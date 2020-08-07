Город Павлоград Днепропетровской области, названный в 1784 году в честь наследника российского престола Павла I, сейчас является столицей западного Донбасса. Основу экономики здесь, как и в остальной части региона, составляет добыча каменного угля

Это шахтёрский город, не особо отличающийся от Горловки или Краснодона. После утраты Украиной контроля над основной частью Донбасса Павлоград стал центром добычи каменного угля.

Здесь находится также Павлоградский механический завод (ПМЗ) — филиал «Южмаша», занимавшийся проектированием (КБ «Южное») и изготовлением ракет для военных целей. В 1960-1980-е годы город был стратегическим объектом, поскольку на его оборонных заводах производились межконтинентальные баллистические ракеты и их двигатели.

В текущем году в Павлограде начали строительство частного патронного завода, поскольку украинская армия регулярно испытывает дефицит патронов, а единственный украинский патронный завод остался в Луганске. Мариуполь перед выборами: удержит ли Ринат Ахметов свой форпост © commons.wikimedia.org, Olegzima

Строительством занимается компания «Конкорд-Инжиниринг» холдинга Concord Group днепропетровского бизнесмена Сергея Довгалюка, одного из бизнес-партнеров Рината Ахметова.

Шахты Павлограда входят преимущественно в состав ДТЭК «Павлоградуголь» Ахметова, крупнейшее угледобывающее предприятие Украины, на котором в общей сложности трудится более 26 000 работников. Здесь добывается каменный уголь марок Г, ДГ, используемый для нужд энергетики и металлургии.

Значительную часть угля ДТЭК поставляет на собственные электростанции, а также на коксохимические предприятия Украины.

В начале этого года мэр Павлограда, лоббируя интересы Ахметова, требовал запретить импорт российской электроэнергии, угрожая массовым увольнением шахтеров и социальным взрывом в регионе.

«Наш уголь используют в замкнутом цикле для ТЭС для выработки электроэнергии. Себестоимость этой электроэнергии дороже российской электроэнергии. Рынок электроэнергии работает и стало не выгодным покупать электроэнергию, добытую с помощью угля», — говорил мэр Павлограда. Северодонецк перед выборами. Дадут ли жителям Луганской области возможность голосовать? © commons.wikimedia.org, Igor606

Одним из результатов этой лоббистской деятельности стал не только запрет на импорт из РФ, но и повышение цен на электроэнергию для украинских потребителей. Фактически Ринат Ахметов, богатейший гражданин Украины, шантажировал правительство увольнением тысяч работников, если в интересах его предприятий не поднимут цены и тарифы.

В апреле Ахметов вывел в простой шахты Павлограда, требуя пересмотра цен на электроэнергию.

«В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации — тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов — мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь"», — заявили тогда в компании.

Руководству предприятий Ахметова в целом удалось искусственно вызвать недовольство шахтеров невыплатой зарплат, а затем перенаправить его на центральные власти, требуя повышения цен.

Поскольку экономику и промышленность города контролирует предприятие Ахметова, он же контролирует и городскую власть. Мэр Павлограда, Анатолий Вершина, входит в «Оппозиционный блок», — один из политических проектов Ахметова. На прошлогодних парламентских выборах он шел девятым номером в списке «Оппозиционного блока», который в парламент не прошел. Краматорск перед выборами: кого выберет руководство машиностроительного завода © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По данным июльского опроса «Приднепровского регионального центра политических исследований «Политикум», у него же есть все шансы сохранить за собой кресло мэра. За него готовы проголосовать на предстоящих местных выборах 40,5%.

На втором месте — тоже человек Ахметова, гендиректор ДТЭК «Павлоградуголь» Сергей Воронин. Его готовы поддержать 14%. Среди позитивных аспектов деятельности городских властей опрошенные горожане отметили благоустройство территории города и освещение городских улиц.

Однако по партийному списку жители города отдают предпочтение президентской партии «Слуга народа» (22,5%), за которой следует «Оппозиционная платформа — За жизнь» (19,5%), «Европейская солидарность» (6,5%), «Батькивщина» (6%), «Партия Шария» 5,5%. «Оппозиционный блок» же набирает только 2%.

Такой разброс симпатий обещает разношерстный состав горсовета, что может привести к параличу его работы.

Тот же опрос показал, что 30% горожан поддерживают президента Зеленского, 18% надеются лично на него, 26,5% разочарованы его деятельностью, 9% относятся к нему враждебно и 14% — равнодушно.

Однако следует отметить, что к данным опросов региональных социологических служб следует относиться осторожно, так как нередко они являются заказными и не отражают реальной ситуации на местах.

Николаев перед выборами: «партия мэров» против «Оппозиционной платформы» © Public domain Роман Каптелов. Ранее он был советником николаевского губернатора Алексея Савченко и входил в днепропетровскую организацию «Блока Петра Порошенко». Однако, по данным того же опроса «Политикума», его деятельность позитивно оценивают только 5%, а негативно — 44%.

Каптелов строит свою предвыборную кампанию на теме экологии, обвиняя действующие городские власти в игнорировании проблем вредных выбросов и канализационных стоков. Он требует, чтобы городская власть немедленно занялась разработкой проекта очистных сооружений и призывает жителей Павлограда надавить на городскую власть ради собственной безопасности.

Недавно Каптелов стал также сопредседателем межфракционного депутатского объединения «За развитие украинского ракетостроения».

Одной из экологических проблем Павлограда долгие годы остается ракетное топливо, тонны которого остались в наследство от Советского Союза. Склады этого топлива находятся в черте города, представляя потенциальную опасность.

До недавнего времени его утилизацией занимались специалисты из США, но так и не смогли утилизировать всё топливо. Три года назад они свернули работу и уехали.

Херсон перед выборами: состоится ли реванш «Партии регионов» © city.kherson.ua

Его основной конкурент, действующий мэр Анатолий Вершина, только начинает осваивать соцсети, демонстрируя показательную борьбу с амброзией. Недавно он решил перетянуть на свою сторону вынужденных переселенцев из района военных действий, хотя критиковал людей за то, что они не хотят платить за проживание в модульном городке.

На предстоящих выборах Вершине, скорее всего, удастся сохранить пост мэра при поддержке Ахметова, но после выборов ему придется работать с недружественно настроенным горсоветом, где большинство получат кандидаты от ОПЗЖ, «Слуг народа» и других политических сил. В результате уже в следующем году в столице западного Донбасса может случиться паралич городской власти, раздираемой противоречиями.