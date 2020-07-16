Старинный город Умань в Черкасской области Украины ассоциируется у большинства украинцев, прежде всего, с ежегодным паломничеством хасидов и прекрасным дендропарком 18-го века «Софиевка». И оба эти фактора будут в какой-то степени влиять на осенние местные выборы

Центральным событием для горожан является ежегодный приезд паломников хасидов, стремящихся отметить здесь еврейский новый год, Рош-ха-шана, на могиле цадика Нахмана, завещавшего похоронить себя на месте Уманской резни периода Колиивщины. Харьковские выборы: продолжение преследует © paul-itk.livejournal.com

Приезд десятков тысяч паломников приносит городской казне и простым жителям ежегодно неплохой доход. Для многих уманчан это единственная возможность пополнить свой скромный бюджет, прохудившийся за период карантина и вынужденной безработицы. Обычно жители города сдают квартиры, комнаты и даже гаражи паломникам по многократно завышенным ценам и поставляют им продукты питания. Другую же часть жителей города, особенно националистически настроенных уманчан, раздражают шумные толпы веселящихся иностранцев, что используют в своей риторике местные отделения ультраправых партий, в первую очередь «Свобода». На эту категорию решил сделать ставку и нынешний мэр Умани, ставленник Петра Порошенко, включившийся в предвыборную гонку. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

В этом году эпидемия короновируса и карантин, очевидно, внесут существенные коррективы в жизнь и экономику города, а также повлияют на результаты осенних местных выборов в этом городе. Во вторник, 14 июля, мэр Умани, Александр Цебрий объявил о «своей победе»: паломникам-хасидам не дадут провести в городе традиционные празднования. Накануне, 3 июля, он заявил о своем нежелании пускать паломников в город из-за невозможности контролировать состояние здоровья каждого. Под своим обращением в Фейсбук он попросил жителей проголосовать за или против такого решения. Опрос на своей странице в Фейсбук, мягко говоря, не может считаться репрезентативным — многие горожане не пользуются этой соцсетью, а многие из тех, кто пользуется, не следят за страницей мэра города.

Однако 14 июля МИД Украины на межведомственном совещании посчитал невозможным прибытие паломников, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией. В постановлении МИД говорится также, что израильская сторона с пониманием отнесется к отмене паломничества. В Объединенной еврейской общине Украины заявили, что документ Кабмина еще не означает окончательную отмену, а лишь называет паломничество невозможным в текущих условиях эпидемии. «Официального запрета на въезд хасидов в Умань еще не было представлено. Таким образом, если эпидситуация будет налажена, то паломничество может состояться», — надеются в еврейской общине.

Израильское посольство в Украине еще в апреле призвало паломников отказаться от посещения Украины из-за эпидемии. «Тора предписывает нам оставаться подальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантине в своих домах», — говорилось в обращении посольства. Дата определена, задачи поставлены. Что будет с местными выборами на Украине © Facebook, Слуга Народу

Решение отменить массовые мероприятия в условиях эпидемии вполне логично. К таким мерам прибегают в большинстве стран, с учетом распространения заболевания. Решение Кабмина Украины и властей Израиля вполне оправданно, только вот мэр Умани Александр Цебрий здесь совсем не причем. Тем не менее, не будучи причастным, он спешит заявить об этом, как о своей «победе», записывая ее себе в актив в ходе предвыборной гонки. Надо полагать, если вдруг эпидемия осенью пойдет на спад и карантин снимут, мэр Умани отрапортует о том, что добился того, чтобы уманчане и городская казна не лишались дополнительных доходов от паломничества. Харьковские выборы: продолжение преследует © paul-itk.livejournal.com

В мае этого года, после смягчения карантина, мэр Умани точно так же объявил о том, что добился для жителей города права бесплатного посещения уникального дендропарка «Софиевка». Однако парк «Софиевка» подчиняется Национальной академии наук и не входит в сферу влияния горсовета Умани. Решение о бесплатном допуске горожан в парк приняла дирекция самого парка, входя в положение засидевшихся дома горожан. Хвастовство мэра сразу же опроверг директор парка Иван Косенко. «Я хотел бы сказать, что Александр Владимирович, наверное, забылся. Здесь ваших заслуг нет никаких. Кроме собственной выгоды, вы ничего для Умани не сделали», — заявил директор «Софиевки».

Нынешнему мэру Умани действительно нечем особо гордиться, поэтому приходится приписывать себе чужие достижения. Шансов на переизбрание у него немного, но он попытается переизбраться всеми правдами и неправдами, поскольку должность весьма доходная.

