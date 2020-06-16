Как только МВФ одобрил на днях новый кредит для Украины, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект по выбиванию долгов из рядовых жителей страны. Фонд интересует прежде всего платежеспособность страны, поэтому одним из пунктов Меморандума Украины и МВФ был пункт о разработке механизма по взысканию долгов за услуги ЖКХ

Власти Украины подписались под обязательством «обеспечить взыскание платежей с домохозяйств, в том числе за счет более высоких тарифов и упрощенного законодательства». Именно об этом говорит 27-й пункт Меморандума с МВФ. И соответствующий законопроект под номером 3613 подали «Слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх, которых точнее можно было бы называть теперь «слугами МВФ». Дисциплинировать украинцев в рамках этого механизма будут исключительно кнутом, без каких-либо пряников.

По данным на начало мая, население Украины задолжало за услуги ЖКХ более 63 миллиардов гривен. Больше всего украинцы задолжали за газ — 25,6 млрд грн. И, надо понимать, что львиная доля этих долгов является результатом повышения тарифов и резкого обнищания украинцев. Возможно, кто-то из состоятельных украинских бизнесменов и чиновников и не оплачивает счета, но таковых в общей массе населения в принципе немного. Эпидемия коронавируса и карантинные меры весной этого года оставили миллионы украинцев без средств к существованию, что только усилило кризис неплатежей. Якубин рассказал, почему Киев даже не попытался договориться с МВФ о реструктуризации © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В первую очередь следует отметить, что законопроект освобождает коммунальщиков от платы за обращение в судебные инстанции о взыскании долгов и прочих судебных издержек. Однако потребители, считающие насчитанные им долги неправомерными, должны по-прежнему оплачивать судебные издержки и нанимать адвокатов. Как следствие, как считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, люди будут вынуждены признавать те долги, которые им нарисуют.

Все должники до 1 октября 2020 г. обязаны будут или погасить долги, или подписать договор о реструктуризации задолженности и ежемесячно оплачивать как текущие счета, так и часть долга. На должников, не подписавших договор, сразу будут подавать в суд.

Кроме того, законопроект, внесенный, чтобы умилостивить МВФ, предполагает ужесточение штрафов для должников сверх уже существующей пени. За долг, накопившийся в течение года, предлагается к сумме долга и пени добавить еще и штраф в размере 20% от суммы долга, а за трехлетние долги — 50%.

Эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич сомневается, что кнутом можно будет выбить долги, так как людям просто нечем платить. «Я сомневаюсь, что такими драконовскими методами можно решить проблему долгов. Скорее, речь должна идти о том, что экономика должна работать, а граждане, соответственно, больше зарабатывать, и тогда долгов не будет. Как показывает практика, методом кнута такие проблемы не решаются. Это очень непопулярное решение», — говорит Марунич.

В случае принятия законопроекта выбивать долги и штрафы смогут автоматически посредством вычета из зарплаты (до 50%), а также из пенсий и социальных пособий (до 20% суммы). Должнику смогут запретить выезд за границу и управление автомобилем. Однако самое страшное для миллионов украинцев, как отмечает юрист Елена Лукаш, — появляется возможность отбирать имущество за задолженность всего в три месяца. Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нет денег? Ждите обращения взыскания на личное имущество. Прощайтесь с собачкой, квартирой, машиной, холодильником… Вас же предупреждали об этом "слуги"? Или нет? Не забывайте, что еще может быть запрет на выезд за границы Украины и ограничение в праве управлять транспортными средствами. Заробитчане и водители, обратите на это внимание. Власть думает о вас. Могут также ограничить в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холодным оружием. Это чтоб в "слуг" не попали должники? Или зачем? Все эти ограничения будут действовать до погашения долга по ЖКХ в полном объеме», — написала Елена Лукаш.

Можно напомнить, как в феврале этого года депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке из села продать собаку, чтобы заплатить за газ. Этот неумный совет стал поводом для серии мемов и шуток в сети. Депутат Брагар затем пообещал пенсионерке помочь с покупкой нового газового котла, но она его так и не дождалась. Как оказалось, депутат Брагар не собирался лично помогать старушке, а просто пустил дело о государственной помощи по инстанциям. 8 июня он заявил, что сделал депутатское обращение в Министерство соцполитики о возможности выделения денег на закупку котла для старушки. После этого министерство перенаправило его на Кировоградскую облгосадминистрацию, и сейчас обращение находится там на рассмотрении. Когда дадут ответ, депутат не знает. Иными словами, даже помочь одной конкретной бабушке снизить счета «слуги народа» так и не смогли, но вот составить законопроект, по которому старушку можно будет лишить жилья, — легко.

Данный законопроект составлен в основном в интересах компании «Нафтогаз», которая и без того декларирует огромные прибыли. Как отмечает Александр Скубченко, несмотря на огромную задолженность, нет ни одного банкротства компаний в сфере ЖКХ, так как тарифы изначально неоправданно завышены.

«Вместо того чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору. Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли? Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё», — пишет Скубченко.

Сейчас же компаниям-поставщикам услуг хотят предоставить дополнительные возможности для выбивания долгов с населения для последующей уплаты «Нафтогазу». И в данном контексте следует обратить внимание на еще одно новое требование МВФ — расширить полномочия наблюдательного совета «Нафтогаза», который должен иметь решающий голос в выборе руководства компании и определении той доли прибыли, которую компания отчисляет в госбюджет. Иными словами, «Нафтогаз» должен стать фактически частной коммерческой структурой, подконтрольной западным экспертам. И в первую очередь в их интересах по требованию МВФ из украинцев будут выколачивать долги.

Тот самый кредит МВФ, получение которого «Слуги народа» считают своим величайшим достижением, для рядовых украинцев напрямую предполагает вероятность лишения жилья, огромные штрафы и дальнейший рост тарифов.