В Америке в ходе стычек с полицией погибли 11 человек, число арестованных превысило десять тысяч. По всей территории Соединенных Штатов сотни тысяч протестующих собрались, чтобы призвать полицию к ответственности и справедливости в связи с убийством Джорджа Флойда

Ранее в тот же день прокуратура Миннесоты выдвинула обвинение в убийстве второй степени против бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина и обвинила еще трех его коллег в смерти Флойда.

Уже вторую неделю продолжаются массовые протестные акции и уличные беспорядки. Волнения охватили множество городов США, в том числе столицу страны. Зачастую они сопровождаются погромами, грабежами магазинов, поджогами зданий. Всего в Соединенных Штатах с начала протестов полицейские задержали более 10 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press.

В ряд городов уже введена Национальная гвардия, объявлен комендантский час. Однако пока это не помогло остановить беспорядки. Последние сутки демонстраций в США показали, что протестные настроения уменьшаются. За сутки в ходе стычек погибли еще три человека, общее число жертв увеличилось до 11. В целом по стране волна насилия и грабежей идут на спад, но мирные демонстрации продолжаются.

В Белом доме подтвердили готовность использовать армию для подавления погромов и грабежей, однако пока президент Дональд Трамп надеется на то, что с этим справится полиция и Национальная гвардия. Политолог Озимко: Трамп - харизматичный политик с эксцентричными манерами. И это многое объясняет © politring.com

Закон о восстании (Insurrection Аct) 1807 года дает право главе государства развертывать подразделения армии США и Национальной гвардии на любой американской территории в особых обстоятельствах, таких как подавление гражданских беспорядков, восстаний и мятежей. Согласия губернаторов для этого президенту получать не нужно. О готовности использовать войска для подавления беспорядков сам Дональд Трамп впервые заявил 1 июня.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в федеральном округе Колумбия, где расположен Вашингтон, сосредоточено около 1,6 тыс. военнослужащих. Войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы в случае необходимости принять участие в устранении массовых беспорядков.

Сам Трамп позднее заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране. По его словам, это зависит от ситуации, но вряд ли властям США «придется это делать». Ранее Пентагон не поддержал использование закона 1807 года против демонстрантов. Этот закон применялся для подавления беспорядков в 1967 году в Детройте, в 1968 году в Чикаго и Балтиморе и в 1992 году в Лос-Анджелесе.

Америка переживает сейчас сразу несколько кризисов, и особенно сильно страдает от них темнокожая часть ее населения. Доля афроамериканцев в нем оценивается сейчас примерно в 13%. Статистика показывает, что смертность от COVID-19 у чернокожих граждан США в 2,4 раза выше, чем у белых. Если черные американцы не носят защитных масок, они еще больше рискуют заразиться; к тому же их гораздо чаще задерживают и штрафуют за нарушение правил социального дистанцирования. Поэтому манифестации продолжаются.

Русскоговорящая община Бруклина обратилась к властям с просьбой позволить полиции навести порядок в Нью-Йорке. Члены общины организовали патрулирование района для борьбы с провокаторами и мародёрами.

Между тем с полок многих магазинов сети розничной торговли Walmart исчезли боеприпасы и огнестрельное оружие. О решении торговой компании временно изъять их из продажи в связи с участившимися случаями мародёрства на фоне протестов сообщила телекомпания CNN.

Бывший министр обороны Джим Мэттис раскритиковал президента Трампа в среду, обвинив главу исполнительной власти страны в преднамеренной попытке разделить американцев, возражая против его угроз подавить беспорядки военной силой на американских улицах и восхваляя тех, кто требует справедливости после убийства полицией Джорджа Флойда. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

«Дональд Трамп — первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ, даже не делает вид, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас», — написал Мэттис в заявлении, опубликованном в издании The Atlantic.

Мэттис ушел в отставку в 2018 году, поскольку был не согласен с решением Трампа вывести американские войска из Сирии. Широкой публике он запомнился экстравагантными высказываниями и прозвищем Бешеный пес.

В Ричмонде, штат Вирджиния, протестующие «намеренно» подожгли дом с ребенком внутри, а затем помешали пожарным оперативно работать на месте происшествия, заявил начальник городской полиции Уилл Смит.

Полиция Нового Орлеана применила слезоточивый газ для разгона участников протестных акций. Об этом сообщило городское управление полиции на своей странице в соцсети Twitter.

Бюджет департамента полиции Лос-Анджелеса будет сокращен до 150 миллионов долларов, чтобы обеспечить финансирование программ в общинах цветных, объявил мэр Эрик Гарсетти.

Тем временем стало известно, что губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортем намерен объявить о демонтаже памятника командующему армией Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли. В других городах США власти начали демонтировать памятники и мемориалы деятелям Конфедерации — местные власти опасаются за их сохранность и боятся, что они спровоцируют еще большие протесты. Бартон Кэмпбелл: «Конец белому правящему классу». Кто и почему бунтует в США © REUTERS, Brendan Mcdermid

География протестов расширяется. В Швеции в самом центре Стокгольма организованная акция в поддержку американских протестов против полицейского насилия переросла в массовые беспорядки. Участники демонстрации, борющиеся против «полицейского насилия», оказались сами не прочь прибегнуть к силовым методам по отношению к полицейским. В стражей правопорядка протестующие кидали камни, кирпичи и бутылки. Правоохранители сообщают, что по прошествии данных беспорядков будет организовано тщательное расследование, так как столкновения с силами правопорядка были засняты с помощью полицейских дронов. В США - кризис. Расовые протесты и грабежи + 100 тысяч мёртвых от COVID-19 + 40 миллионов безработных © AP, Wong Maye-E

В Лондоне участники акции протеста против полицейского насилия и расизма пошли на штурм резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. Демонстранты попытались взобраться на ограждение и перелезть через него. Сотрудники полиции оцепили здание и призвали участников акции протеста к порядку. В ответ в полицейских полетели камни и палки, а как минимум один человек попытался напасть на сотрудника полиции. Борис Джонсон подвергся критике из-за того, что, по мнению протестующих, слишком долго ждал, прежде чем прокомментировать убийство Джорджа Флойда, которое спровоцировало волну протестов. Всего на акцию протеста в поддержку протестующих в США собралось несколько тысяч человек. В Великобритании до сих пор действует ограничение на сбор людей более шести человек в связи с угрозой распространения коронавируса.

Столкновения с полицией произошли и рядом со зданием американского посольства в Афинах. В греческой столице протестующие против полицейского насилия провели марш. Начавшись мирно, акция переросла в нападения на полицейских, в том числе с применениями коктейлей Молотова и камней. Были подожжены мусорные баки. Участников беспорядков разгоняли слезоточивым газом и шумовыми гранатами.