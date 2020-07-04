Эффект бабочки – свойство некоторых хаотических систем, когда незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия. Безнаказанный уличный террор – залог «нужности» националистических банд и единственный источник их финансирования, поэтому они единственно возможным образом оценили обстановку и решили идти ва-банк

За почти 3 недели, прошедшие с киевского митинга против насилия над журналистами, где ребята из Партии Шария случайно, сами того не ожидая, смогли дать жесткий отпор напавшим на них в метро боевикам-праворадикалам, неонацистские группировки и, прежде всего, так называкмая партия Национальный корпус, объявили «сафари» на сторонников оппозиционных политических сил. За это время были совершены нападения в Харькове, Запорожье, Черкассах, Житомире, Виннице. Пострадали люди — кого-то били толпой, а кого-то толпой убивали. Руководство Нацкорпуса официально не хочет брать на себя ответственность за эти теракты, но поскольку часть нападавших опознана, а кое-кто уже даже задержан, в умолчаниях больше нет никакого резона. Таким образом, бросившись во все тяжкие ради самосохранения, националисты не учли и не могли учесть эффект бабочки. Неонацисты решили показать себя Украине. «Нацкорпус» провел мобилизацию

Эффект бабочки в Виннице

2 июля праворадикалы всех мастей — полк «Азов», его политическое крыло Нацкорпус и боевое Нацдружины, «порохоботская» партия «Демократическая секира», фашистская «Традиция и порядок», ряд т.н. ветеранских организаций и разного рода сочувствующие собрались на Софиевской площади в Киеве, чтобы пройти маршем к зданиям СБУ и Минюста с требованием заведения уголовных дел по статье «измена родине» в отношение Партии Шария и ОПЗЖ и запрета деятельности этих партий. Они даже подготовили 7-страничное заявление, где каким-то образом обосновали свои требования.

В отличие от киевского митинга Партии Шария, где было порядка 1500 человек, националистов собралось едва 500. Да, колонная получилась длинная, но в каждом ее ряду не более 5 человек, стоящие на расстоянии до полутора метров друг от друга. Очень важно обратить внимание на 2 вещи. Во-первых, внутри колонны шагали активисты школьного возраста и разновозрастные дамы в немалом количестве, но по периметру ее охраняли откровенные боевики в черных футболках и с черными солнышками на татухах. Во-вторых, не было полиции. Совсем не было, хотя любое массовое уличное мероприятие в обязательном порядке контролируется правоохранителями. Зато было несколько человек из «полиции диалога», но это вообще не то.

Итак, едва 500 человек, что для Киева и для боевой организации, которая ничего на улице не боится, крайне мало, никаких фаеров, никаких черно-красных флагов и даже без гимна Украины. Только пара нелепых плакатов вроде «Киву на нары» и государственные «желто-голубые» флаги. Возможно, у руководства включился мозг, и они решили не подставляться с нарушением общественного порядка, раз уж пошли что-то требовать от СБУ и Минюста.

Но накануне марша, 1 июля, случилось событие, еще раз приведшее к эффекту бабочки. В Виннице толпа боевиков средь бела дня зверски избила, ногами лежачего, сторонника партии Шария Вадима Борисовича. В больнице он едва дожил до операции, терял сознание. Оказалось, что фрагменты сломанных со смещением ребер пробили в двух местах диафрагму и легкое, что привело к большой кровопотере. По словам врача, если бы с операцией дотянули до утра, Вадим бы не выжил. Таким образом, в ряду совершенных после 17 июня терактов этот случай стал в один ряд с попыткой убийства в Харькове активиста Партии Шария Никиты Роженко, которого зверски били битами по голове. Только напавшие на Никиту пока еще остаются неизвестными, что позволяет Нацкорпусу официально открещиваться от этого преступления, а вот бандитов в Виннице очень быстро удалось опознать. Вадима избивал глава винницких Нацдружин Андрей Вербецкий со своими «побратимами». Той же ночью домой к Вербецкому нагрянул спецназ КОРД, нашел вещественные доказательства подготовки нападения и теперь Вербецкий в суде. Украина: битва за улицу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тысячи лет «убивать за Украину»

— Московская сволочь! Ватные партии! Пацюки! ОПЗЖ и ППШ — пятая колонна Путина! Не место московским гнидам на украинской земле, — истошно вопит спикер Нацкорпуса Александр Алферов из кузова, двигающегося перед колонной черного джипа-пикапа.

