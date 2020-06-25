По состоянию на 12:00 25 июня в мире официально зарегистрировали свыше 9,4 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 482,9 тыс. человек, более 4,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус был выявлен у 2,3 млн человек. Болезнь забрала жизни 121,9 тыс. граждан, 656,1 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,1 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 53,8 тыс. человек, выздоровели 660,4 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено больше 613 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 8,6 тыс. человек, 375 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (473,1 тыс.), Великобритания (308,3 тыс.) и Перу (264,6 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 613 тыс. (7113 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8605 человек (92 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 375 тыс. человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что всплеск заболеваемости в России идет на убыль и в первую очередь заражаемость снижается в Москве. При этом он отметил рост популяционного иммунитета в столице.

Россияне перестали бояться заразиться. После снятия ограничительных мер отмечается восстановление спроса на наличные в банкоматах. Уже в этом месяце он вырос на треть по сравнению с маем.

Кроме того, увеличился спрос на перелеты внутри страны до уровня марта 2020 года, когда был введен режим самоизоляции. По данным Aviasales, текущее значение индекса для поездок по стране — 9,2 из 10 баллов. Для путешествий за рубеж значение — пока 1,3. Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству начать возобновление международного авиасообщения со странами СНГ.

Несмотря на закрытые границы из-за распространения коронавируса по всему миру, «Аэрофлот» продолжает возить людей за рубеж. С начала этого месяца перевозчик летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив.

Около 75% работавших на удаленке во время самоизоляции россиян, вернулись в офисы. Легко вернулись в привычный рабочий формат 40% опрошенных, треть респондентов сообщили, что при возвращении в офис им было непривычно вновь тратить время на дорогу на работу.

Минфин России в ближайшие три года намерен увеличить финансирование пенсии, медицины и страхования (ПФР, ФСС и ФОМС). Планируется перевести им 2,9 трлн рублей сверх установленных ранее объемов.

Коронавирус и Украина

На Украине за сутки выявили рекордные 994 случая заболевания COVID-19, при этом 16 человек скончались.

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровненской (84) областях и Киеве (85).

Всего же в стране выявлено 40 008 случаев заболевания коронавирусом, умерли от инфекции 1067 пациентов, а вылечились — 17 758.

На Чернобыльской АЭС зарегистрировали случай заражения коронавирусом. Заразившийся сотрудник в последний раз был на станции 9 июня, после чего ушел в отпуск. Сейчас заболевший и еще один сотрудник, который контактировал с ним, находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки в украинской армии зафиксировали 7 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Всего 146 человек в Вооруженных силах Украины продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.

В Славянском психоневрологическом интернате зафиксировали вспышку Covid-19 среди медперсонала. За сутки — 22 зараженных.

Центровой сборной Украины и клуба НБА «Сакраменто Кингс» Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Об этом баскетболист написал в Instagram.

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения Украины внесла дексаметазон в протокол лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что на данный момент украинские врачи добиваются больших успехов в лечении COVID-19 по сравнению с предыдущими месяцами.

Министр призвал украинцев придерживаться установленных правил: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. По словам Степанова, эти меры снизят число госпитализаций и нагрузку на больницы страны.

Ситуация в мире

Число зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Президент Словакии Зузана Чапутова будет находиться на карантине для превентивного пресечения до 26 июня. Один из сотрудников администрации президента контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после обнаружения коронавируса COVID-19 у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву для участия в юбилейном параде Победы, уйдет на самоизоляцию на три дня.

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщила The New York Times. Однако в предварительный список не попали три страны — Россия, США и Бразилия.

Ученые выяснили, когда коронавирус на самом деле появился в Ухане © REUTERS, Aly Song Китае и Южной Корее новые случаи заражения являются частью прежней волны пандемии. Эксперты считают, что вторая волна заболеваемости еще не наступила.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал быстро наращивать резервы медоборудования и лекарств. Он считает, что в отличие от начала пандемии, у властей американских штатов есть время принять меры на случай повторного всплеска инфекции.

Китайская вакцина проходит клинические испытания в Объединенных Арабских Эмиратах. Это первый разработанный в Китае препарат, который вошел в третью фазу испытаний за рубежом.

Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании провели исследование, результаты которого показали, что переболевших COVID-19 могут всю жизнь мучить проблемы с легкими, психологические расстройства и хроническая усталость.

Власти Вены (Австрия) разослали населению ваучеры на 25 и 50 евро для посещения ресторана. Инициатива направлена на возрождение гастрономии города и поддержание местных рестораторов. Акция должна стимулировать жителей к походу в места общепита.