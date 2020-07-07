С самого начала пандемии коронавируса эксперты предупреждали о грядущем переустройстве рынка труда. И оно действительно произошло. Издание Украина.ру проанализировало эту тему на примере Киева: выяснило, чего ждать рядовым сотрудникам и высшему руководству

Рост безработицы

За два месяца карантина количество безработных в Украине увеличилось в два раза. Больше всего увольнения коснулись сферы управления, перерабатывающей промышленности, торговли. Об этом в начале июня сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Украины Инна Бондини. Такие же данные представила и торгово-промышленная палата: армия безработных пополнилась на 1-1,3 млн человек, достигнув общего количества в 2,5-2,8 млн человек. Навстречу нищете. Почему у украинцев больше не растут доходы © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Все те сферы деятельности, которые оказались под запретом или серьезными ограничениями в период карантина, либо замерли в своем развитии (людей не увольняли, а приостановили их деятельность), либо малый и средний бизнес серьезно пострадал, и люди увольнялись. Что делать? Они приходили к нам, чтобы каким-то образом поддержать себя и свою семью», — сообщила Бондини.

Нельзя сказать, что работы нет совсем: много вакансий было в сельском и лесном хозяйстве, куда «больше всего людей трудоустроили даже в период карантина».

Но в городах ситуация хуже. Информация Государственной службы занятости гласит: к маю официальная безработица в области отельно-ресторанного дела выросла на 177%, число нетрудоустроенного административного и прочего персонала повысилось на 77%. Несмотря на то, что стройки во время карантина не закрывали, число безработных в строительстве возросло на 65%.

Требуются, но уже не так

По словам Инны Бондини, рабочие руки в сферах, где услугу человеку оказывает человек, также останутся востребованы. И действительно, летние террасы киевских ресторанов забиты людьми, ночные клубы — правда, далеко не все — устраивают вечеринки на открытом воздухе и пляжах. Снова срочно мобилизуются те, кто задействован в сфере обслуживания, развлечения и питания и работает с товаром и/или с клиентами: грузчики, официанты, кассиры, бариста, кальянщики, секьюрити, хостес и танцовщицы (в том числе и на мероприятия закрытого типа, где вопреки пандемии и карантину тусуется богема).

Впрочем, сокращения прошли и здесь. По данным исследования Work.ua, в конце весны — начале лета количество вакансий для таких работников уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2019 года на 34-75% в зависимости от должности. Это можно объяснить тем, что многие участники рынка сократили должности или сами сошли с дистанции. Кто-то совсем, "выжившие" — до осени.

Сильнее других пострадала туристическая, отельно-ресторанная сфера и сезонные проекты, связанные со строительством. «Чумное гетто»: Украина грозит стать главным очагом инфекционных заболеваний © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Да, бизнесмены, работающие сами или имеющие наемных работников, могут встать на учет по безработице или отправить туда работников и получить 11 000 гривен (около 29 тысяч рублей) за 4 месяца простоя. Для получения госпомощи нужно быть исправным плательщиком единого соцвзноса (ЕСВ) в течение «докарантинных» 6 месяцев. Причем доходы или отсутствие оных за этот полугодичный период не учитываются.

Для получения компенсации в полном объеме нужно подать пакет документов строго вовремя (для удобства разработана подробная пошаговая инструкция), однако собственники бизнесов решили не мучиться и просто закрылись. Или же отправляли своих подчиненных по домам «за свой счет». Из-за этого зафиксировано только 216 тысяч случаев госвыплат по этой правительственной программе помощи, утвержденной 22 апреля. При этом по состоянию на февраль 2020 года в стране было зарегистрировано 1,886 млн физлиц-предпринимателей (ФЛП).

С другой стороны, руководство, отправив своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, потихоньку возвращает их обратно.

Куда не идут профессионалы и как исправить грубые ошибки

В любом случае, работников в свободном плавании стало больше. Поэтому активно набирают сотрудников в розничную торговлю, на производство товаров повседневного спроса, в агропром, фармкомпании, IT- и телекоммуникационные компании. Ищут операторов для колл-центров, грузчиков, комплектовщиков, кладовщиков. Растет спрос на курьеров. Водители ездят на 62% больше, чем до карантина.

Но реальные профи не пойдут работать за меньшую зарплату, чем имели до кризиса. Онлайн-продажи в карантин в разы увеличились и будут процветать в дальнейшем. В таких условиях, разумеется, востребованы и еще больше станут таковыми в будущем IT-шники и технари-разработчики (разрабатывают, тестируют, устанавливают, восстанавливают всевозможные ПО и создают сайты), а также специалисты по продажам и продвижению продуктов в соцсетях и в целом в интернете. Это называется диджитал-маркетинг.

Не останутся безработными или быстро найдут работу опытные бухгалтеры, знающие свой участок и, что немаловажно, способные вести несколько фирм. Необходимыми являются и смежные профессии: финансисты, финансовые директора, экономисты, юристы. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

В цене будут «продажники», поскольку сейчас открывшимся ресторанам и кафе с ночными клубами необходимо самым активным образом набирать обороты и восстанавливать свое положение на конкурентном рынке (на Украине уже работает 86% ресторанов, обороты общепита восстановились на 78%). Продажники нужны и в турфирмах, которые снова начинают работу, и в логистике, и в аптеках и в других сферах реального сектора экономики.

Некоторые управленцы совершили грубую ошибку, уволив менеджмент, ответственный за продажи. Но ситуация начинает выправляться, и продающие услуги эксперты требуются вновь. Хоть аналитики и отмечают, что спрос на специалистов не превышает предложения, есть мнение: чтобы привлечь вышеназванные старые/новые кадры, работодателю придется увеличить жалованье, чтобы перебить предложения конкурентов.

