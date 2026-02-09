https://ukraina.ru/20260209/pokushenie-na-generala-alekseeva-pochemu-zerkalnyy-otvet-kievu-ne-mozhet-byt-publichnym-1075423054.html

Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным

Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным - 09.02.2026 Украина.ру

Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным

В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности... Украина.ру, 09.02.2026

2026-02-09T15:47

2026-02-09T15:47

2026-02-09T15:47

видео

киев

россия

фсб

спецслужба

теракт

преступления

генерал

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075421903_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_563a901ef44aeb53db9af0862463eb15.jpg

В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности ситуация выглядит иначе. Существуют так называемые закордонные операции — решения высшего уровня секретности, принимаемые на самом верху и реализуемые узким кругом исполнителей. Об этом рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, автор TG-канала "Азартная политика" — Александр Беляев.Он также рассказал об обеспечении мер безопасности для российских генералов и о том, как Киев ищет исполнителей для терактов.

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, киев, россия, фсб, спецслужба, теракт, преступления, генерал, безопасность, видео