Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным - 09.02.2026 Украина.ру
Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности... Украина.ру, 09.02.2026
2026-02-09T15:47
2026-02-09T15:47
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности ситуация выглядит иначе. Существуют так называемые закордонные операции — решения высшего уровня секретности, принимаемые на самом верху и реализуемые узким кругом исполнителей. Об этом рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, автор TG-канала "Азартная политика" — Александр Беляев.Он также рассказал об обеспечении мер безопасности для российских генералов и о том, как Киев ищет исполнителей для терактов.
видео, киев, россия, фсб, спецслужба, теракт, преступления, генерал, безопасность, видео
Видео, Киев, Россия, ФСБ, спецслужба, теракт, преступления, генерал, безопасность

Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным

15:47 09.02.2026
 
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности ситуация выглядит иначе.

Существуют так называемые закордонные операции — решения высшего уровня секретности, принимаемые на самом верху и реализуемые узким кругом исполнителей. Об этом рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, автор TG-канала "Азартная политика" — Александр Беляев.

Он также рассказал об обеспечении мер безопасности для российских генералов и о том, как Киев ищет исполнителей для терактов.
ВидеоКиевРоссияФСБспецслужбатерактпреступлениягенералбезопасность
 