Чуть успокоившись и придя в себя, он заявляет: «Сила политической организации не в рейтингах, а в скорости и силе реакции. Не буду расшифровывать, кому надо, поняли».

Конечно, все все поняли, особенно правоохранительные органы. А рейтингов у Нацкорпуса действительно нет, расисты и мракобесы народу Украины не интересны.

В толпе идет главарь черкасских штурмовиков Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.

— Все, за что гибли украинцы на этой войне и на войнах прошлых столетий и тысячелетий — это независимость, — вспоминает он, по всей видимости, участие украинцев во взятии Трои и обороне Фермопил. — 7 лет мы выполняем функции СБУ, за которые она получает деньги. Не дайте ватной верхушке СБУ забрать у украинцев то, что у них есть! Мы со свидомыми СБУшниками и полицейскими доведем дело наших погибших братьев до конца!

У Кухарчука интересуются, как там поживают его братья, арестованные за нападение с молотком на активиста Партии Шария в Черкассах.

— Черкассы не тот город, где у патриотов могут быть проблемы. Парни на ночном домашнем аресте, но все будет нормально, — бахвалится Кухарчук, привыкший к тому, что особых проблем с 2014 года у них действительно не было.

В кузов пикапа забирается один из главных партайгеноссе Нацкорпуса Максим Жорин, тот самый, после заявления на которого была совершена попытка убийства Никиты Роженко в Харькове.

— Медведчук продвигает план капитуляции, а Шарий проводит провокации в центре Киева! И все с согласия Зеленского и Ермака! — орет он в микрофон. — Ватные силы сказали, что захватили улицу, но тут же получили по зубам! На украинской улице нет места для пророссийского мусора!

— В Харькове начали поднимать голову те, кого мы опустили в 2014 году! — подхватывает коллега Жорина Константин Немичев, на которого Никита Роженко также писал заявление. — Сегодня акция-предупреждение! Медийкой вытянуть украинские интересы не выйдет. Одна надежда на улицу. И формат улицы — это не только пикеты и митинги, но и перфомансы неизвестных патриотов, которые отстаивают украинские интересы в стиле фристайл.

— Если с ОПЗЖ и Шарием не разберется государство, то общественность будет реагировать жесткими шагами! — угрожает главарь киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин. — Но я против насилия, — с ухмылкой добавляет он, и все смеются, вспоминая, как он с «побратимами» нападал на Сергея Сивохо. Подготовка к перевороту или усиление партии. Зачем к Порошенко пришел Турчинов © Facebook, Олександр Турчинов | Facebook, Олександр Турчинов | Перейти в фотобанк

На вопрос о судьбе подсудимых по делу Сивохо «побратимов», «миролюбивый» Тамарин отвечает, что националисты будут приходить под суд и «помогать» Фемиде качнуться в правильную сторону.

В пикап забирается одиозная и явно нездравая Маруся Зверобой, которая неоднократно угрожала президенту Зеленскому.

— Нация должна отомстить! Смерть Медведчуку и Шарию! За Украину надо убивать! Аминь! — вещает она будто с амвона.

— Аминь! — выдыхает восхищенная паства.

Пиррова победа «Белого вождя»

Дмитрий Шатровский из Ветеранского братства фактически берет ответственность за теракты.

