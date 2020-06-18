В четверг, 18 июня, украинская прокуратура передумала просить суд арестовать пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко

В ходе заседания прокурор заявил об изменении ходатайства. Теперь для Порошенко вместо ареста просят применить личное обязательство. Также судья постановил отложить заседание до 1 июля. До этого момента политик будет вообще без меры пресечения.

Страсти вокруг СБУ. Кто и зачем прослушивал главу спецслужбы Баканова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Порошенко, которого должны хоронить именно в этот день. Петр Алексеевич заявил, что на суд, тем не менее, явится, а похороны отложит на следующий день, 19 июня. В то же время и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, входя в положение, попросила отложить суд в связи с похоронами. Адвокаты Порошенко, наоборот, настаивали на его проведении в назначенный час.

Офис генпрокурора требовал для Порошенко по этому делу меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен (около 27 миллионов рублей).

Телеграмм-канал «Резидент» считает, что экс-президент цинично манипулирует темой похорон.

«Политтехнологи ЕС предложили Порошенко вытащить максимум из ситуации, когда власть отказалась переносить суд из-за смерти отца Петра Алексеевича, а прокуратура требует арест экс-президента. Порошенко переносит похороны отца на пятницу, хотя мог спокойно проститься с ним в четверг, а потом поехать на суд, который пройдёт в 15:15, таким ходом он ставит цугцванг власти/суду. Теперь суд должен избрать более мягкую меру пресечения и позволить пойти на похороны, а если его арестуют и выставят 10 млн залога, то по техническим причинам могут не успеть внести нужную сумму. Тогда власть обвинят в жестокости, что не позволили сыну проститься с отцом, вокруг этого развернётся информационная кампания, которая сместит акценты в эмоциональную плоскость», — писал «Резидент».

Бывший спикер парламента и соратник Порошенко по партии Андрей Парубий в эфире телеканала «Прямой» заявил, что якобы отец Порошенко умер из-за допросов сына и призвал людей выходить на Майдан, если суд «перейдет красные линии». Умер отец Петра Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

Член политсовета партии «Евросолидарность» Владимир Арьев тоже заявляет о политических репрессиях, которые якобы «угробили» отца экс-президента.

«Репрессии не прошли бесследно для семьи Петра Порошенко. Сегодня ушел из жизни его отец Алексей. Не выдержал. Инсульт. По канонам похороны должен быть в четверг. В этот же день будет суд над Порошенко», — написал Арьев.

Тем не менее, и экс-президент, и его отец должны были знать, что по данному делу Петру Порошенко в принципе ничего серьезного не грозит. В данном деле речь идет о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Юрист Елена Лукаш считает само дело несущественным, подчеркивая, что на более серьезные обвинения украинские власти пока не решились.

«Посмотрела инкриминируемые Порошенко статьи. И вы посмотрите и оцените. За год вся правоохранительная система страны смогла разродиться подозрением, где Петро — всего-навсего подстрекатель… И это все, на что способны ГБР и Офис прокурора? Вы серьезно полагаете продать историю про Петра-подстрекателя как историю про «весну» и справедливость?» — пишет Лукаш.

Юрист Андрей Портнов тоже не верит, что по этому делу Порошенко можно будет посадить. Он считает, что из всех дел это было выбрано специально для профанации «посадок».

«Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества — неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки… Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость… Первое подозрение Порошенко — это продажа воздуха. Вы по всей вертикали — полностью неспособные и некомпетентные чиновники», — пишет Портнов.

Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача (дело о записях разговоров Порошенко с Байденом), но решение суда совпадает с заявлением Деркача», — сообщила Венедиктова.

Среди этих дел многие гораздо опаснее для Порошенко, включая дело о госизмене по поводу провокации в Керченском проливе и коррупционных схемах в «Укроборонпроме». И относительно ничтожное дело было выбрано, похоже, специально, чтобы имитировать привлечение экс-президента к ответственности.

Однако даже это шоу постараются продлить на максимальное количество сезонов. Как в мексиканском телесериале, в нем будет еще немало повторов, душещипательных и трагических моментов, которые должны держать публику в напряжении как минимум до 2024 года.