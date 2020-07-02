В четверг, 2 июля, в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», который по сути призывал власти развернуть репрессии против ряда политических партий. Политсила, заставлявшая нервничать президента Петра Порошенко, при президенте Владимире Зеленском превратилась в наёмников власти

В четверг, 2 июля, Национальная полиция Украины предупредила о массовых акциях в центре Киева.

«Сегодня возле нескольких зданий органов государственной власти в центре столицы представители одной из политических партий анонсировали проведение акции с массовым участием граждан. Поэтому правоохранители усилили меры безопасности в местах проведения мероприятий», — говорилось в сообщении Нацполиции. «Нацкорпус» добрался до Минюста, потребовал запретить «ватные» партии и завершил свою акцию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

Кроме того, в Киеве на ряде центральных улиц временно приостановили движение общественного транспорта. Всё это — из-за «Национального корпуса», который проводил массовую акцию, названную партией «предупредительной».

По сути это была акция запугивания ненационалистически настроенных граждан Украины. А также акция, демонстрирующая трогательное единение националистов и нынешней украинской власти.

Запретите их

Одним из тех, кто принял участие в акции, был один из спикеров этой политсилы Александр Алфёров.

«Мы все приехали сюда, пришли, чтобы сказать «Нет ватным партиям!». И эти ватные партии вы все прекрасно знаете: ОПЗЖ-шники, социалисты Кивы, шарии — это все ничто иное, как обычная программа, которую выполняют все эти люди, программа, которая написана в Кремле, программа, которая выполняется за российские деньги, программа, целью которой является уничтожение украинского государства и самого главного — нашей независимости», — заявил он, выступая на импровизированной трибуне (ее роль исполнил пикап) перед главным офисом Службы безопасности Украины.

Алфёров заявил, что «украинские патриоты» выступают против этого.

«Мы не можем допустить того, чтобы Украина оказалась в 2013 году, когда бабло победило все в этом государстве, в кабинетах чиновников. Поэтому мы сегодня приходим к этим кабинетам и требуем обнародовать информацию об их (партий) деятельности, о финансировании Российской Федерацией, о том, что они ведут подрывную деятельность. Поэтому сегодня Служба безопасности Украины получает первое от нас письмо. Позже получит и министерство юстиции», — заявил Алфёров.

Таким образом он почти слово в слово повторил риторику пятого президента Петра Порошенко о «руке Кремля» и о том, что его противников финансирует Россия. Хотя ранее именно «Нацкорпус» протестовал против Порошенко.

При этом требования «Национального корпуса» играют на руку нынешней украинской власти, которую националисты для порядка тоже винят в происходящем. Но на деле Владимиру Зеленскому и «Слуге народа», с одной стороны, и «Национальному корпусу», с другой, нужно одно и то же: уничтожение политсил, выступающих против националистов.

Покрывая убийц

Среди прочих на митинге перед СБУ выступил и начальник центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.

«Все это (пророссийский реванш. — Ред.) происходит при согласии Зеленского и Ермака (главы Офиса президента. — Ред.). Именно из-за них мы сегодня снова слышим о Русском мире. Почувствовал в себе силы и всестороннюю поддержку как от украинской, так и от российской власти, ватные силы начали хвалиться, что они вроде бы захватили улицу. Но они даже не успели этого договорить, как получили по зубам на улице. Ведь каждая улица тут — это украинская улица, на которой нет места для пророссийского мусора», — заявил Жорин.

Примечательно, что именно на Жорина написал заявление за пару часов до того, как на него напали, Никита Роженко — активист харьковской ячейки «Партии Шария».

«За два часа по попытки убийства парень написал очередное заявление на угрозы жизни со стороны начштаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева», — рассказал сам медиаэксперт и политик Анатолий Шарий 25 июня, когда сообщил о том, что Роженко избили.

Харьковчанина избивали битами. Он в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию и стал одним из первых членов политсилы Шария, к которому применили силу настолько брутально.

Поначалу полиция возбудила дело по статье «Хулиганство», что обескуражило многих: фотографии Роженко свидетельствовали, что его именно пытались убить. И лишь после широкого общественного резонанса полиция переквалифицировала дело как законченное покушение на умышленное убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. «Нацкорпус» начал шествие с требованием запретить партии Шария и Медведчука © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Слова Жорина на акции в Киеве можно расценить как косвенное признание ответственности «Нацкорпуса» за атаку на Роженко.

При этом отметился на марше еще один человек, который связан с харьковским покушением, — глава харьковской ячейки «Национального корпуса» Константин Немичев, на которого вместе с Жориным писал заявление Роженко до избиения.

