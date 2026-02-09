https://ukraina.ru/20260209/pokushenie-na-generala-alekseeva-pochemu-zerkalnyy-otvet-kievu-ne-mozhet-byt-publichnym-1075423054.html
Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным
Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным - 09.02.2026 Украина.ру
Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности... Украина.ру, 09.02.2026
2026-02-09T15:47
2026-02-09T15:47
2026-02-09T15:47
видео
киев
россия
фсб
спецслужба
теракт
преступления
генерал
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075421903_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_563a901ef44aeb53db9af0862463eb15.jpg
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности ситуация выглядит иначе. Существуют так называемые закордонные операции — решения высшего уровня секретности, принимаемые на самом верху и реализуемые узким кругом исполнителей. Об этом рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, автор TG-канала "Азартная политика" — Александр Беляев.Он также рассказал об обеспечении мер безопасности для российских генералов и о том, как Киев ищет исполнителей для терактов.
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075421903_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_72ed7fbd0ddf4f3ee81787de0262d023.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, киев, россия, фсб, спецслужба, теракт, преступления, генерал, безопасность, видео
Видео, Киев, Россия, ФСБ, спецслужба, теракт, преступления, генерал, безопасность
Покушение на генерала Алексеева: почему зеркальный ответ Киеву не может быть публичным
В медийном пространстве часто звучат обвинения в "беззубости" российских спецслужб и отсутствии зеркальных мер в ответ на действия Киева. Однако в реальности ситуация выглядит иначе.
Существуют так называемые закордонные операции — решения высшего уровня секретности, принимаемые на самом верху и реализуемые узким кругом исполнителей. Об этом рассказал подполковник ФСБ РФ в отставке, автор TG-канала "Азартная политика" — Александр Беляев.
Он также рассказал об обеспечении мер безопасности для российских генералов и о том, как Киев ищет исполнителей для терактов.