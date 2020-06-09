Если бы лаборатории контролировались научными организациями и международными структурами, то угрозу с их стороны можно было оспорить, но эти центры напрямую подчинены военному командованию США, подчеркнул эксперт.
По его мнению, Министерство обороны любой страны не станет тратить огромные средства на сугубо мирные научные исследования, а размещение биолабораторий в других странах явно связано не с экологией и безопасностью самих США, а с американскими геополитическими целями.
«Если эти центры нужны для защиты своего государства, то они ставятся на его территории. Они не ставятся в других странах и возле стран, которые объявлены противниками, власть которых, режим и строй в которых они хотят поменять. Это основная проблема», — уверен Кедми.
Утверждения стран, принимающих у себя биолаборатории США, об их безопасности и мирном профиле аналитик называет «инфантильными», пояснив, что для этого Штаты намеренно выбирают государства, которыми могут управлять напрямую.
Примером такой страны является Украина, где все стратегические объекты контролируются США, а руководство государства может делать только то, на что получает соответствующие разрешения и указания из-за океана, резюмировал специалист.