На прошлых выборах ему с трудом удалось вырвать победу у соперницы, обойдя ее на несколько десятых процента. В 2015 году мэр Умани шел от «Блока Петра Порошенко» и набрал 39,92% голосов. Его основной конкурент — Ирина Плетнева шла от партии «Возрождение» и набрала 39,37% голосов. Ирину Плетневу называли протеже уманского депутата от партии «Возрождение» Антона Яценко, ранее состоявшего в партии «Батькивщина» и «Партии регионов». Партию «Возрождение» ранее связывали с Игорем Коломойским, а на парламентских выборах прошлого года она объединилась с «Оппозиционным блоком» и партией «Доверяй делам» мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Нардеп Яценко, похоже, и на этих выборах опосредованно станет основным конкурентом действующего главы города. В январе этого года Яценко призвал уйти в отставку мэра и горсовет Умани после скандала с начислением премии 1,5 миллиона мэру, его заместителям и секретарям. Уманская городская прокуратура открыла уголовное дело по этому факту.

Еще одно дело против мэра и его заместителя возбуждено относительно продажи насосной станции возле места паломничества хасидов. Насосная станция «Перовская» вместе с комплексом зданий была продана за $6 000 компании отца заместителя мэра и тут же выставлена покупателем на продажу уже за $500 000. Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

Аналогичная схема была применена и при продаже насосной станции и комплекса зданий парка «Новая Софиевка»: они были срочно проданы компании друга и одноклассника мэра по цене 611 000 гр. и тут же выставлены на продажу по цене 28 миллионов гр.

Региональные СМИ обвиняли действующего мэра и в коррупционных схемах при закупке продуктов питания для местных больниц при карантине. Издание «Вечерняя Умань» в частности утверждало, что мэрия закупила 10 тонн картофеля по цене 20 грн за кг, тогда как на рынке цена за первосортный картофель была не выше 10 грн за кг, а на оптовых рынках — 7-8 грн. «Мэр Умани украл у врачей и пациентов Уманской горбольницы. За эти деньги можно было бы закупить для больницы противоэпидемические халаты, медицинские маски, антисептические средства и прочие необходимые вещи», — пишет «Вечерняя Умань». «Волки в овечьих шкурах». Оппозиция утверждает, что местные выборы перенесут из-за падения рейтинга «Слуги народа» © Facebook, Слуга Народу

Как сообщало издание Lenta.UA, нынешний мэр Цебрий «кошмарит» бизнес с целью, обеспечить себе ресурс на время избирательной кампании. Ему в этом помогает первый заместитель городского главы Сергей Клочко. Его обвиняют также в продаже «за гроши» комплекса зданий закрытого тубдиспансера — он был продан племяннику заместителя мэра Сергея Клочко — Евгению Коломийцу по цене 10,3 миллионов грн, а сейчас перепродается уже за 96 млн грн.

При таком коррупционном шлейфе переизбраться нынешнему мэру Умани, ставленнику Порошенко, будет очень сложно. И в предвыборной борьбе он опять схлестнется с депутатской группой «Возрождение» и нардепом Яценко в частности.

Яценко активно атакуют СМИ Порошенко, обвиняя в сексизме. В 2018 году он заявил волонтерке НПО «Честно», что она якобы получила работу через постель. В начале этого года Яценко проиграл суд ветерану АТО Олегу Гервасу. В 2018 году этот ветеран АТО заявил, что «регионалы должны сидеть в тюрьме». В ответ депутат Яценко заявил Гервасу, что тот убивал и грабил мирное население на Донбассе. Ветеран подал в суд и выиграл 5000 грн «моральной компенсации». Сам же депутат Яценко утверждает, что получает от ветеранов АТО регулярные угрозы, типа: «Мы тебя четвертуем и убьем», «Знаем, где ты живешь» и т.д. Житомир накануне выборов: «Слуги народа» теряют контроль над городом из-за проблем с кадрами © commons.wikimedia.org, Adam Jones

Тем временем, в черкасском областном штабе президентской партии «Слуга народа» царят разброд и шатания — разные группы влияния не могут между собой договориться, кого выдвигать на местных выборах. Одну группу черкасских «Слуг народа» представляют нардепы Завитневич, Скичко и Ильченко. Другую — «мажоритарники» той же партии Шпак и Арсенюк. Предвыборная концепция президентской партии по-прежнему строится на соцсетях и СМИ. Как показали некоторые предыдущие пресс-конференции областного штаба «Слуг народа», об Умани они практически ничего не знают. Подобная ситуация наблюдается практически во всех региональных ячейках «Слуг народа». Как сообщает телеграмм-канал «Резидент», со ссылкой на источники в Офисе президента, сейчас развернулась ожесточенная борьба между центрами влияния за выдвижение кандидатов от партии в регионах. «Каждая группа продвигает свою клиентелу, несмотря на рейтинги кандидатов внутри городов», — пишет «Резидент». Как партия Зеленского будет терять власть. Эксперты о местных выборах на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поскольку «Слуга народа» в городе и области является скорее виртуальной партией, местные выборы в Умани будут, прежде всего, состязанием между «Возрождением» и «Европейской солидарностью», по сути, между осколком «Партии регионов» и Петром Порошенко.