Понятие «украинизация», похоже, вышло за пределы Украины и обретает вторую жизнь в западном мире. Правда, понимают, его не так, как на родине. «Украинизация» Бразилии означает вооружение уличных банд праворадикалов и коррупцию в правительстве

Маленький успех после большого провала

Немецкое издание Der Tagesspiegel посвятило статью новому тренду в украинской экономике — возрождению космической отрасли. Начать эту тему неизбежно придется с того, что эта некогда процветающая отрасль была методично уничтожена за 30 лет незалежности. Дело в том, что главное космическое предприятие Украины изначально было интегрировано в советскую структуру ракетостроения. Еще в 90-е годы «Южмаш» экспортировал в Россию 100 ракет-носителей ежегодно. КБ «Южное» до 2014 года успело разработать около 400 аппаратов для изучения Земли из космоса. Однако после 2014 года все контакты с Россией в этом направлении были прекращены и в течение шести лет «Южмаш» балансировал на грани банкротства. В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

Теперь, как торжественно сообщает издание, «Украина намерена вернуться в круг космических наций». В конце прошлого года Верховная Рада приняла решение вновь инвестировать государственные средства в космическую отрасль. Во главе украинского космического агентства с февраля 2019 года встал предприниматель Владимир Усов, заработавший состояние на 3D-принтерах для металлообрабатывающей и керамической промышленности.

«В первый же день после вступления в должность Усов столкнулся с украинскими реалиями, — пишет издание, — он принял сеть предприятий, большинство из которых были неплатежеспособными. Крупнейшее из них — государственный концерн «Южмаш» в Днепропетровске. Первое, что сделало космическое агентство, — выплатило 16 тысячам сотрудников задержанные зарплаты».

Украинские эксперты считают, что для Украины «открылось окно возможностей». Теперь концерн надеется на сотрудничество с американской компанией Firefly Aerospace. «Но, судя по всему, это окно пока еще очень маленькое, — ироничено замечает немецкий журналист, — В этом году «Южмаш» должен построить для техасской компании всего восемь маленьких ракет, затем планируется производить по 24 ракеты в год».

Насколько эти планы реальны, пока непонятно. Украинским ракетостроителям как воздух нужны инвестиции — в размере от 30 до 60 миллионов долларов. При остром бюджетном дефиците взять эти деньги пока не откуда. Есть и еще одна проблема: до сих пор «Южмаш» получал алюминий для своего производства из России. Откуда его будут брать теперь, тоже непонятно. Впрочем, Усова это не останавливает. «В ближайшие пять лет украинское космическое агентство намерено запустить пять собственных спутников, — пишет издание, — Проектная документация была разработана ранее для России. Спутники лаконично называют аппаратами «для национальной безопасности». Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

«Украинизация» Бразилии

Бразильское издание Folha de S. Paulo пишет о тех процессах во внутренней политике, которые уже принято называть «украинизацией Бразилии».

В прошедшую пятницу, во время церемонии открытия полевого госпиталя в штате Гояс президент Жаир Болсонару выступил за обнуление пошлины на импорт вооружения, заявив, что «это хорошая мера, которая поможет тем, кто упоминается в 142-й и 144-й статьях нашей конституции». Эти статьи, как утверждают «болсонаристы», допускают вооруженное вмешательство населения в дела страны. «Выдача мятежникам оружия — это часть плана по «украинизации» Бразилии, — пишет автор, — Сторонники Болсонару используют этот термин для продвижения уличных столкновений по образцу тех, что последовали за митингами 2013-2014 годов на Украине».

Бразилия уже давно известна соседям тем, что является серьезным мировым поставщиком правых экстремистов, отправляющихся на Восточную Украину за боевым опытом. Начиная с 2016 года, полиция сообщает, что неонацисты активно набирают бразильцев для борьбы с Россией в рядах скандально известного украинского батальона «Азов». Желто-голубой флаг Украины и черно-красный флаг давно запрещенного в России «Правого сектора» уже давно развеваются на улицах бразильских городов.

«Украина может многое символизировать», — многозначительно пишет издание, имея в виду, конечно, не движение в сторону евроинтеграции, а стремительную фашизацию страны.

