В пятницу, 5 июня, «Киевлянинъ» объявил, что с этого момента администрация паблика не имеет возможности рекламировать свой ресурс в других группах соцсети и публиковать там свои материалы, из-за чего посещаемость страницы упадет в разы.
Причина, по которой безобидный паблик попал в черные списки, проста — для этого оказалось достаточно сделать репост двух сторонних ресурсов, одним из которых было издание Украина.ру, которое давно взяли на карандаш украинские борцы с «российской пропагандой». Статья нашего издания, за репост которой наказали «Киевлянина», была посвящена громкой истории с уроженцем Украины Богданом Вечирко, который то ли пытался задавить протестующих в США, то ли просто неаккуратно объезжал их на своем грузовике.
«Но как знать заранее, устраивает ли перепост чужой публикации "независимых экспертов" организации StopFake? Об этом никто не говорит», — сокрушается «Киевлянинъ».
Данный риторический вопрос отнюдь не лишен оснований. Дело в том, что вот уже несколько месяцев, как американский интернет-гигант Facebook подрядил в качестве своих проверяющих и контролеров в украинском сегменте социальной сети одиозный проект StopFake, который из локального междусобойчика благодаря этому превратился в серьезный инструмент влияния на огромный массив информации, который циркулирует в соцсети.
Что касается «независимости» StopFake, то тут все просто, достаточно посмотреть на то, как этот проект себя позиционирует.
«Мы отслеживаем/проверяем факты/разоблачаем российскую пропаганду», — характеризует себя этот сайт.
То есть никакой иной пропаганды в украинском интернете быть не может. Следовательно, работа этой структуры в пространстве Facebook заточена именно на попытку отрезать украинскую аудиторию от альтернативной официальной точки зрения на внутреннюю и внешнюю повестку.
То, что группу наказали за перепост именно материала издания Украина.ру, тоже не является случайностью. Аналитики StopFake не раз демонстрировали, что внимательно следят за всеми материалами нашего сайта.
О том, как «борцы с агитпропом» сами встают на скользкую стезю откровенной лжи и манипуляций, мы уже подробно писали. Приведем здесь лишь один пример такой работы украинских пропагандистов.
Излюбленный прием авторов StopFake — под ворохом фактов, цитат, смеси правды и полуправды завуалировать в тексте главный пропагандистский тезис, который должен осесть в головах читателей.
Ярким примером этого может служить публикация «Отречение от памяти»: три нарратива агитпропа о 9 мая в Украине», вышедшая на сайте «Стопфейка» вскоре после празднования Дня Победы в этом году.
«Агитпроп в принципе считает "нацистом" любого украинца, говорящего на государственном языке и считающего, что "воссоединение Крыма с Россией" и "гражданская война на Донбассе" — это кремлевская оккупация украинских территорий и целенаправленная агрессия России против Украины», — пишут украинские авторы.
Главная мысль здесь, что для российских СМИ (читай, для РФ и её народа) все украиноязычные — нацисты. Далее в порядке перечисления для большей убедительности идут также другие признаки, но основной посыл уже запущен: каждый говорящий по-украински должен уяснить, что он для Москвы — враг.
Очевидно, что информационная война, объявленная StopFake и их кураторами сколько-нибудь независимым СМИ и интернет-ресурсам, все больше захватывает сегмент соцсетей. Банить и запрещать при этом можно как отдельные сообщества с тысячами подписчиков, так и отдельных пользователей, которые что-то «не то» написали или же просто репостнули. При этом идеологизированность и избирательность данного механизма ни от кого особо и не скрывается.
В данной ситуации выражаем сочувствие "Киевлянину" и еще раз обращаем внимание наших постоянных читателей на деструктивную деятельность грантовых организаций, сознательно и целенаправленно под предлогом борьбы с "российским агитпропом" ограничивающих свободу слова на Украине.