«Мы всегда доводили дело до конца. Сегодня предупредительная акция, также по регионам у нас проходят акции, и мы будем добиваться того, чтобы ватные партии или совсем уничтожить, или чтобы их был минимум», — рассказал он главе пресс-службы «Нацкорпуса» Роману Чернышеву.

Как будут уничтожать «ватные партии», Немичев не рассказал, но случаи в Харькове, а также в Виннице, где члены «Нацкорпуса» сворой атаковали пожилого человека, переломав ему ребра, весьма красноречивы.

Впрочем, власти Украины, которым на руку уничтожение своих конкурентов на политической арене, могут вырастить чудовище, которое их же и сожрет.

Объединиться с Порошенко и потерять сторонников

На митинге «Национального корпуса» выступила и волонтерка Маруся Зверобой (Елена Самбул), которая известна своими антисемитскими высказываниями, а также трогательной дружбой с депутатами от «Европейской солидарности».

«В истории государства всегда приходит такая военная точка, в которой приходится объединятся всем, кто действует открыто против врага. У нас есть ОПЗЖ, у нас есть зеленая власть коллаборантов, против которой будут объединяться все потому, что если мы не объединимся, мы проиграем. У нас нет столько ресурсов, чтобы выступить поодиночке против России. Медведчук — это и есть Россия. Шарий — наемник Медведчука», — заявила она.

Примечательно, что, когда она только начала выступать, кто-то, кто стоял рядом с Чернышевым, который вел трансляцию с митинга, ехидно отметил: «Ну ясно. Я еще помню, когда «Свобода» и Российская православная церковь (очевидно, речь об УПЦ. — Ред.) против гомосексуалистов выступали. 2011 год».

Среди прочего Самбул-Зверобой заявила, что есть украинцы, а есть — малороссы. Часть слушающих это националистов могла ухмыльнуться, ведь значительное количество членов «Национального корпуса» происходит из земель, относившихся к исторической Малороссии и, кроме того, являются русскоязычными.

Но самая главная претензия к Самбул-Зверобой может заключаться в том, что она призывает националистов объединиться с Порошенко — их злейшим врагом в 2019 году, против которого «Национальный корпус» устраивал массовые акции протеста, на которых полиция подчас и била националистов. Последние обвиняли Порошенко в обогащении на крови патриотов (речь шла о скандале с ближайшими соратниками пятого президента и коррупции в оборонной сфере)

Конечно, руководство партии может и инициировать поворот на 180 градусов, но часть рядового состава «Нацкорпуса» этого не поймёт. Примечательно, что, как свидетельствовал комментарий от самого «Национального корпуса», акция собрала всего 1 тысячу человек. Это крайне скромный показатель для такой политсилы.

Кроме того, власть, которой не по душе такой союз, может «показать зубы». В те часы, когда проходил марш, Шарий сообщил, что в Виннице задержан один из тех, кто избивал пожилого человека.

«Глава Нацдружин Винницы Вербецкий, избивший человека, задержан Кордом. У него изъяли вещдоки, подтверждающие планирование нападения и избиение. Теперь два пути — запрет Нацкорпуса как террористов. Или в очередной раз отпустят убийцу и замнут дело. Ждем», — написал он в Twitter.

Глава Нацдружин Винницы Вербецкий, избивший человека, задержан Кордом. У него изъяли вещдоки, подтверждающие планирование нападения и избиение.



Теперь два пути — запрет Нацкорпуса как террористов. Или в очередной раз отпустят убийцу и замнут дело. Ждем. — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) July 2, 2020

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Конечно, вряд ли министр внутренних дел Арсен Аваков даст в обиду политсилу, с которой его связывают. Но националисты — весьма ненадежные союзники. В первую очередь они преследуют свои цели. А для этого их нужно держать в узде.

Кроме того, дела против «Нацкорпуса» помогают и националисту, и Авакову продемонстрировать отсутствие связи между этими политическими игроками.

Кстати, сам глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, который выступил под конец митинга, заявил, что занимается делом задержанных за избиения националистов. Потому он и не принял участие в марше. Билецкий обвинил власть и силовые органы, а также потребовал не только отменить регистрацию «пророссийских партий», но и лишить Виктора Медведчука его телевизионных каналов — то, что требовали сторонники Порошенко.

Кроме того, Билецкий в очередной раз начал угрожать инакомыслящим, а также России.

«Мы вас увидели. Мы на вас нацелились <…> Эти «хозяева улиц» скулят, как побитые собаки. Мы заставим их скулить не только на улицах Киева, но и на улицах Москвы, Воронежа и Саратова», — завершил свою речь Билецкий.

Заявление его партии в Минюсте приняли. Теперь слово за Зеленским. Если он пойдёт на уступки националистам, может слагать с себя полномочия, ведь это в очередной раз засвидетельствует, что Украиной правят радикалы. Улица в её самом негативном значении.