Особые спецы

Существует ощутимый дефицит рук не в экспертных, а именно в рабочих профессиях. Например, остро не хватает сантехников. Это видно по паническим поискам мастеров в группах в соцсетях.

Интересно, что у многих сантехников нет газосварочного оборудования. Такое оборудование есть в ЖЭКах, но они отходят в прошлое в процессе децентрализации. Кроме того, некоторые из сантехников не знают, как заменить прокладку в сложных системах, например, с двухклапанным сливом. И вот тут-то знающие специалисты всегда будут на вес золота.

Как, впрочем, и квалифицированные преподаватели, которые зачастую подрабатывают репетиторством и готовят украинских детей и студентов к учебе за границей. Дистанционное обучение показало, как важно личное взаимодействие между учеником и учителем.

В пандемию ценны «вдруг» оказались доктора, медсестры, работники скорой помощи. Потребность в них выросла, но рынок труда по отношению к ним жесток. Второй этап реформы здравоохранения уничтожает медицину: под угрозой закрытия многие специализированные лечебно-профилактически учреждения, среди которых и инфекционные. Часто в больницах нет лекарств, отсутствует оборудование или оно старое, нет обыкновенных средств защиты.

Увольняющиеся врачи идут в частные клиники или выезжают за рубеж. Их не удерживают даже надбавки.Впрочем, и их получают не все.

Сэкономят, но поднимут

Отрасли, которые выиграли от кризиса, — это пищепром, ритейл, телеком и IT. Тут прогнозируется повышение зарплат линейному персоналу на 5-10%. То есть, считай, индексация на уровень инфляции. Украина, COVID-19: «Люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин» © REUTERS, Gleb Garanich

Сэкономят же работодатели в кризис на секретарях, офис-менеджерах, помощниках руководителей. Бизнес бережет деньги на антикризисных стратегов, продажников и креативщиков.

Правда, и зарплатный фонд многие предприниматели урезали — тот же пресловутый отпуск «за свой счет» или невыплата премий, либо же сокращение окладов на 25%. Урезать оклад всего на 10-15% смогли немногие. Кроме того, возможна ликвидация социальных и мотивационных пакетов, медстраховки, расходов на жилье и проезд иногородним. Зато работодатели будут предлагать плавающий график в рамках дистанционной работы и частичную занятость. Если они постараются сохранить все социальные фишки, то получат большую лояльность рабочей силы, утверждают аналитики.

Одновременно с этим эксперты прочат надбавки бухгалтерам, компьютерщикам, финансистам и продажникам. Это именно те спецы, которые делают деньги и оптимизируют расходы среднему и крупному бизнесу. Не обойтись и без опытных кадровиков. В этой неразберихе с карантином они должны планировать бюджеты на работников, заниматься их профессиональным развитием, уменьшать текучку кадров и составлять кадровый резерв.

Пинки от Папы Джона

Вовсе не о чем беспокоиться топ-менеджерам, людям с самыми большими зарплатами. Они, напротив, используют кризис для участия в тренингах по лидерству. Соответственно, у ведущих групповых мероприятий и частных приемов работы не убавилось. Не пострадали и психологи, к которым во время карантина стали выстраиваться очереди, и тренеры по развитию личности. Их услуги стоят дорого.

«Программы развития включают как очные, так и дистанционные форматы. Это и индивидуальные форматы, и большие программы наподобие того, что предлагают бизнес-школы. Но сейчас очные модули перенесли, выездные программы — тоже. Все, что можно было в онлайн перевести — туда и отправили. Но топ-менеджмент — требовательный клиент и хочет за такие деньги учиться очно. Так что все просто на 3-4 месяца перенеслось и уже потихоньку оживает. Карантин на коучинг практически не повлиял, просто стало больше запросов на управление собой, способность к быстрому восстановлению сил и управлению стрессовыми ситуациями», — рассказывает тренер по лидерству одной консалтинговой компании, попросивший не называть его имя. Фермеры добились открытия рынков, Кабмин готов торговать гастарбайтерами. Главное в экономике Украины 25-30 апреля © REUTERS, Gleb Garanich

Не пострадали и «топы», у которых подписаны жесткие контракты с выплатами, и пусть им только попробуют не заплатить. Но так ли они важны в генерировании прибыли?

«Топ — это больше координатор бизнес-процессов и подписант значимых контрактов. Он не занимается операционной деятельностью, только делегирует полномочия подчиненным. То есть, формально бизнес может работать и без условного директора Пупкина. Но корпоративная структура требует, чтобы был во главе компании некий Папа Джон, который будет каждое утро собирать совещание, раздавать пинки и давать важные поручения управленцам среднего звена. Ну и вселять командный дух а-ля «мы всех порвем!» — считает киевский журналист и финансовый эксперт по имени Павел.

Чувствуют себя не очень

Заметное падение переживает производство хэнд-мейда. Крафтовые мыла, варенья, дизайнерская одежда, различные аксессуары — как показала практика, это не то, что требуется человеку в кризис. Спрос на штучные товары падает.

Ну и откровенно потерпевшими оказались музыканты и артисты, так как практически все концерты и крупные культмассовые мероприятия перенесли на осень или сразу на 2021 год. Артисты театра тоже чувствуют себя не очень. Театры в Киеве открыли, но с условием ограниченного количества зрителей и соблюдением социальной дистанции. Это для театра означает катастрофическое падение прибыли.