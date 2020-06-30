Вполне возможно, что тайна американских биологических лабораторий, которые, по сообщениям СМИ, давно работают на территории Украины, будет раскрыта по решению украинского суда. Добиться этого пытается общественная организация «Сознательная Украина», обратившаяся с иском в Окружной административный суд Киева

Как сообщили в пресс-службе суда, иск общественной организации подан «в отношении Министерства здравоохранения Украины, Министерства иностранных дел Украины и Министерства обороны США в лице посольства США в Украине». «Сознательная Украина» просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства охраны здоровья, МИД Украины и посольства США в Украине, которая заключается в отсутствии их официальных заявлений о признании или опровержения обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США. Общественная организация требует суд обязать ответчиков опубликовать такие заявления. Американские биолаборатории на Украине: что скрывает власть? © REUTERS, Bing Guan

Ранее недоумённые вопросы относительно возможной опасности для населения работы таких объектов не раз задавали в СМИ. И эти вопросы звучат всё чаще. Власть, похоже, таким вниманием обеспокоена. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла в мае этого года, что «в последнее время в средствах массовой информации и соцсетях распространяются фейковые новости о якобы деятельности на территории Украины американских военных биологических лабораторий».

«Обычно Служба безопасности Украины, которая борется с реальными, а не выдуманными угрозами для страны, не реагирует на подобные слухи. Поскольку такие публикации, без ссылок на какие-либо факты и источники, с подачи отдельных политических партий имеют признаки спланированной информкампании, цель которой — не просто получить политические дивиденды, но и на фоне борьбы с коронавирусом, посеять панические настроения в обществе, поэтому СБУ считает целесообразным отреагировать на это», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве категорично заявляют: «на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории», а заявления, звучащие от отдельных политиков, «не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов».

И подчёркивают: сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины.

«За период с 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из его пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванных опасными патогенами. Также в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», — говорится в сообщении.

Также в сообщении пресс-центра СБУ упомянут ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях. Их модернизировали в рамках подписанного в 2005 году Минздравом Украины и Минобороны США соглашением. В СБУ утверждают, что «эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МЗ (Минздраву — Ред.) и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей».

Но если заявления политиков и общественников об опасной, возможно, деятельности американских биолабораторий на территории страны — это «фейки», то ведь их легко опровергнуть, просто раскрыв все данные, предоставив обществу эти самые факты? Однако этого не происходит.

Рассекретить вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий, давно требует от украинской власти и политическая оппозиция. Ещё 15 апреля 2020 года глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что он и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин направили депутатские обращения на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра охраны здоровья Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова «с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации».

«Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране — «сотрудничества», которое началось еще во время президента Ющенко, продолжалось при президенте Порошенко и осуществляется при нынешней власти», — заявил Медведчук.

По его словам, появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов Научно-технического центра Украины (НТЦУ) «совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране». Американские охотники за вирусами прочно обосновались на Украине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«В частности, в 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине произошла вспышка холеры — тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры», — приводит слова Медведчука сайт ОПЗЖ.

Политик напомнил и о других фактах: в январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса, ещё более двухсот человек были госпитализированы, а «два месяца спустя в Украине было зафиксировано 364 погибших».

«Причина — свиной грипп A (H1N1) pdm09, то есть тот же штамм, который привел к мировой пандемии в 2009 году, — отметил политик, добавив, что в 2017-м в Николаеве была вспышка гепатита А, летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью — в Харькове.

«Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины», — считает Медведчук.

Вопрос серьёзный. Однако внятного ответа на депутатские обращения от власти не последовало. Как отмечал в начале июня Ренат Кузьмин, в этих вопросах «власть окончательно завралась».

«…Подводим промежуточные итоги нашей работы по изучению информации о незаконном функционировании в Украине американских военных бактериологических лабораторий. Напомню, что на многочисленные обращения депутатов ОПЗЖ по этому поводу президент (Владимир Зеленский — Ред.), наконец-то, ответил. Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию (!) и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения», — заявил депутат. На Украине пытаются раскрыть секрет американских биолабораторий. «Вспышки болезней вызывают подозрение» © CCO, Pixabay

А дальше самое интересное. По словам Кузьмина, от Минздрава были получены два взаимоисключающих ответа.

