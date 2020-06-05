Украинское Facebook-сообщество «Киевлянинъ», специализирующееся на публикации архивных снимков украинской столицы, неожиданно для себя стало очередной жертвой интернет-цензоров из StopFake

Любимые «сукины сыны» американцев на Украине. Анатомия проекта StopFake © скриншот видео Телеканал ДОМ

Причина, по которой безобидный паблик попал в черные списки, проста — для этого оказалось достаточно сделать репост двух сторонних ресурсов, одним из которых было издание Украина.ру, которое давно взяли на карандаш украинские борцы с «российской пропагандой». Статья нашего издания, за репост которой наказали «Киевлянина», была посвящена громкой истории с уроженцем Украины Богданом Вечирко, который то ли пытался задавить протестующих в США, то ли просто неаккуратно объезжал их на своем грузовике.

«Но как знать заранее, устраивает ли перепост чужой публикации "независимых экспертов" организации StopFake? Об этом никто не говорит», — сокрушается «Киевлянинъ».

Данный риторический вопрос отнюдь не лишен оснований. Дело в том, что вот уже несколько месяцев, как американский интернет-гигант Facebook подрядил в качестве своих проверяющих и контролеров в украинском сегменте социальной сети одиозный проект StopFake, который из локального междусобойчика благодаря этому превратился в серьезный инструмент влияния на огромный массив информации, который циркулирует в соцсети.

Что касается «независимости» StopFake, то тут все просто, достаточно посмотреть на то, как этот проект себя позиционирует.

«Мы отслеживаем/проверяем факты/разоблачаем российскую пропаганду», — характеризует себя этот сайт.

То есть никакой иной пропаганды в украинском интернете быть не может. Следовательно, работа этой структуры в пространстве Facebook заточена именно на попытку отрезать украинскую аудиторию от альтернативной официальной точки зрения на внутреннюю и внешнюю повестку.

Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

О том, как «борцы с агитпропом» сами встают на скользкую стезю откровенной лжи и манипуляций, мы уже подробно писали. Приведем здесь лишь один пример такой работы украинских пропагандистов.

Излюбленный прием авторов StopFake — под ворохом фактов, цитат, смеси правды и полуправды завуалировать в тексте главный пропагандистский тезис, который должен осесть в головах читателей.

Ярким примером этого может служить публикация «Отречение от памяти»: три нарратива агитпропа о 9 мая в Украине», вышедшая на сайте «Стопфейка» вскоре после празднования Дня Победы в этом году. Свобода лжи. Украинский StopFake против правды © скриншот с видео StopFake.org

«Агитпроп в принципе считает "нацистом" любого украинца, говорящего на государственном языке и считающего, что "воссоединение Крыма с Россией" и "гражданская война на Донбассе" — это кремлевская оккупация украинских территорий и целенаправленная агрессия России против Украины», — пишут украинские авторы.

Главная мысль здесь, что для российских СМИ (читай, для РФ и её народа) все украиноязычные — нацисты. Далее в порядке перечисления для большей убедительности идут также другие признаки, но основной посыл уже запущен: каждый говорящий по-украински должен уяснить, что он для Москвы — враг.

Очевидно, что информационная война, объявленная StopFake и их кураторами сколько-нибудь независимым СМИ и интернет-ресурсам, все больше захватывает сегмент соцсетей. Банить и запрещать при этом можно как отдельные сообщества с тысячами подписчиков, так и отдельных пользователей, которые что-то «не то» написали или же просто репостнули. При этом идеологизированность и избирательность данного механизма ни от кого особо и не скрывается.

В данной ситуации выражаем сочувствие "Киевлянину" и еще раз обращаем внимание наших постоянных читателей на деструктивную деятельность грантовых организаций, сознательно и целенаправленно под предлогом борьбы с "российским агитпропом" ограничивающих свободу слова на Украине.