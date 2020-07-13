В октябре 2020 года в Запорожье пройдут местные выборы. И если вопрос о том, кто станет мэром, почти решен, то борьба за представительство в городском и областном совете, особенно при открытых партийных списках, ожидается нешуточная

Единство вокруг Буряка

Самые свежие на сегодняшний момент рейтинги в Запорожье подготовлены Институтом социологических исследований и общественных инициатив (ISRSI) 1 июня текущего года. Если бы за нового мэра нужно было голосовать месяц назад, победил бы старый. 54,3% избирателей отдали бы свой голос за действующего главу города Владимира Буряка. У ближайших конкурентов всё гораздо хуже.

Хуже по двум причинам. Какие бы коррупционные схемы ни изобличались местными журналистами-расследователями, которые чаще всего получают деньги от политических конкурентов мэра, какие бы скандалы ни преследовали связанных с ним людей, Буряк действительно кое-что сделал для города.

В Запорожье наряду с морально и материально устаревшими маршрутками типа «Мерседес Спринтер» появились нормальные большие автобусы. Их немало, они ходят по четкому расписанию, которое можно отслеживать в мобильном приложении, в них есть место для багажа и для людей с особыми потребностями. Почему явно более удобные во всех смыслах, чем маршрутки, автобусы исчезли после распада Советского Союза и снова были пущены аж через 30 лет, тайна загадочной души капитализма. Но как бы там ни было, при Буряке в Запорожье появился человеческий общественный транспорт.

Есть у Буряка и «великая стройка», за которую пришлось схлестнуться и с центральной властью, и даже с СБУ. Речь о новом терминале аэропорта. Строили его за муниципальный бюджет на городом же взятые кредиты, но «умники» в Киеве решили сделать, как они любят, — отдать прибыльное предприятие, в которое уже ничего не надо вкладывать, в концессию иностранцам. Битва за аэропорт дошла до обысков со стороны СБУ, но мэр победил, и объект остался в городе. Да, жирные подряды там отданы «своим» частникам, а не муниципальным структурам, но тут, что называется, за что стоял Майдан в 1991-м. Также при Буряке сделано много приятных мелочей вроде реконструкции пр. Маяковского, который всю мою жизнь был разбитым и запущенным, или совсем свежий пляж на Правом берегу. Еще один плюс в том, что Буряк, начиная как человек Ахметова, смог от него отдалиться (олигархов у нас не любят) и теперь идет на выборы со своей собственной партией «Единство». Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье © Facebook, Немічев Костянтин

Для весьма консервативных запорожцев Владимир Буряк — это такой себе Янукович «на максималках», т.е. и «крепкий заводчанин-хозяйственник», и в то же время не путает Рината Ахметова с Анной Ахматовой, что в наши темные времена тоже немаловажно.

В чем главная беда его конкурентов? В том, что их никто не знает. Ближайшим к Буряку по рейтингу (22,8%) идет кандидат от «Слуги народа», но кто это? От президентской партии в мэры Запорожья прочили юриста Евгения Шевченко. Это тот, который в петиции от 16 апреля указан как «победитель Русской весны» в городе, участвовавший в событиях на Аллее Славы 13 апреля 2014 года, когда мирный митинг Антимайдана был сначала забросан яйцами и мукой, а затем в ход пошло оружие вплоть до коктейлей Молотова с поджиганием троллейбуса и автозака. Эксперты убеждены, что 13 апреля в Запорожье было «репетицией» 2 мая в Одессе.

Говорили, что в мэры пойдет Сергей Штепа. Объяснить широким кругам, кто это такой, можно единственным способом — тот самый свадебный фотограф, который на выборах в Верховную Раду победил директора «Мотор-Сичи» Вячеслава Богуслаева. Затем ходили слухи о выдвижении кавээнщика и актера комедийных сериалов Руслана Ханумака. Теперь считается, что в мэры пойдет адвокат Юлия Яцык, которая в 2012 баллотировалась от партии Олега Ляшко.

