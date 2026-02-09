Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу - 09.02.2026 Украина.ру
Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу
Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Глава Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что при возобновлении авиарейсов в США нужно руководствоваться снятием ряда ограничений с российских авиакомпаний.🟦 Около 1250 литров серной кислоты заказал в 2018 году американский инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, следует из рассекреченных файлов финансиста. Заказ на серную кислоту был оформлен в тот же день, когда на Эпштейна завели дело о торговле детьми.Серная кислота — сильный химический реагент, который может растворять части тел и кости.🟦 Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 1,48 тысячи жалоб за сутки. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.🟦 Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах. Из-за этого есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35. Ремонтные бригады водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Восстановление водоснабжения займет четыре-пять часов, уточнил он.
Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Главные новости к этому часу

14:10 09.02.2026 (обновлено: 14:46 09.02.2026)
 
Россия готова к возобновлению авиасообщения с США. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 9 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Глава Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что при возобновлении авиарейсов в США нужно руководствоваться снятием ряда ограничений с российских авиакомпаний.
🟦 Около 1250 литров серной кислоты заказал в 2018 году американский инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления, следует из рассекреченных файлов финансиста.
Заказ на серную кислоту был оформлен в тот же день, когда на Эпштейна завели дело о торговле детьми.
Серная кислота — сильный химический реагент, который может растворять части тел и кости.
🟦 Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера, зафиксировано более 1,48 тысячи жалоб за сутки.
Больше всего жалоб поступает от пользователей из Тюменской, Магаданской и Кемеровской областей. Также жалуются пользователи с Сахалина и из Мордовии.
🟦 Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе аварийно отключилась электроэнергия на двух водозаборах. Из-за этого есть перебои в подаче воды в центральной и северной частях Белгорода, а также в микрорайонах Северный-20, 20А, 35.
Ремонтные бригады водоканала переключают оборудование на резервную генерацию. Восстановление водоснабжения займет четыре-пять часов, уточнил он.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
