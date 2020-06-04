По состоянию на 16:00 четверга, 4 июня, в мире зафиксировано свыше 6,5 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни 386,4 тыс. человек, более 2,8 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединенные Штаты: здесь коронавирус подтвердился у более чем 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 107,1 тыс. человек, 479,2 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где с начала пандемии зафиксировали 584 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 32,5 тыс. человек умерли, 238,6 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 441,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,3 тыс. погибших и 204,6 тыс. выздоровевших.

Четвертую, пятую и шестую позиции в антирейтинге занимают Великобритания (281,2 тыс.), Испания (240,3 тыс.) и Италия (233,8 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 25 411 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии заболевание забрало жизни 747 пациентов, 11 042 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 588 украинцев, среди них 38 детей и 103 медработника. В медучреждения госпитализирован 141 человек, выздоровели 602 человека, умерли 12.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 4 июня

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение о послаблении карантина в Киеве могут пересмотреть из-за роста заболеваемости коронавирусом. Он также сомневается, что эпидемиологическая ситуация позволит открыть в столице рестораны.

«У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть на динамику, что будет завтра-послезавтра», — сказал Ляшко.

Ранее Кабмин принял решение об открытии кафе и ресторанов не только на летних площадках, но в помещениях с 5 июня.

Но пока все ограничения еще не сняты, президенту Украины Владимиру Зеленскому, кажется, придется заплатить штраф за нарушение карантинных мер. Ранее стало известно, что глава государства во время рабочей поездки в Хмельницкий выпил кофе в компании коллег в кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, должно было быть закрыто.

Так, Министерство внутренних дел обязалось изучить вопрос нарушения карантина президентом. Отмечается, что Зеленскому грозит штраф в размере 17 тыс. гривен (44 тыс. рублей). Глава государства заявил журналистам, что готов его оплатить.

Из-за послабления карантинных мер полицейские начнут патрулировать пляжи Азовского моря. В частности, контролироваться будут пляжи в Мариуполе и нескольких населенных пунктах. В МВД напомнили, что за посещение водоемов гражданам грозят штрафы.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 441 108 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 5384 человека, 204 623 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8831 россиянина.

В Роспотребнадзоре заявили, что прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны и не приносят вреда здоровью людей, если они не страдают хроническими заболеваниями. В таком случае им рекомендуют проконсультироваться с врачом, перед тем как начать тренироваться в маске.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — поясняют в ведомстве.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом, по ее словам, частота критических состояний при коронавирусе не самая высокая по сравнению с остальными инфекциями. Глава Роспотребнадзора отметила, что нынешняя пандемия позволит создать алгоритм действий на следующий подобный случай.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкалье, где растет число заразившихся коронавирусом.

«Динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — заявил глава государства.

По словам Путина, ситуация с COVID-19 в стране в целом улучшается и стабилизируется, однако обстановку по-прежнему необходимо контролировать в каждом регионе.

Также стало известно, что из-за коронавируса в пунктах сдачи ЕГЭ планируется установить стеклянные перегородки между партами. В этом году экзамены начинаются с 29 июня — провести их дистанционно отказались из-за недостаточной готовности системы.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что ситуация с коронавирусом действительно улучшилась в ряде европейских стран, однако расслабляться не стоит — вторая волна распространения COVID-19 может начаться осенью и совпасть с сезонной эпидемией гриппа. В таком случае, отмечают в организации, ситуация усугубится в тех странах, в которых из-за пандемии прервалась регулярная вакцинация.

Стало известно, что в Польше, несмотря на эпидемию коронавируса, стартовали крупнейшие в этом году военные учения. При этом отмечается, что пройдут они все-таки в урезанном варианте. В Европу из США уже прибыли 6 тыс. солдат (2 тыс. осталось в Западной Европе) и 3 тыс. единиц техники, а более 9 тыс. транспортных средств были переброшены со складов на полигоны в Германии.

Коронавирус в Европе: континент «открывается» туристам, в Испании - ни одной смерти от COVID-19, Норвегия жалеет о жёстком локдауне © AFP, BENOIT DOPPAGNE / BELGA

«Четыре страны совместно изучают различные перспективные инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями. Цель состоит в том, чтобы производство вакцины происходило на европейской земле, если это возможно», — говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Нидерландов.

В Латвии же с 9 июня планируется отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии коронавируса. Режим ЧС действовал в стране с 12 марта. Согласно последним данным, в Латвии с начала эпидемии зафиксировано чуть более тысячи случаев заражения коронавирусом, 25 пациентов скончались, 760 выздоровели.