«В одном из них министр утверждает, что в Украине, цитирую: «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине». Интересно, правда? «Отсутствуют» и «не осуществляют хозяйственную деятельность», это, как говорят в Одессе, «две большие разницы», — отметил политик.

Копии ответов Кузьмин разместил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что ещё 24 апреля 2020 года посольство США в ответ на депутатское обращение заявило о том, что Министерство обороны США в сотрудничестве с украинским правительством «работают над мирным изучением опасных вирусов» в Украине.

«Чувствуете разницу: «отсутствуют» и «совместно работают»?— с иронией отметил депутат.

И добавил, что депутаты от ОПЗЖ потребуют от власти ответов на конкретные вопросы. Например: «Кто и на каком основании принял решения о ликвидации в Украине санитарно-эпидемиологической службы и о переоборудовании помещений областных СЭС под некие таинственные «эпидемиолого-мониторинговые лаборатории»? Или такой вопрос: «…что американские военные разведчики, те самые, которые «не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине» и которые у нас «отсутствуют», установили на Киевском Подоле по ул. Ярославской»? И ряд других вопросов, сама формулировка которых заставляет предположить, что в ОПЗЖ знают о деятельности биолабораторий гораздо больше, чем могут пока сообщить общественности — пусть власти об этом сообщат…

Власти ничего конкретного сообщать не торопятся. Что ж, возможно, раскрыть опасные секреты поможет Фемида.

«Проблема относительно американских биологических лабораторий на Украине, принимает новое звучание, в связи с иском в Административный суд Киева со стороны общественной организации «Сознательная Украина», — отметил в беседе с корреспондентом издания Украина.ру политолог Денис Денисов. - В частности, общественники настаивают на раскрытии официальной информации касательно деятельности биолабораторий от Министерства охраны здоровья Украины, Министерства иностранных дел Украины, а также от посольства США». Подопытная Украина. Чем занимаются американские секретные лаборатории © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению эксперта, «на фоне ситуации с пандемией коронавируса данное требование приобретает политическое измерение и будет свидетельствовать о готовности украинского государства обеспечивать безопасность своих граждан, либо украинские власти в очередной раз сделают вид, что ничего не происходит из-за страха перед своим заокеанским партнером».

Кстати, о коронавирусе. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, вполне можно допустить, что это мог быть искусственно созданный вирус. Хотя, по его словам, доказать это невозможно, но — «все средства для того, чтобы создать подобного рода микроорганизмы, вирусы, уже существуют».

«Проблема в том, что существует достаточно большое количество биолабораторий, деятельность которых засекречена и которые занимаются непонятно чем, — отметил Безпалько в интервью изданию Украина.ру. — В том числе существует достаточно большое количество лабораторий Лугара (исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара. — Ред.) по периметру наших границ, в том числе и на территории стран, которые мы считаем своими союзниками, — Киргизия, Армения, Казахстан».

По мнению эксперта, следовало бы понять, чем занимаются эти лаборатории: ведь, «даже если там не будет создаваться какой-то жесткий вирус, который убивает по несколько тысяч человек в день, а просто будут распространяться уже известные заболевания, причем даже не среди людей, а среди сельскохозяйственных животных, то все равно это может нанести нашей стране большой урон, поставив под вопрос ее продовольственную безопасность».

В любом случае, считает эксперт, России «придется заниматься вопросами биологической безопасности в большей степени, чем это предполагалось раньше».

А военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире телеканала ТВЦ отметил, что главной характеристикой биолабораторий США возле границ России является их подчинение Пентагону. По мнению аналитика, для размещения этих объектов США намеренно выбирают государства, которыми могут управлять напрямую. Примером такой страны, считает Кедми, является Украина, где все стратегические объекты контролируются США, а руководство государства может делать только то, на что получает соответствующие разрешения и указания из-за океана.