С одной стороны, попытка сформировать ополчение из своих приверженцев говорит о том, что Болсонару не может рассчитывать на поддержку вооруженных сил, если решит совершить переворот. «В нынешней обстановке это можно считать хорошей новостью», — отмечает издание. С другой стороны, одновременно с радикализацией улицы Болсонару решает отдать федеральный бюджет в руки самых коррумпированных политиков Бразилии. «Украинизация Бразилии»: как в Сан-Паулу дрались из-за украинских флагов и при чём здесь Майдан © AFP, NELSON ALMEIDA

«Кстати, Украина, как и Бразилия, пытается укреплять демократию, и никакой связи с безумствами Болсонару там не прослеживается», — замечает издание.

После смены власти в 2014 году Украина в рейтинге Transparency International, где страны расположены в зависимости от их индекса восприятия коррупции (от наименее коррумпированных до самых коррумпированных), занимает 126-е место, тога как у Бразилии 106-е место. В этом смысле это бразильцам надо копировать украинских экстремистов, а украинцам есть, чему поучиться у Бразилии. Однако нынешняя бразильская власть, похоже, думает по-другому.

Амнистии не будет

Британское издание Open Democracy рассказывает о том, как украинские тюрьмы справляются с коронавирусом.

По всей видимости, дела в этом направлении не очень хороши. Когда правительство Украины 11 марта ввело карантин по всей стране, Минюст изменил правила работы СИЗО и колоний. Отныне свидания с родными стали возможны только по видеосвязи. Руководство обязали ежедневно измерять температуру персоналу и заключенным, принимать передачи только от людей в масках и перчатках (затем дезинфицировать их и оставлять в отдельном помещении на сутки), дезинфицировать жилые помещения и столовые каждые три часа.

На прогулки заключенных обязали выводить только в компании соседей по камере. Кроме того, Минюст потребовал ограничить рабочие поездки сотрудников уголовно-исполнительной службы, передвижение осужденных (кроме оказания им неотложной медпомощи), судебные заседания перевести в режим видеосвязи, а всех новоприбывших изолировать в отдельных помещениях на две недели.

Однако, как пишет издание, эксперты утверждают: не все нововведения исполняются, а реальное количество заболевших в тюрьмах скрывается: «Официальная статистика говорит, что на 53 тысячи заключенных всего в колониях и СИЗО провели 507 лабораторных исследований. Коронавирус подтвердили у 21 человека — среди них у выявленных еще в апреле 2 заключенных и 1 осужденного. Большая часть заболевших — сотрудники уголовно-исполнительной службы (16 человек). Также коронавирус обнаружили у двух медицинских сотрудников… covid-19 зафиксирован у персонала учреждений в 12 областях». При этом последняя информация о заболевшем заключенном была опубликована 29 апреля. С тех пор уже месяц количество заболевших среди заключенных не меняется. Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров официальной статистике не верит. Он считает, что реальное количество заболевших намного больше из-за отсутствия массового тестирования персонала и заключенных.

Опасность массового инфицирования в тюрьмах осознают и другие страны. Как минимум в 26 странах решили амнистировать часть заключенных. Украина могла бы быть в их числе. В Верховной Раде без рассмотрения уже месяц лежат два срочных законопроекта об амнистии заключенных, в том числе осужденных наивысшей группы риска по состоянию здоровья. В случае их принятия в на свободу могут выйти до 7% тюремного населения Украины.

По словам Захарова, оба законопроекта об амнистии написаны хорошо и должны быть приняты как можно быстрее. Однако эксперт считает, что вероятность этого невысока: «Нет желания у депутатов принимать, все утверждают, что это непопулярные шаги, думают о рейтингах. Боюсь, так у нас может быть не только вспышка эпидемии в учреждениях, но и протесты среди осужденных. Условия для заражения высокие, эпидемия на спад не идет, тестов не делают, в нормативных актах по борьбе с коронавирусом средства защиты для осужденных просто не предусмотрены. Лечения тоже никакого. Многие надеялись хотя бы на амнистию. Но как только они поймут, что амнистии не будет, начнутся неприятности».