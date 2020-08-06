В среду, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Главного управления разведки Минобороны. Им стал Кирилл Буданов, которого Россия подозревает в подготовке теракта в Крыму в 2016 году

5 августа на сайте Офиса президента Украины появился указ о назначении нового руководителя Главного управления разведки Минобороны.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — гласил президентский указ №308/2020. Доказательства диверсии. Что на самом деле происходило в августе 2016 года на границе между Украиной и Крымом? © ЦОС ФСБ РФ | ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Перед этим Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности предыдущего начальника ГУР МОУ — Василия Бурбу.

В Офисе президента пояснили, что замена начальника Главного разведуправления Минобороны связана «с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

Между тем, это назначение свидетельствует о том, что Украина не настроена на нормализацию отношений с Россией. Ведь Буданов ответственен за события 2016 года в Крыму.

Дело четырехлетней давности

В четверг, 9 июля, народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередную порцию файлов прослушки пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Один из разговоров состоялся 19 августа 2016 года. И Байден в этом разговоре с трудом сдерживал гнев и разочарование.

«Моя команда проинформировала меня со всеми подробностями о событиях, которые имели место на выходных с 7-го по 8-е. Климкин (экс-глава МИД Украины. — Ред.) перед этим поделился подробностями этих событий касательно операций сотрудников украинских спецслужб с послом. Но в конце концов вы — президент Украины, и ответственность ложится полностью на вас», — заявил Байден украинскому президенту.

Он подчеркнул, что произошедшее встревожило не только Байдена, но и 44-го президента США Барака Обаму. Тот планировал после завершения своего отпуска созвать совещание по Украине.

Байден также настоял на том, что Порошенко должен предотвращать подобные инциденты.

«Как вы знаете, мы однажды вмешались до того, как это произошло, когда узнали, что Генеральный штаб осуществляет определённые меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это произошло. Я скажу очень откровенно: он (президент США. — Ред.) не в восторге от этого. Итак, начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель тому назад касательно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России», — заявил Байден.

Позже он поправился, отметив, что считает Крым территорией Украины. Тем не менее Байден настоял на том, что военные операции и диверсии Украины против России не являются полезными.

Речь шла о перестрелке на украино-российской границе в Крыму. 6 августа 2016 года ФСБ получила оперативную информацию о том, что пособники украинских диверсантов Евгений Панов и Андрей Захтей ночью 7 августа будут встречать прибывающий из Украины отряд. В результате сотрудники отдела сопровождения оперативных мероприятий (ОСОМ) отряда «Вымпел» ФСБ отправились на перехват этого отряда на кладбище около села Суворово на севере Крыма, где они и обнаружили украинских диверсантов.

Во время попытки задержания украинцы открыли огонь по россиянам и убили начальника ОСОМ подполковника Романа Каменева. Ответным огнем были ликвидированы двое диверсантов, троих задержали. Ястребы, голуби и Кравчук в одном флаконе. Почему на Украине пока невозможен мирный исход гражданской войны © Facebook, Операція об'єднаних сил

Вторая группа диверсантов была обнаружена восточнее — на самой границе с Украиной на технологической дамбе через залив Сиваш, которую украинцы и хотели заминировать. С украинской стороны диверсантов прикрывала боевая машина пехоты. В перестрелке с ними были ранены десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, прикомандированные для охраны границы. Один из них — механик-водитель БМД ефрейтор Семен Сычев — скончался от полученных ранений. А украинским диверсантам удалось уйти без потерь.

В конечном итоге спецслужбы РФ задержали семерых человек, среди которых были Панов и Захтей. При этом у места боя обнаружили 20 самодельных взрывных устройств, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие.

Официально Украина, да и США не признали попытку диверсии, заявив о «ложном обвинении». Но, как свидетельствуют пленки Деркача, на деле Вашингтон знал, что же произошло на границе с Крымом.

Сам Порошенко в том разговоре с Байденом оправдывался и пояснял, почему не уволил возглавлявшего тогда ГУР МОУ Валерия Кондратюка. По его словам, он сделал это, чтобы замести следы — чтобы перестановки в разведке не совпадали по времени с неудавшейся диверсией.

Но при чем здесь Буданов? Он, по российской версии, был одним из тех, кто должен был осуществлять теракты в Крыму, если бы диверсантам удалось пересечь границу.

В 2018 году на телеканале «Россия 1» показали кадры допроса полковника украинской военной разведки в отставке Георгия Абдиллаева.

«Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич. 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии», — рассказал Абдиллаев.

Он также заявил, что все сказанное им он произнес без психического и физического воздействия. Но по возвращению на Украину он заявил, что его якобы заставили оговорить Буданова.

Как бы то ни было, были надежды, что при новом президенте Владимире Зеленском «ястребов» удалят из политики и армии. Но вышло наоборот. Один из лидеров С14 заявил, что расстрелянный под Киевом бизнесмен Плекан готовил переворот на Украине © CC0, Pixabay

С прицелом на осень

В начале лета — 5 июня 2020 года — президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины. Им стал тот самый Кондратюк, который был, если верить позднее обнародованным пленкам Деркача, вдохновителем операции в Крыму.

Это назначение многих удивило. Ведь Кондратюка считали человеком Порошенко и одним из сторонников силовых методов решения конфликтов.

Когда Деркач обнародовал те пленки, которые касались диверсии в Крыму, он предупредил украинские власти, что такая политика может быть чревата весьма неприятными последствиями.

«Диверсанты не только не ушли с постов и не были осуждены. Они заняли важные руководящие должности в стратегических формированиях Украины и ведут свою деятельность уже при новом президенте Владимире Зеленском. Это может привести к тому, что уже осенью в Украине может произойти попытка захвата власти с помощью парамилитарных формирований и военнослужащих высокого ранга, значительная часть из которых повязана известными событиями с Петром Порошенко», — подчеркнул Деркач.

Он также заявил, что передал правоохранителям эти пленки, а также потребовал у Зеленского уволить Кондратюка. Но вместо этого спустя менее чем месяц Зеленский сделал новое кадровое назначение, передав ГУР МОУ в ведение еще одного «крымского диверсанта» — Буданова.

Почему же Зеленский пренебрегает опасностью военного переворота осенью? Одной из причин этого может быть то, что он сам готов превзойти Порошенко по воинственности и активизировать боевые действия в Донбассе. Судя по тому, какие кадровые назначения он проводит в силовых органах, вероятность этого возрастает день ото дня.