Вооруженные силы Украины впервые испытали турецкий ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2. Этот беспилотник украинские военные будут применять в том числе и в Донбассе

В пятницу, 3 июля, украинское специализированное информационно-консалтинговое издание Defense Express опубликовало видео тестов турецкого беспилотника Bayraktar TB2, прошедших в июле под Ровно.

«Ударный беспилотник Bayraktar TB2 впервые применили для уничтожения целей во время масштабных совместных учений родов войск Вооруженных сил Украины, которые недавно прошли на Ровенщине», — указали в сообщении под видео.

Как отмечалось, во время тренировки турецкий беспилотник был использован для разведки позиций противника и «нанес высокоточный удар по важной цели». ГБР против ПВО. Украинские следователи лишили страну «ключей от неба» © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

«Для уничтожения цели была использована планирующая бомба с лазерным наведением MAM-L. Эта бомба имеет дальность поражения цели на расстояниях до 8 км, а точность наведения составляет до одного метра. Отметим, что, судя по размерам условной цели, она симулировала командно-штабную машину противника. То есть ее уничтожение позволило дезорганизовать условного врага и оставило его без управления», — было указано в сообщении.

Кроме того, Bayraktar TB2 использовали для наведения артиллерии и других средств поражения. Скорее всего, эти беспилотники будут направлены в Донбасс. Ведь именно там в них испытывают наибольшую потребность украинские военные.

Уничтожитель «Панцирей»

Слава к турецкому беспилотнику пришла в Сирии. В июне все то же украинское издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии были уничтожены не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.

До этого турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.

«Ливийская армия за последние четыре дня в ходе операций против незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара уничтожила девять ЗРПК», — сообщило 21 мая агентство со ссылкой на пресс-центр операции «Вулкан гнева», которая проводится Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Мнимые шпионы и печальные будни украинского флота. Что происходит в ВМС Украины © Facebook, ВМС ЗС України | Facebook, ВМС ЗС України | Перейти в фотобанк

ПНС в Ливии поддерживают турки. Ему противостоит Ливийская национальная армия, которая получала вооружение, по данным турецких и ливийских СМИ, от Объединенных Арабских Эмиратов.

Среди прочего переданного вооружения указывались в том числе и ЗРПК «Панцирь-С1» на сумму $14,7 млн, южноафриканские вертолеты Super Puma на $15 млн, дроны собственного производства на $25 млн, беспилотники российского производства «Орлан-10» и китайские ударные дроны на общую сумму $2,1 млн, а также различные ракеты, в том числе и производства США.

Но при чем здесь Донбасс? Еще в 2014 и в 2015 годах в подконтрольных Украине СМИ появилась информация о наличии «Панцирей» в этом регионе. А в мае 2020 года глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ обвинил Россию в поставке республикам Донбасса новейшего военного оборудования.

«Нам надо поверить в то, что российские марионетки на востоке Украины имеют возможности, чтобы самостоятельно приобрести высокотехнологичную российскую военную технику, такую, как система противовоздушной обороны «Панцирь-С1» или боевой танк Т-72Б3? Такая техника, как и другое оборудование, например комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3», неоднократно была задействована в Украине, о чем широко сообщали разные СМИ и независимые организации», — отметил Гилмор.

Однако более убедительной информации, кроме ссылки на СМИ, он не предоставил.

Впрочем, уничтожение ПВО ДНР и ЛНР — это лишь одна из многих задач, которые может выполнить турецкий беспилотник. Вполне вероятно, он будет задействован для другого.

Война дронов

Ориенталист Игорь Димитриев на себе испытал, чем может быть чревата встреча с беспилотником противника. В Сирии его ранило при бомбардировке, которую проводил дрон джахидистов. При этом сам беспилотник изначально не был военным — его переоборудовали для войны джихадисты.

«У меня беспилотники — больная тема. И у Олега Блохина, наверное, тоже — мы как-то на себе эту эффективность прочувствовали. Беспилотники не имеют впечатляющей ударной мощи, но она им и не нужна. Они корректируют огонь артиллерии, сами наносят точечные удары в тылу, перерезают коммуникации, поражают технику и главное — страшно подрывают боевой дух», — написал в конце июня Димитриев в своем Telegram. США официально начали производство «Джавелинов» для Украины © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

Тогда в СМИ снова поднялась тема касательно поставок турецких беспилотников Украине. Димитриев напомнил, что об этом заговорили год назад, когда разворачивалось украинско-турецкое сотрудничество в данной сфере. Тогда, по его словам, многие военные эксперты «фыркали, что это не проблема, стоит включить РЭБ и ПВО, как все беспилотники окажутся на земле».

Однако жизнь показала, что они ошибаются.

«За прошедшее время беспилотники показали себя в Сирии. А в апреле украинцы отчитались о готовности выводить свои звенья на патрулирование линии соприкосновения с ЛДНР. И теперь каждую неделю оттуда приходят плохие новости о поражении техники и личного состава Народной милиции. Сначала информация была противоречивой: случайно мина попала именно в блиндаж и погибли четверо военнослужащих, но мирные соглашения действуют как никогда. А теперь украинцы уже выкладывают видео с воздуха о том, как они наносят удары по сепаратистам, юморят и накладывают веселую музычку. А хваленого РЭБа и ПВО как не было, так и нет. Все потому, что беспилотники — это же что-то несерьёзное, детские игрушки, ради них идти на такие серьезные дипломатические и военные усилия — подкатывать «Панцири» никто не будет. Пока ситуация не станет совсем аховой», — указал Димитриев.

И вот Украина заполучила турецкие ударные дроны и проводит их испытания, которые в том числе предусматривают и бомбардировки с уничтожением живой силы противника. С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

И даже если у ЛНР и ДНР решат использовать советские системы ПВО, которые находились в воинских частях Донбасса еще задолго до событий 2014 года, они могут оказаться бессильными против новой украинской военной техники. Особенно с учетом того, что Bayraktar TB2, если верить туркам, уничтожает и более современную — российскую — технику.

При этом турецкие дроны — не единственное, что получила Украина в последнее время. Так, 2 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные в Донбассе получили американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

«Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС (операции объединенных сил. — Ред), будут усиливать Javelin», отметил Хочмак в интервью агентству АрмияInform.

При этом Хомчак подчеркнул, что одна из бригад проходит подготовку на полигоне для выполнения задач в Донбассе. Эта бригада, по словам главкома ВСУ, активно отрабатывает тактику применения Javelin.

Таким образом, под заявления о мирном процессе в Донбассе Украина продолжает наращивать вооружения, в том числе и наступательные, в этом регионе. И вряд ли это означает, что Украина нацелена на мир с ДНР и ЛНР.