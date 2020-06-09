На Украине заявили, что США могут нанести удары по сирийским объектам, не опасаясь российских систем противовоздушной обороны. Однако российские военные так не думают

В четверг, 4 июня, украинское агентство Defense Express распространило материал, в котором утверждалось: вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США может «нанести удар» по России без захода самолётов в воздушную зону, которую охраняют ЗРК С-400 «Триумф». Израильский политолог: «ПВО США бессильны перед русскими ракетами» © Facebook, Solomon Mann

Таким образом автор статьи — Олег Катков — расценил недавний полёт американских бомбардировщиков над Арктикой у границы с Россией.

«Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 км и AGM-86C CALCM в более чем 1200 км, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — написал Катков.

В его статье приводилась карта с перечнем военных баз РФ в Североморске, Нарьян-Маре, Норильске, Тикси, на островах Земля Александры, Среднем, Котельном, Врангеля, архипелаге Новая Земля и мысу Шмидта.

«Под возможным ударом находится весь Северный морской путь. Для РФ это стратегическая артерия, которая обеспечивает жизнеспособность целых регионов страны, значительной части экономики и промышленных гигантов от «Норникеля» до «Газпрома», — утверждал украинец.

Для правоты своих слов он процитировал и американских военных.

«Арктика является стратегическим регионом с возрастающим геополитическим и глобальным значением, и эти миссии бомбардировочных групп демонстрируют нашу приверженность нашим партнеров и союзников и нашу способность вместе сдерживать и защищать во все более сложных условиях», — заявил ранее командующий воздушными силами США в Европе и Африке Джефри Харригян. «Украине глубоко плевать на ввод в строй «Силы Сибири», пусть ЕС беспокоится» - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

Публикация удивила и российские СМИ, и ряд российских экспертов, а также военных и политиков.

С верой в силу ПВО и ядерного оружия

Российские военные утверждают: слова украинского эксперта о неспособности ПВО России защитить страну не имеют ничего общего с реальностью. Так, как заявил в комментарии РИА Новости бывший замглавкома ВВС, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, системы противовоздушной обороны России способны сбивать до 90% целей, включая дальние бомбардировщики. По его словам, в России не раз проводились учения с моделированием массового налёта ВВС США.

«Математические ожидания уничтоженных целей составляют коэффициент 0,8-0,9», — отметил Бижев.

При этом он напомнил, что все развитые в военном отношении страны разрабатывают высокоточное оружие большого радиуса действия, чтобы можно было наносить удар, не входя в активную зону ПВО противника.

«Такую тактику применяют и американцы, и российские военные. Это позволяет сохранить носитель и, не входя в зону пуска ЗРК, нанести удар. У американцев есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут поражать цели на расстоянии 2,5 тысячи километров. Схожее по характеристикам ракетное вооружение есть и у России», — рассказал Бижев. «Трамп не против договариваться с Путиным, даже за». Бортник пояснил, чего США добиваются от России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он заявил, что Россия способна успешно противодействовать такой тактике. У ВКС России есть, в частности, и истребители с большим радиусом действия типа МиГ-31, которые создавались как средство борьбы со стратегической авиацией, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

«Они поднимаются в воздух в случае обострения международной политической обстановки и выводятся на угрожаемый театр военных действий, создавая сплошное радиолокационное поле и управляют истребительной авиацией. Кроме того, в России есть большая номенклатура средств уничтожения крылатых ракет», — подытожил генерал.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал украинских экспертов невеждами.

«Если в украинском издании думают, что напугали Россию американскими бомбардировщиками, то они просто невежды. Открою тайну этим украинским "экспертам": у России тоже есть стратегические бомбардировщики, которые летают над Атлантикой с ракетами, позволяющими уничтожать цели на дистанции более 1000 километров. Возможно, эти псевдоэксперты не знали об этом или тешили себя надеждами, что у России нет ядерного паритета США. Или хотели похвастаться чужими мускулами?» — отметил он в комментарии РИА Новости.

По его словам, украинские эксперты показали себя хвастунами и неучами. Политолог Мирзаян объяснил, почему в кресле президента США для России выгоден Трамп © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Да, мы знаем о мощности американских ядерных сил, и они знают о наших возможностях. Да, периодически перед всем миром показательно американцы летают вблизи наших экономических зон — но с подлетом российских истребителей сразу же убираются. Так что зря тешат себя надеждами украинские эксперты. На каждую натовскую выходку у нас есть противодействие», — сказал Бальбек.

Однако за публикацией украинских СМИ может стоять не только желание напугать Россию возможной атакой со стороны США.

Играя США на руку

В понедельник 8 июня стало известно, что Россия и Турция договорились о поставке второго комплекса систем ПВО С-400. Об этом заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте», — отметил Демир.

По его словам, Турция намерена ввести в эксплуатацию С-400, несмотря на задержку из-за пандемии COVID-19. В то же время Демир заявил, что в Анкаре «с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam», но только в случае, если эти предложения будут конкурентными.

Ранее Россия поставила Турции четыре дивизиона С-400 за $2,5 млрд вопреки давлению США, требовавших от Анкары приобрести американские комплексы Patriot.

Вообще, для США вопрос поставок российских комплексов ПВО Турции довольно болезненный. В мае этого года покупку Турцией российских С-400 США назвали главной проблемой в американо-турецких отношениях. Об этом заявил представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«Обе стороны не двигаются [в переговорах] по этой главной проблеме. За исключением этого мы в основном неплохо ладим с Турцией по большинству вопросов: по Ливии, NATO, Кавказскому и Черноморскому региону, а также Сирии и Ираку», — отметил Джеффри.

Примечательно, что с 2008 по 2010 годы он был послом США в Турции. Как также заявил Джеффри, для США вопрос покупки российской ЗРК связан с «крупнейшими инвестициями в оборону, которые Соединенные Штаты и их союзники сделали со времен Второй мировой войны, это истребитель F-35».

В общем, у США по поводу С-400 есть соображения экономического характера. А потому испортить российской системе «репутацию» им крайне важно. Тут публикации в украинских военных изданиях (а Украина и Турция — партнеры в оборонной сфере) могут играть на руку американцам. Ну и, конечно, тешить украинское самолюбие.