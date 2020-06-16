Украинскими радикалами управляют внешние силы, поэтому они чувствуют безнаказанность, ведут себя нагло и даже угрожают первым лицам страны. В то же время нового «радикального» Майдана не будет, считают политэксперты

В ночь с 15 на 16 июня суд в Киеве избрал меру пресечения Сергею Стерненко. Радикала, подозреваемого в совершенном в 2018 году в Одессе умышленном убийстве, отправили под домашний арест на два месяца. По месту прописки — в Одессу.

«Абсурду нет предела. Мое место прописки в Одессе — военный объект, режимный, куда меня не пустят. Там находятся пограничники. С правовой точки это означает: если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Стерненко не выполнил решение суда. А следующее — арест. Знаете, что я на это скажу?» — заявил Стерненко и разорвал решение суда.

«Власть президента Зеленского уничтожена». Соцсети о несостоявшемся аресте Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna Арсена Авакова, оскорбляли генпрокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского.

Стерненко с соратниками выдвинулся на Круглоуниверситетскую улицу, что в нескольких шагах от Офиса президента. Именно на этой улице и живет генпрокурор Ирина Венедиктова. После того как к ним никто не вышел, а на звонки Стерненко Венедиктова не ответила, радикалы направились к Офису президента, а оттуда — к Верховной Раде.

Звонил радикал и президенту Зеленскому, но ответа так и не получил.

Уже во вторник, 16 июня, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Стерненко: изменил адрес, по которому радикал должен находиться под домашним арестом. По словам самого Стерненко, он будет находиться в Киеве, а не в Одессе.

Почему Стерненко и его соратники ведут себя так нагло, а также почему безмолвствуют Зеленский и Аваков, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Радикалов контролируют внешние силы, поэтому киевская власть их не тронет»

Власть не реагирует на акции радикалов, потому что власть слаба, президент слаб, уверен директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В то же время радикалы работают дисциплинированно. Михаил Погребинский: Теперь противники Зеленского в любой момент могут его арестовать и выслать в Оман © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Можно, конечно использовать какие-то более жесткие выражения, но смысл в том, что власть, кадровая политика власти и вся атмосфера функционирования власти такая, что создает предпосылки для наглого поведения радикалов», — пояснил Погребинский.

Если вы многократно показываете, продолжил политолог, что радикалы могут вести себя как угодно и быть безнаказанными, ведь их в лучшем случае отвозят в отделение полиции а потом выпускают без каких-либо наказаний, то, конечно, они будут себя чувствовать абсолютно безнаказанными, наглыми, угрожать президенту и его семье.

Ситуация вокруг Стерненко показала, что страна расколота на противоположные политические лагеря, считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Есть радикально-националистический лагерь, который ведет себя агрессивно, и рано или поздно властям придётся на это реагировать.

«Стерненко поддерживают как минимум две фракции Верховной Рады, сотни сторонников, фанатов, которые создают проблемы для полиции, для властей, но массовой поддержки у Стерненко в Киеве нет.

Во-первых, он не киевлянин, во-вторых, Киев наелся всего этого и не хочет беспредела. Скорее всего, власти попытаются снять эту проблему. Вернее ГБР и прокуратура попытались показать себя, но в итоге получили прямо противоположный эффект. По украинской пословице: не буди лихо, поки воно тихе. Вот, разбудили», — рассказал эксперт. Политолог Фесенко: Бунты и погромы в США вдохновляют Стерненко и украинских радикалов © glavred.info

А директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков поясняет: радикалы знают, что их реально никто не тронет, они чувствуют свою безнаказанность и уверены, что любые агрессивные хамские действия, оскорбления правоохранителей, не попадающие ни под какие квалификации мирных протестов, сойдут с рук.

«Такие люди, как Стерненко и группа, которую он представляет, не входят в компетенцию власти и даже Авакова. Их контролируют внешние силы, и поэтому киевская власть не может их тронуть», — заявил политолог.

Могут ли акции радикалов перерасти в новый Майдан

Украинская власть ведёт себя так, что не требуется большой антизеленский майдан, говорит Михаил Погребинский. Достаточно, чтобы тысяча радикалов прорвалась в администрацию президента, — ситуация такая, что их никто не остановит.

