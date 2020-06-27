Центральной темой на минувшей неделе в сфере энергетики оставался «Северный поток — 2» и все, что с ним связано. Итоги по этому вопросу подвел посол России в Германии Сергей Нечаев

Вокруг "Северного потока-2"

В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что поддержка проекта «Северный поток — 2» со стороны немецких властей и бизнеса сохранится вопреки давлению Соединенных Штатов.

«Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока — 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и газовой генерации», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Москва рассчитывает, что газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия США.

При этом Нечаев подчеркнул, что перенос сроков завершения проекта «Северный поток — 2» связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона, который с помощью экстерриториальных санкций хочет повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа (СПГ) и навязать его европейским союзникам.

Следует отметить, что это обычная практика Штатов: оказывать политическое давление на своих партнеров, с тем чтобы те покупали некачественный и более дорогой товар.

В частности, США пытались навязать Турции устаревшую систему противоракетной обороны Patriot вместо более дешевой и современной российской С-400, а также заставляют своих союзников по НАТО закупать истребители F-35, ставшие синонимом брака и дороговизны.

С «Северным потоком — 2», по сути, складывается схожая ситуация. Причем для Штатов этот вопрос гораздо серьезнее, чем экспорт продукции их оборонки. На текущей неделе это было подтверждено со всей ясностью самими США.

«Угроза с севера»

Агрессивные заявления официальных лиц США в адрес России уже давно стали обыденностью, однако теперь нарастают нападки в адрес Германии.

Так, на текущей неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил Германию в том, что та тратит на оборону всего около 1% ВВП.

Подобный размер военных расходов, по его словам, позволяет предположить, что Берлин в отличие от США не считает Россию достаточно серьезной угрозой.

Cмерть мозга и помутнение рассудка: что происходит с НАТО © РИА Новости, Георгий Базаев | Перейти в фотобанк

«Наш президент неоднократно отмечал, что создание газопровода "Северный поток — 2" глубоко и фундаментально привяжет к России значительную часть энергетики Германии и предоставит России возможность оказывать реальное влияние на эту страну», — заявил Помпео.

Как рассказал экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», Трамп ненавидел «Северный поток — 2» настолько, что в 2018 году едва не заявил о выходе из НАТО.

«Пока мы не ладим с Россией, мы не будем в НАТО, где страны НАТО платят миллиарды России. Мы уходим, если они согласятся на этот газопровод», — цитирует Болтон слова Трампа.

По словам бывшего советника американского президента, Трамп уточнил, что «страны НАТО хотят санкций против России, но Германия платит России миллиарды долларов за "Северный поток —2", подкармливая зверя».

Трампа с трудом удалось уговорить отказаться от этой авантюры, ограничившись заявлением о сокращении Штатами собственных расходов на НАТО. При этом тема «Северного потока —2» настолько его волновала, что в тот же день он снова обрушился с критикой на ФРГ, пишет Болтон.

«Люди говорят, что Германия капитулировала перед Россией (и это именно то, что он сказал). Как мы можем защищать себя от России, поинтересовался Трамп, если союзники не хотят за это платить?» — цитирует он Трампа в своей книге.

Такая паника Трампа объясняется просто: как политик, он опирается в США прежде всего на местный бизнес, в том числе на энергетиков.

А самый крупный бизнес-проект США в этой сфере, который поддерживают и государство, и крупные банки, — это добыча сланцевого газа и затем продажа его по всему миру.

Газовый рынок Европейского союза, пожалуй, самый привлекательный в мире, однако туда американцы не смогут зайти из-за высокой цены своего СПГ — российский газ существенно дешевле.

Это ставит под угрозу десятилетние инвестиции в американский сланцевый проект — по оценке JPMorgan, только банки кредитовали отрасль на $650 млрд — и сотни тысяч рабочих мест. Если Трамп перед выборами провалит борьбу с «Северным потоком — 2», его избиратели ему этого не простят.

Ответ Германии

Очевидно, что всплывшая на неделе информация об отношении США к своим союзникам по НАТО оказала глубокое влияние на немецких политиков.

Они и ранее выражали недовольство бесцеремонными попытками Штатов использовать международную политику для того, чтобы навязать Европе свой СПГ, существенно более дорогой, чем российский трубопроводный газ.

Однако теперь, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, Германия готова нанести «империи добра» ответный удар.

ФРГ уже сейчас разрабатывает меры на случай, если администрация Трампа попытается реализовать угрозы в отношении проекта «Северный поток — 2», которые помешают его реализации.