Все это по сравнению с Буряком несерьезно. Людей этих знает очень ограниченный контингент, почти ни у кого из них нет хозяйственного опыта (а мэр — это прежде всего крупный завхоз, а уже потом политик), позиции их касательно ключевых вопросов, волнующих горожан, невнятны. 22,8% — это остатки падающего рейтинга самого Зеленского, но не рейтинг его кандидата в мэры Запорожья.

Насколько кандидат от «Слуги народа» далек от Буряка, настолько же кандидат от ОПЗЖ далек от «Слуги народа». Главой "Оппозиционной платформы" в городе является бизнесмен и нардеп Владимир Кальцев. Его основная проблема состоит в большом антирейтинге. Пытается стать мэром он уже лет двадцать, если не больше, и каждый раз безуспешно. Сейчас горожане относятся к нему с недоверием прежде всего из-за парка Яланского. Фирма Кальцева каким-то образом получила разрешение на постройку торгового центра на территории парка и даже успела разрушить сам парк, пока не начались протесты. «Протестанты» оказались довольно специфическими, но это уже другая история. В итоге нет ни торгового центра, ни парка — в самом центре города просто все заросло сорняками.

Однако в этом году баллотироваться в мэры скорее всего будет не Владимир Кальцев, а его младший брат Сергей. Мы уже упоминали о возможном участии «Слуги народа» Евгения Шевченко в националистических погромах апреля 2014 года. Так вот, Сергей Кальцев (вместе с митрополитом Лукой) был тем человеком, кто помог большинству горожан выйти из оцепления беснующихся майданщиков и не позволил Запорожью стать Одессой 2 мая. Так что некоторые заслуги у него есть. Но рейтинг в 10,4% не позволяет даже говорить о возможности его победы. Небо открыли. Как выходят из кризиса два крупнейших аэропорта Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кандидаты от «Европейской солидарности» Порошенко (там сплошные атошники или бывшие свободовцы) и «Батькивщины» Тимошенко, не интересны никому, кроме ядерного электората радикальной и умеренной «партии войны», а это 6,7% и 5,5% соответственно. То есть без шансов.

Пойдет ли на мэрские выборы кто-то от часто обсуждаемой сегодня "Партии Шария" — большой вопрос. Если да, то это может быть адвокат Сергей Барбашин, но максимум с целью поддержки партии на выборах в местные советы. Там шанс пройти есть, здесь — нет.

Если вдруг дойдет дело до второго тура, исследование ISRSI говорит, что Буряк наберет 53,9%, а «Слуга» 14,6%. И даже 24% еще не определившихся не решат вопрос, даже если все они проголосуют за «Слугу». В общем, если осенью в Запорожье не высадятся инопланетяне, мэром снова станет Владимир Буряк.

Провал для «партии войны»

Что касается горсовета, ситуация следующая. Сейчас в него входят 20 депутатов от ахметовского «Оппозиционного блока», 9 — от связанной с директором «Мотор-Сичи» Вячеславом Богуслаевым «Новой политики», 6 — от Тимошенко, 6 — от Порошенко, 6 — от уже фактически мертвой партии «УКРОП», 6 — от «Самопомощи», 6 — от партии «Наш край» (упомянутый ранее Сергей Кальцев) и 5 внефракционных.

В облсовете заседают 25 депутатов от «Оппоблока» Ахметова, 13 — от Порошенко, 10 — от «Нашего края», 6 — от «Новой политики», 5 — от «Самопомощи», 5 — от Тимошенко, 5 — от УКРОПа, 5 — от партии Ляшко и 9 внефракционных.

