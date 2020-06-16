По состоянию на 16:00 вторника, 16 июня, в мире официально зарегистрировано более 8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 437,4 тыс. человек, свыше 3,8 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте в антирейтинге по-прежнему находятся Соединенные Штаты, где коронавирус выявили у более чем 2,1 млн человек. Болезнь забрала жизни 116,1 тыс. человек, 576,3 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с 888,2 тыс. зараженных занимает Бразилия. Здесь 43,9 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 477,7 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия, где, по официальным данным, выявлено 545,4 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 7,2 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (343 тыс.), Великобритания (298,3 тыс.) и Испания (244,1 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии официально зафиксировано 32 476 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 912 человек, 14 528 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 666 украинцев.

Правительство планирует усилить наказание для украинцев, не соблюдающих масочный режим. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин готов пересмотреть решение о ношении масок на улице, но ношение средств индивидуальной защиты в помещении будет актуально еще долго.

«Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, пока мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас», — заявил Шмыгаль.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 16 июня

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину договориться с другими государствами о приобретении вакцины от коронавируса, которая будет разработана в будущем.

«Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня», — заявил глава государства.

К слову, в пятницу, 19 июня, в Хмельницком городском районном суде состоится заседание по делу о нарушении президентом Украины карантина. В начале месяца украинский лидер вместе с коллегами во время рабочей поездки в Хмельницкий посетил кофейню, которая по всем карантинным правилам, в тот момент не должна была работать. Зеленскому грозит до 34 тыс. гривен (более 88 тыс. рублей) штрафа.

Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает банкам начислять своим заемщикам штрафные проценты по кредитам. Законопроект будет действовать в период карантина и еще 30 дней после его завершения. Его действие не распространяется на ипотечные и потребительские кредиты, выданные гражданам как физическим лицам.

В Ивано-Франковской области будут снова усилены карантинные ограничения — власти приняли решение приостановить работу учреждений физкультуры и спорта. В то же время жителям региона разрешили проведение религиозных мероприятий из расчёта не более одного человека на 10 кв.м.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 545 458 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 7284 человека, 294 306 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8248 россиян.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что существует очень малая вероятность заразиться коронавирусом через прикосновение к инфицированной поверхности.

«Надо приложить очень много условий, чтобы вирус мог передаться с поверхности непосредственно человеку», — сказала Малиннкова.

В Роспотребнадзоре сообщили, что Россия находится на низшей точке по уровню заболеваемости коронавирусом, циркуляция инфекции не превышает 1%. Представитель Роспотребнадзора также оценил рост иммунной прослойки населения России — по его словам, она составляет около 17-20%.

В Ямале в скором времени появятся два новых инфекционных центра для лечения коронавируса. Соответствующее решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Центр в Салехарде на 100 мест возведут к сентябрю 2020 года. Новый больничный корпус в Новом Уренгое на 200 коек будет открыт в октябре. По словам губернатора, регион заранее готовится ко второй волне коронавируса, которая, по мнению специалистов, наступит осенью.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Неравномерную статистику выздоровления пациентов с коронавирусом в России объяснили «техническим моментом», касающимся выписки из больницы. По словам медиков, «лесенка» образуется из-за того, что больных в выходные не выписывают, а пик приходится на вторник, так как к этому времени готовы результаты всех анализов и подготовлены все бумаги.

Ситуация в мире

В Турции признались, что не справляются со вспышкой коронавируса в стране. На днях суточное количество выявленных заболеваний перевалило за 1000 — обычно эти показатели колебались от 800 до 900. Несмотря на это, с 1 июня правительство разрешило возобновить работу ресторанам, кафе, пляжам и тренажерным залам.

Европа выходит из пандемии: ЕС покупает ещё не созданную вакцину, 15 июня – «день открытия Шенгена», в Польше и Швеции пик заражений ещё не пройден © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Жителю американского Сиэтла, перенесшему коронавирус, предъявили счет за лечение, который составил более 1,1 млн долларов. 70-летний пациент в течение 62 дней находился в палате интенсивной терапии, кроме того на несколько недель его поместили в искусственную кому. Впрочем, платить самому мужчине, скорее всего, не придется — лечение покроет медицинская страховка.