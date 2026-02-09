https://ukraina.ru/20260209/rossiya-gotova-k-vozobnovleniyu-aviasoobscheniya-s-ssha-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1075415630.html

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу - 09.02.2026 Украина.ру

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу

Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 9 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-09T14:10

2026-02-09T14:10

2026-02-09T14:46

новости

сша

белгород

россия

джеффри эпштейн

росавиация

telegram

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_913627beaf224fa62f5249964a093071.jpg

🟦 Глава Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что при возобновлении авиарейсов в США нужно руководствоваться снятием ряда ограничений с российских авиакомпаний.🟦 Около 1250 литров серной кислоты заказал в 2018 году американский инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, следует из рассекреченных файлов финансиста. Заказ на серную кислоту был оформлен в тот же день, когда на Эпштейна завели дело о торговле детьми.Серная кислота — сильный химический реагент, который может растворять части тел и кости.🟦 Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 1,48 тысячи жалоб за сутки. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.🟦 Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах. Из-за этого есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35. Ремонтные бригады водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Восстановление водоснабжения займет четыре-пять часов, уточнил он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

белгород

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белгород, россия, джеффри эпштейн, росавиация, telegram, украина.ру