— Мы в уличном противостоянии несем уголовные потери, — заявил он. — 16 азовцев получили уголовные дела из-за вонючек Шария и еще хлопцы из Нацдружин! Но все равно будут бить морды и ставить на место пророссийкую шваль! Мы вернулись в уличное противостояние 2014-15 годов и мы все должны еб..ить вату! И пусть больше ни один патриот не получит уголовное дело за работу, которую должна исполнять СБУ!

— СБУ, работай! Минюст, работай! Опусти вату! — завывает настропаленная толпа, снова саморазоблачаясь, поскольку именно анонимный телеграм-канал под названием «Опусти вату» объявил денежную награду за видеосьемку терактов и регулярно их публикует.

Под конец под восторженные вопли адептов появляется сам великий и ужасный фюрер «Азова» «Белый вождь» Андрей Билецкий. Он просит прощения, что не был на шествии, поскольку «занимался» задержанными праворадикалами, которых взяли «якобы за избиение» активистов Шария.

— Как же так?— возмущается он в стиле «а нас за шо?». — Встреча Рабиновича в Чернигове — 3 человека в розыске, ветеран пришел поговорить с шариевцем в Житомире — уголовное дело, Харьков — уголовное дело, правда, неизвестно против кого, с Винницей еще пока не понятно.

— У-у-у! — гудит толпа, ибо нет предела возмущению беспределом.

— У меня уже есть данные, что Нацкорпус хотят запретить как террористическую организацию, — продолжает расстраивать всех Билецкий.

— У-у-у…, — звучит протяжно и безнадежно. Зеленский санкционировал убийства. На Украине появились тонтон-макуты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Но вы зря вышли на улицу! — решается на последний отчаянный бой промахнувшийся как Акела «Белый вождь». — Мы вас увидели, мы на вас нацелились! Неделю назад вы были хозяевами улиц, а теперь побитые собаки! Заставим их скулить не только на улицах Киева, но на улицах Москвы, Воронежа и Саратова!

Таким образом после «зрады» сразу произошла «перемога», на чем митинг и завершился.

Всему свое время

Нацистский волк почувствовал, что слабеет и пошел вразнос — грызть и рвать на улицах украинских городов, чтобы показать стае — вожак еще силен, а значить полезен. Но стае он жуть как надоел, да и из соседних лесов уже доносятся голоса о том, что столь злобного и неуправляемого волка пора бы кончать — с ним стае на хорошие угодья путь закрыт. В своем отчаянии все еще очень опасный волчара делает ошибки, которые ему не простят. Зеленку и газовые баллончики могут простить, а вот битами по голове или ногами по ребрам до реанимации — уже нет. Не те времена. Но напавшие на Никиту Роженко в Харькове сподобились пока остаться анонимными, а вот напавшие на Вадима Борисовича в Виннице — нет. Поэтому, когда Билецкий говорит, что есть информация о желании запретить Нацкорпус как террористическую организацию, пожалуй, информаторы его не обманывают. Впрочем, для результата желание должно совпасть с настроением украинского общества и международного сообщества. По поводу развязанного на улицах правого террора уже сделали заявление в Бундестаге, высказался ПЕН-центр, готовит обращение УВКПЧ ООН и это только начало.

Главаря винницких Нацдружин за попытку убийства активиста Партии Шария Вадима Борисовича суд отправил под домашний арест. Плохо, что домашний — это очень легкая мера пресечения для такого преступления, но хорошо, что отправил. Еще совсем недавно не произошло бы и этого, так что всему свое время. А выступления на митинге Нацкорпуса настолько прекрасны и саморазоблачительны, что у правоохранительных органов есть все основания как минимум наведаться с обысками к спикерам. А там наверняка найдутся доказательства не хуже, чем нашел винницкий КОРД у нацдружинника Андрея Вербецкого. Кстати, со временем может даже свастику найдут. Ну, так, как у нас находили георгиевкие ленты, шапки-ушанки, балалайки и портреты Сталина.