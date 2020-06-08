В Павлограде (Днепропетровская область) Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и департамент внутренней безопасности Нацполиции разоблачили преступную группировку, которую возглавлял начальник местного отдела полиции. В городе началась масштабная проверка

В субботу, 6 июня, стало известно о разоблачении преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции.

В городе работают следственные группы, а в самом регионе — Днепропетровской области — началась масштабная проверка. Атака на Авакова получает новый импульс. Зеленский идет на защиту © Yulia Babych

Несмотря на то, что задержание членов группы произошло 4 июня, это не попало в отчет министра внутренних дел Арсена Авакова в пятницу, 5 июня, в Верховной Раде. Аваков не зря умолчал о произошедшем: оно бросает еще большую тень на украинскую полицию.

Не такой уж радостный визит

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков — заядлый блогер. В субботу, 6 июня, он поведал своим подписчикам в Facebook о том, как посещал Павлоград, что в Днепропетровской области.

«Утром был на инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе. Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж объектами — в лесопарке живут олени и… бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизонятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок, — притопали разбираться к шумящей столичной делегации! Откупились от неприятностей хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию!» — написал Аваков в Facebook.

К записи он прикрепил видео, как кормит бизона хлебом.

Впрочем, кормление бизонов было последним, ради чего Аваков прибыл в Днепропетровскую область. За два дня до его визита в Павлограде задержали группу полицейских во главе с начальником местного отдела полиции. Об этом Аваков и рассказал журналистам и полицейским.

«Собрались мы здесь по тому поводу, что, по нашей оценке, работа всего правоохранительного блока и разгул преступности, а в особенности сращивание преступного элемента с правоохранительными органами, в этом районе находится на недопустимом уровне», — начал свою речь Аваков.

Он заявил, что его не устраивает то, что происходит с распространением наркотиков как в целом в Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе в частности.

«Служба внутренней безопасности задержала семь человек из этого отдела. Это должно быть стыдно каждому из вас. Вы что, обалдели, офицеры с погонами? Общаться с этими негодяями, которые торгуют наркотиками?» — обратился Аваков к собравшимся полицейским.

По его словам, он оставит в области заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна. Он и возглавил оперативный штаб, который проведёт профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе. В области планировалось усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия по выявлению лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили отдельно начал координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в области.

Также выступил и председатель Нацполиции Игорь Клименко. Он рассказал о масштабных преобразованиях в полиции Павлограда, затеянных в связи с тем, что обнаружили следователи. Деканоидзе ответила Геращенко на обвинения в провале реформы полиции Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности, и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава», — отметил Клименко.

Такой внушительный начальственный «десант» высадился в Днепропетровской области после того, как 4 июня стало известно о задержании местных полицейских при участии трех спецслужб: самого МВД, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

Что произошло в Павлограде

Вечером 6 июня стало известно, что задержанным в Днепропетровской области полицейским избрали меру пресечения.

«Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и 4 оперативники Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области», — говорилось в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

Полицейских подозревают в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). «Аваков — черт»: в ходе митинга под Радой сожгли полицейский «бобик» — видео ©

Этих полицейских задержали 4 июня работники департамента внутренней безопасности Нацполиции, ГБР и СБУ. Как сообщили пресс-службы ведомств, организовал группировку начальник Павлоградского отдела полиции.

При этом злоумышленники, по версии следствия, не только занимались продажей наркотиков, но и запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования преступлений, которых не существует.

С учетом того, что в мае на всю страну прогремел скандал с изнасилованием и пытками в отделе полиции в Кагарлыке, обнародование таких фактов перед выступлением Авакова в Верховной Раде, которое сопровождалось протестами с требованиями уволить министра, было нежелательным.

Неудивительно, что о происходившем в Павлограде украинцы узнали лишь после визита Авакова в парламент. Как сообщает ряд украинских Telegram-каналов, это связано и с тем, что министра пока решили не отправлять в отставку.

Да и сам Аваков без боя сдаваться не будет.

«Стратегия Авакова сейчас проста: показать самоочистку МВД, демонстрировать результат, а также готовят резонансные спецоперации и облавы с крупными задержаниями. В этот момент оппоненты Авакова будут всячески его «информационно торпедировать», а чем ближе будут выборы, тем сильнее будут эти «информационные бомбардировки», — писал Telegram-канал «Легитимный» 8 июня. МВД Украины нашло виноватого в провале реформы полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А за день до этого он сообщил, что у министра «бронь» до 2021 года. Правда, Авакова изо всех сил будут пытаться «сбить» с министерского поста.

«Наши источники говорят, что до 2021 года у министра МВД есть негласный «ситуативный иммунитет». Единственный план, который есть у оппонентов Авакова, — это снести весь Кабмин, а после вынудить Зеленского заменить Авакова на посту министра МВД. Сейчас уже в «грантоедовской среде» идет подборка кандидата на пост возможного кандидата. Скоро начнут процесс «прокачки», — отмечалось в публикации канала.

Таким образом, случай в Павлограде Аваков использовал себе на пользу, показав, что он готов чистить авгиевы конюшни украинской полиции. Однако остаётся главный вопрос: а кто эти авгиевы конюшни создал? И не была ли огульная и непродуманная реформа полиции ошибкой еще в момент задумки?