Совершенно очевидно, что названия партий осенью 2020 года сильно изменятся. Ни «Оппоблока», ни «Новой политики», ни «Самопомощи», ни «Нашего края», ни уже тем более УКРОПа в местных советах мы больше не увидим. А вот депутатов из этих партий увидим, поскольку «других писателей у меня для вас нэт». Исследование января-февраля этого года показывает такой расклад: «Слуга народа» — 23%, ОПЗЖ — 14%, Порошенко — 5%, Тимошенко — 4%, Шарий — 3%, остальные — на уровне погрешности. На к началу лета мы видим несколько иную картину: «Слуга народа» — 27,5%, партия Буряка — 25,7%, ОПЗЖ — 15,9%, Порошенко — 10,5%, Тимошенко — 5,9%, Партия Шария — 5,1%. Власть Зеленского окуклилась до Порошенко. Как полиция в Запорожье воевала против Дня Победы © Полк Победы

Картина крайне интересная, потому что выросли все «живые» партии, а новая партия мэра берет больше четверти голосов, почти сравниваясь со все еще очень популярным «Слугой народа». Хотя, конечно, рейтинг политической сил Зеленского в Запорожье по сравнению с парламентскими выборами прилично просел. Чем больше Зеленский в политике копирует Порошенко, тем больше антивоенный электорат перетекает либо к оппозиции, либо к мэрским хозяйственникам. А молодой антивоенный электорат — к "Партии Шария", у которой на этот раз есть все шансы попасть в местные советы. У Тимошенко все как обычно: стабильность — знак качества. Если Петр Порошенко для ядерного электората «партии войны» остается «отцом нации», то Тимошенко — это воистину «мать нации» для своих верных поклонников, число которых особо не меняется. Кстати, возможно, после публикаций «пленок Деркача» самая воинственная часть порохобратьев и порохосестер перебежит в какой-нибудь «Нацкорпус», что все равно не позволит последнему пройти в органы власти, но зато заберет голоса у «Европейской солидарности». Так что 10,5% Порошенко — это пока вилами на воде писано.

В предыдущем (еще действующем) горсовете было почти 55% условно из «партии мира», 37,5% из «партии войны» и около 8% внефракционных. В предыдущем облсовете — 49% «партии мира», около 40% «партии войны» и около 11% внефракционных. По имеющимся сейчас рейтингам, 46,7% избирателей проголосуют однозначно за «партии мира» и всего лишь 16,4% — за «партии войны». Что касается «Слуги народа», взгляды представителей этой эклектичной партии очень разнятся, но их 27,5% избирателей не из тех, кто жаждет крови.

Так что уже видно, как за несколько лет воинственный электорат растаял раза в два. В этом смысле сюрпризов за оставшиеся до выборов 3,5 месяца в Запорожье ждать не стоит. Люди в принципе не склонны к убийству себе подобных, а держать истерию много лет подряд можно только в совсем небольших маргинальных группах, т.е. лишь среди ядерного электората Порошенко и идейно близких совсем мелких партий.

Единственное, что может привнести в выборы эффект "черного лебедя", так это открытость партийных списков, если таковое решение все-таки примут в Киеве. В таком случае на избирательном бюллетене будет не только список партий в колонке слева, но и список кандидатов от каждой политсилы в колонке справа. Соответственно, слева нужно будет поставить галочку, а справа — расставить кандидатов от выбранной партии в приемлемом для избирателя порядке. Проблема в том, что многие (особенно пожилые люди) обязательно что-то в этой схеме перепутают и испортят бюллетень. Избирательная комиссия с ума сойдет при сортировке бюллетеней, процесс будет долгим, тяжелым и нервным. Кроме того, такая система обязательно вызовет подковерную драку между кандидатами от одной и той же партии — за более высокое место в списке и за то, чтобы люди не голосовали за его конкурентов. Поэтому запросто могут политься компроматы на своих же соратников, что приведет к падению рейтинга партии как таковой.

И все равно даже сейчас можно сказать, что мэром Запорожья снова будет Владимир Буряк, а основные места в местных советах Запорожья займут «Слуга народа», партия мэра «Единство» и ОПЗЖ. Сторонники войны до последнего украинца остаются почти не у дел.