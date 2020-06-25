Сосна корабельная как технология. «Слуги народа» сексизмом прикрыли скандал с США

В украинских соцсетях и СМИ бушует сексистский скандал: депутаты от «Слуги народа» сделали ряд сомнительных комплиментов своей коллеге из Николаева Ирине Алахвердиевой. Теперь они вынуждены оправдываться

Есть много способов воспеть женщину, порой даже самых парадоксальных. «Сосново-дубовая Рада»: соцсети о скандале с участием Арахамии и Корниенко © Facebook, Слуга Народу

«Хотя он и мал, полосатый змееныш,

Слону нелегко от укуса оправиться.

Креплюсь что есть мочи, но как не застонешь

От горьких обид, нанесенных красавицей?» — писал тамильский поэт Саттинаданар своему другу.

Неизвестно, как бы отреагировала названная «полосатым змеенышем», узнай она о столь «лестном» сравнении, но стихи Саттинаданара и по сей день цитируют некоторые юноши.

Можно поступить по-другому: воспеть женскую красоту, использовав удачное сравнение.

«С тонким станом, как лоза,

Синевой глядят глаза», — поется в песне «Казаки в Берлине», которую написал поэт-фронтовик Цезарь Солодарь.

Кстати, мелодия именно этой песни звучала в среду 24 июня во время прохождения казачьего подразделения на параде Победы в Москве.

Но удачно применить прием Солодаря под силу не всем, что и продемонстрировал вспыхнувший 23 июня на Украине скандал. Два народных депутата от «Слуги народа» — лидер партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арахамия — во время рабочей поездки в Николаев решили обсудить свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

«Такая поддутая, конечно, немножко. Немножко тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает. Она такая вживую. Энергетика», — делился Корниенко с Арахамией, не зная, что микрофоны на их столе работают и их разговор снимают журналисты.

«Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да», — продолжал он нахваливать коллегу поддакивающему Арахамии.

Возможно, Корниенко думал, что сравнение с корабельной сосной в Николаеве — городе корабелов — наилучший из всех возможных комплиментов.

Но Аллахвердиева такую лесть не оценила. В соцсетях проскальзывала информация, что она, посмотрев видео, довольно жестко дала понять Корниенко, что обо всём этом думает.

Однако официально в «Слуге народа» решили использовать старый добрый приём. Поскольку речь шла о видео, а не о соцсетях, и обвинить во всем неких всемогущих хакеров было нельзя, Корниенко заявил, что видеозапись смонтирована.

«Во-первых, запись была смонтирована, соответственно, наши фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемой депутатки, нашей коллеги, которого никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела», — отметил он, чем изрядно повеселил украинский сегмент интернета, который напомнил депутату, что его комплименты транслировались в прямом эфире.

Сама Аллахвердиева, что характерно, поддержала коллег. «Трудно обвинить в сексизме»: новый украинский премьер забыл представить женщину-министра © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над «і». Опубликованное «сенсационное видео» — монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что не говорили ничего из опубликованного <…> В предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными «скандалами» нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты — останется на их совести. А мы вместе сделаем «триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы», — подчеркнула она, чем развеселила украинцев еще больше.

А вот ее коллегам в парламенте — не до смеха.

Украина без баб

Сейчас украинцы упражняются в остроумии. Кто-то предлагает очередное заседание Верховной Рады открывать песней «Сосны» народного депутата и певца Святослава Вакарчука, так и не сумевшего лишиться своего мандата. Кто-то переименовал партию «Слуга народа» в «Сосна народа». А кто-то напоминает: рабочая баба в парламенте только одна. И это не Аллахвердиева.

«Хотел бы напомнить, что настоящая рабочая баба — это Юлия Владимировна Тимошенко. Ведь она денно и нощно работает, чтобы остановить геноцид и обнищание. Все остальные — фейк», — пишет популярный украинский блогер Антон Ходза.

А кто-то, как юрист Татьяна Монтян, намекает, что у самих народных депутатов Корниенко и Арахамии не все в порядке, раз они решились на подобные эпитеты.

Но есть и те, кто отнесся к этому с большой серьезностью.

«На Украине к женщинам принято обращаться "пани", а не "баба". Запомните это! Мы не спустили обид и унижений Януковичу, Азарову, Власенко, Ляшко, список можно продолжать бесконечно, к сожалению. И вам, слуги, не спустим. К сожалению общество недостаточно жестко реагирует на подобное хамство и дискриминации», — заявила народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, распространив заявление своей политсилы с осуждением проштрафившихся политиков.

Что ожидает произведения Николая Гоголя («Ступай, ступай, чертова баба! Это не твое добро!» — кричал, к примеру, кум жене в гоголевской «Ночи перед Рождеством»), а также других классиков, Геращенко не сообщила. Но позже она распространила заявление парламентско-правительственной платформы «Безопасность. Женщины. Мир». В заявлении осуждался сексизм в политике и высказываниях нардепов. Кроме того, женщины-политики требовали жесткой публичной реакции на слова Корниенко.

На веселый настрой в украинском сегменте соцсетей это, правда, нисколько не повлияло. Там продолжают появляться карикатуры и шутки.

Однако есть и те, кто считает, что Корниенко, Арахамия и Аллахвердиева, которую сейчас критикуют за ее потакание коллегам, на самом деле сознательно спровоцировали скандал.

Операция «Прикрытие»

Глава пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев допускает, что Корниенко знал о ведущейся записи.

«А вот с утра я уже думаю, что Корниенко знал, что его пишут и специально так сказал об однопартийке (однопартийнице?). Типа вирусный пиар от невшибенно креативных чуваков.

Просто если б он думал, что его не пишут, то сдается мне, он использовал бы другие выражения. А если б никто не снимал, то еще и жестикуляцией бы себе помогал для пущей убедительности.

Ну, хз, я лично так дела», — написал он 24 июня в Facebook.

Можно посчитать это шуткой. Однако в то, что скандал мог быть срежиссирован, верит и соратник оскандалившихся депутатов Александр Дубинский.

«Сегодня обсуждает вся сеть запись или монтаж записи их разговора о том, какая женщина может быть мэром Николаева и как она победит. Знаете, друзья, это — лучик позитива и добра. Потому что если бы не этот разговор Арахамии и Корниенко, вы бы сейчас обсуждали Порошенко и «втягивали бы Украину в международный скандал». А так, благодаря филигранной работе наших политтехнологов, вы обсуждаете не пленки Порошенко, не «угрожаете» этими разговорами двухпалатной поддержке Украины со стороны США, а обсуждаете корабельную сосну, и о ком на самом деле там идет речь. Слушайте, просто bellisimo, политическая технология, когда пленки Порошенко стали пленками Корниенко», — заявил нардеп от «Слуги народа» в своем видео.

Видео 18+

И действительно, по содержанию обнародованной 22 июня народным депутатом Андреем Деркачом прослушки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом по-хорошему нужно открывать уголовные производства. Ведь в разговорах политиков речь шла о том, что можно квалифицировать если не как госизмену, то как злоупотребление служебным положением. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но украинской власти ох как не хочется ругаться с США. И вместо этого вспыхивает «сосенный» скандал, который отвлекает внимание от того, что происходит в государстве, а также от того, как Украину грабили американцы в течение президентства Порошенко.