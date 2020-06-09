Главной характеристикой биолабораторий США возле границ России является их подчинение Пентагону, что полностью перечеркивает американские аргументы о якобы мирной природе этих объектов. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала ТВЦ

Яков Кедми описал, что именно произойдет, если США попытаются напасть на Россию © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

По его мнению, Министерство обороны любой страны не станет тратить огромные средства на сугубо мирные научные исследования, а размещение биолабораторий в других странах явно связано не с экологией и безопасностью самих США, а с американскими геополитическими целями.

«Если эти центры нужны для защиты своего государства, то они ставятся на его территории. Они не ставятся в других странах и возле стран, которые объявлены противниками, власть которых, режим и строй в которых они хотят поменять. Это основная проблема», — уверен Кедми.

Утверждения стран, принимающих у себя биолаборатории США, об их безопасности и мирном профиле аналитик называет «инфантильными», пояснив, что для этого Штаты намеренно выбирают государства, которыми могут управлять напрямую.

Примером такой страны является Украина, где все стратегические объекты контролируются США, а руководство государства может делать только то, на что получает соответствующие разрешения и указания из-за океана, резюмировал специалист.