана режимом Зеленского и осуществляется самыми различными способами – включая попытки оставить венгров без нефти, нацеливая ракетные удары на международные магистральные нефтепроводы. И результат этого столкновения является важным для политического будущего Европы.Читайте о принудительной мобилизации в статье Не только на фронте: на Украине разворачивается война властей с женщинами.