«Сейчас они легко арестовали бы Зеленского, посадили бы его в самолет и отправили в Оман. Никто не стал бы его защищать», — убеждён эксперт.

По словам Погребинского, нет никакой проблемы прекратить полномочия такого слабого президента, который не удосужился за год своего правления организовать верные ему правоохранительные силы. США готовят приход нацистов к власти на Украине? Бизяев о деле Стерненко © Скриншот из видео Украина.ру

Для украинской власти возникла дилемма со Стерненко, отмечает Владимир Фесенко. С одной стороны, есть риск спровоцировать заварушки в Киеве: «не думаю, что они будут массовыми, но будут конфликтными и проблемными. Собственно, это уже начинается».

«С другой стороны, нельзя просто так это оставлять, власть не должна демонстрировать слабость. Найти гибкий вариант — вызов для всех. Ну а для Авакова это дополнительная проблема, потому что если он продемонстрирует свою слабость в этом вопросе, то тогда его авторитет в глазах президента сильно упадет, а это чревато отставкой в перспективе. Поэтому он маневрирует, пытается найти золотую середину в дилемме со Стерненко», — заявил политолог.

Нового Майдана не будет, уверен Павел Рудяков. Майдан — технологическая вещь, достаточно затратная и непростая. Последний раз в 2019 году такой Майдан попытался устроить Саакашвили, что называется, на свои финансовые и организационные ресурсы. Поставили палатки в Мариинском парке возле Верховной Рады, но закачивать финансы туда было некому, внешние силы в это не вложились, информационной поддержки не было. Поэтому постояли два месяца и разошлись.

«А в Киеве может быть два варианта: или еще один американский Майдан, или русский. Но русский майдан невозможен, потому что Россия в эти игры не играет, тем более в Киеве. А американский возможен, если учесть, что есть две Америки: демократическая и республиканская. «Демократический» уже был, теперь можно ждать «республиканский», но думаю, что это маловероятно», — рассказал Рудяков.

Поэтому все эти разговоры о Майдане, подчеркнул эксперт, — только разговоры и апелляции, во многом сознательные, к легенде о Майдане как к спонтанному волеизъявлению людей, которое изменило движение истории. Тимошенко назвала дело Стерненко террором против патриота Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Будущее Стерненко: получится ли из него политический лидер

Никакой электоральной поддержки у радикалов нет, поясняет Михаил Погребинский. Но есть коррумпированная политическая группа, которая называется «Европейская солидарность», люди Порошенко, которая поддерживает радикалов, и люди «Голоса» — «вот эта компания «соросят", связанная с американским посольством».

«А поскольку украинские националисты — это отряд, который поддерживается американцами как оппонент русскому влиянию, то, соответственно, и американское посольство, Сорос и так далее (там же бегает эта сумасшедшая Ульяна Супрун на митинги в поддержку Стерненко), они же и поддерживают Стерненко», — заявил эксперт.

Он не думает, что у Стерненко есть политические перспективы, «хотя видно, что он парень наглый, но неглупый».

В целом, сказал Погребинский, судя по тому, что сейчас происходит, радикалу могут дать и условный срок именно потому, что власть боится радикалов.

Олег Царев: Зеленский в любой день может отдать команду на арест радикалов и неонацистов, но не делает этого © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, он пытается стать новым Ярошем или Билецким, но надо понимать, что их авторитет формировался годами. И формировался активной работой в националистической среде, в том числе эти лидеры обладали явной харизмой и сильными организационными талантами. А есть ли это у Стерненко, не знаю. Вокруг него — искусственно созданный ажиотаж», — заявил Фесенко.

Стерненко вряд ли будет играть самостоятельную роль в политике, поскольку он запачкан. Такое мнение у Павла Рудякова.

«Юридически его невозможно очистить, он запачкан в крови и убийстве, поэтому выводить на серьёзный уровень и показывать как фронтмена какого-то проекта крайне рискованно», — сказал эксперт, добавив, что Стерненко «жидковат для лидера».