Агентство не уточняет, о каких мерах может идти речь, однако на прошлой неделе об этом говорил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например штрафные пошлины на СПГ из США. Мы должны затем задуматься, не следует ли ввести санкции против инициировавших законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" сенаторов», — отметил Эрнст.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает на скоординированные действия Евросоюза.

Причина проста: в Минэкономики Германии подсчитали, что новые меры США могут сильно ударить по немецким и европейским банкам и компаниям, пострадают и государственные агентства.

Судя по всему, настроения у немцев самые серьезные. Ведь чем еще можно объяснить уверенность российского посла в Берлине в том, что проект газопровода будет завершен?

Аналогичную уверенность, кстати, выражал на этой неделе и начальник отдела по работе с инвесторами компании «Газпром» Антон Демченко.

«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020 — начале 2021 года. Соответственно, предпринимаются все необходимые для этого меры», — сказал он.

Сейчас уложено 94% трубопровода, и этот год, судя по всему, станет финалом мирового противостояния вокруг «Северного потока — 2».

Нефть

Цены на нефть на текущей неделе стартовали с $42,22 за баррель, что существенно выше минимального уровня прошлой недели — $40,12 и почти на уровне прошлонедельного максимума $42,77.

При этом весь понедельник и большую часть вторника нефть росла до максимума текущей недели $43,82. Однако после 15:00 нефть начала стремительно падать.

Что интересно, старт нисходящего тренда практически совпал с выходом в мировых информагентствах информации из книги Болтона об отношении Трампа к «Северному потоку — 2» и Германии.

Падение продолжалось практически всю оставшуюся неделю, до полудня 25 июня. Оно остановилось на уровне $39,57 за баррель, после чего началось медленное восстановление до уровня $41,58 за баррель к полудню 26 июня.

Как известно, рост стоимости нефти крайне необходим американским добытчикам в сланцевой отрасли, так как нефть, добытая методом гидроразрыва пласта, рентабельна при ценах порядка $100 за баррель.

В противном случае их ждут банкротства, а отрасль — крах, который, судя по всему, уже не за горами.

Нефтяники ликвидируют активы

Американские компании, добывающие сланцевую нефть, по итогам второго квартала 2020 года могут быть вынуждены списать активы на сумму не менее $300 млрд, сообщило агентство Прайм со ссылкой на американские СМИ.

«Поскольку воздействие COVID-19 усиливает давление на сланцевые компании в 2020 году, волна обесценения может спровоцировать в ближайшие шесть-двенадцать месяцев самую глубокую консолидацию, которую отрасль когда-либо видела», — приводит агентство слова вице-председателя подразделения нефтегазового бизнеса США Deloitte Дуана Диксона.

Газовая атака в Германии, конец «сланцевого пузыря», белорусский кризис. Обзор энергорынка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В первом квартале американские производители сланцевой нефти списали активы на 38 миллиардов долларов, что почти в 8 раз меньше, чем за апрель-июнь.

По данным Deloitte, при цене нефти в $35 за баррель почти треть сланцевых производителей неплатежеспособны и не могут выполнять долгосрочные долговые обязательства за счет свободного денежного потока, а уязвимость сектора связана с быстрым темпом снижения добычи сланцевой нефти.

На прошлой неделе обанкротилась уже вторая крупная компания сланцевого сектора, Extraction Oil & Gas, ранее это случилось с Whiting Petroleum.

Количество более мелких обанкротившихся компаний сектора исчисляется десятками, а к концу года порядка 140 американских нефтегазовых компаний могут объявить о банкротстве.

Российская нефть для Белоруссии

На текущей неделе состоялся визит президента Белоруссии в Москву на парад Победы. Приезд Лукашенко, судя по всему, стал подтверждением того, что продолжавшееся последние месяцы энергетическое противостояние Москвы и Минска наконец завершилось.

В пользу этого также говорит и тот факт, что российская власть так и не осудила аресты оппозиционеров в Белоруссии, а также то, что Минск продолжит покупать в основном только российскую нефть.

Закупки в Азербайджане ограничатся несколькими танкерами по 90 тыс. тонн, примерно столько же купят у американцев, при этом только в июле Белоруссия планирует закупить порядка 1,6 млн тонн нефти в России.

Эти цифры говорят сами за себя. Все громкие заявления Лукашенко об отказе от российской нефти в пользу американской и прочие выпады в адрес Москвы, от которых лихорадило СМИ и общественность, похоже, оказались лишь очередной попыткой «бацьки» выбить своим НПЗ самые лучшие цены на нефть и газ.