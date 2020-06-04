На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединенные Штаты: здесь коронавирус подтвердился у более чем 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 107,1 тыс. человек, 479,2 тыс. выздоровели.
Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировали 584 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 32,5 тыс. человек умерли, 238,6 тыс. выздоровели.
На третьем месте Россия: 441,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,3 тыс. погибших и 204,6 тыс. выздоровевших.
Четвертую, пятую и шестую позиции в антирейтинге занимают Великобритания (281,2 тыс.), Испания (240,3 тыс.) и Италия (233,8 тыс.)
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 25 411 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии заболевание забрало жизни 747 пациентов, 11 042 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 588 украинцев, среди них 38 детей и 103 медработника. В медучреждения госпитализирован 141 человек, выздоровели 602 человека, умерли 12.
Согласно прогнозам Министерства соцполитики и здравоохранения, на Украине коронавирусом переболеют почти 33,5 тыс. медиков, из них из-за COVID-19 умрут более 800. Эксперты утверждают, что прочувствует инфекцию на себе каждый пятый медик Украины. Отмечается, что такого пессимистического прогноза нет ни в одной стране мира.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение о послаблении карантина в Киеве могут пересмотреть из-за роста заболеваемости коронавирусом. Он также сомневается, что эпидемиологическая ситуация позволит открыть в столице рестораны.
«У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть на динамику, что будет завтра-послезавтра», — сказал Ляшко.
Ранее Кабмин принял решение об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, но в помещениях с 5 июня.
Но пока все ограничения еще не сняты, президенту Украины Владимиру Зеленскому, кажется, придется заплатить штраф за нарушение карантинных мер. Ранее стало известно, что глава государства во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в компании коллег в кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, должно было быть закрыто.
Так, Министерство внутренних дел обязалось изучить вопрос нарушения карантина президентом. Отмечается, что Зеленскому грозит штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. рублей). Глава государства заявил журналистам, что готов его оплатить.
Из-за послабления карантинных мер полицейские начнут патрулировать пляжи Азовского моря. В частности, контролироваться будут пляжи в Мариуполе и нескольких населенных пунктах. В МВД напомнили, что за посещение водоемов гражданам грозят штрафы.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 441 108 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5384 человека, 204 623 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8831 россиянина.
В Роспотребнадзоре заявили, что прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не приносят вреда здоровью людей, если они не страдают хроническими заболеваниями. В таком случае им рекомендуют проконсультироваться с врачом, перед тем как начать тренироваться в маске.
«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — поясняют в ведомстве.
Масочный режим, вероятно, будет снят еще не скоро — глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не обнадеживаться прогнозами о скором появлении вакцины и ее эффективности. По словам Поповой, одного препарата не будет — появится целый спектр вакцин, который будет использован для разных групп населения.
При этом, по ее словам, частота критических состояний при коронавирусе не самая высокая по сравнению с остальными инфекциями. Глава Роспотребнадзора отметила, что нынешняя пандемия позволит создать алгоритм действий на следующий подобный случай.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкалье, где растет число заразившихся коронавирусом.
«Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — заявил глава государства.
По словам Путина, ситуация с COVID-19 в стране в целом улучшается и стабилизируется, однако обстановку по-прежнему необходимо контролировать в каждом регионе.
Также стало известно, что из-за коронавируса в пунктах сдачи ЕГЭ планируется установить стеклянные перегородки между партами. В этом году экзамены начинаются с 29 июня — провести их дистанционно отказались из-за недостаточной готовности системы.
Ситуация в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ситуация с коронавирусом действительно улучшилась в ряде европейских стран, однако расслабляться не стоит — вторая волна распространения COVID-19 может начаться осенью и совпасть с сезонной эпидемией гриппа. В таком случае, отмечают в организации, ситуация усугубится в тех странах, в которых из-за пандемии прервалась регулярная вакцинация.
Стало известно, что в Польше, несмотря на эпидемию коронавируса, стартовали крупнейшие в этом году военные учения. При этом отмечается, что пройдут они все-таки в урезанном варианте. В Европу из США уже прибыли 6 тыс. солдат (2 тыс. осталось в Западной Европе) и 3 тыс. единиц техники, а более 9 тыс. транспортных средств были переброшены со складов на полигоны в Германии.
Тем временем четыре страны Евросоюза — Германия, Франция, Нидерланды и Италия — объявили о создании альянса, который позволит обеспечить доступность вакцины от коронавируса для европейцев, когда она будет создана.
«Четыре страны совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями. Цель состоит в том, чтобы производство вакцины происходило на европейской земле, если это возможно», — говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Нидерландов.
В Латвии же с 9 июня планируется отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. Режим ЧС действовал в стране с 12 марта. Согласно последним данным, в Латвии с начала эпидемии зафиксировано чуть более тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 пациентов скончались, 760 выздоровели.