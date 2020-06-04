В четверг, 4 июня, в Верховной Раде Украины намечена презентация программы деятельности правительства. Накануне презентации программы Кабмин обнародовал программу на 86 страниц. Она называется Программой стимуляции экономики по преодолению последствий COVID-19

Документ призван стать дорожной картой по выходу из кризиса, в который страна погрузилась в результате распространения коронавируса и карантинных мер по его сдерживанию. Программа поддержки экономики действительно крайне важна и сегодня актуальна как никогда — ведь коронавирус и вызванный им кризис может "съесть", по разным оценкам, от 3,5% до 8% национальной экономики. Для сравнения, в 2015 году украинская экономика рухнула на 9,9%, а в кризисном 2009 году обвалилась на 15%.

«Ничего похожего не видели как минимум последние сто лет. Этот кризис трехмерный и бьет по трем главным аспектам нашей жизнедеятельности: по системе здравоохранения, экономике и социальной сфере», — заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

План спасения экономики Украины содержит около 230 пунктов. Своей программой Кабмин хочет «прогреть» экономику на адаптивном карантине, поддержать бизнес и безработных, а также провести «регуляторную гильотину», чтобы облегчить регуляторное давление на бизнес, который пострадал от коронакризиса. Программа рассчитана на три года.

По словам премьера, через программу красной нитью проходит здоровый экономический национализм: защита украинского производителя от импортных альтернатив. Одна из целей документа — попадание в тридцатку рейтинга Doing Business.

В рамках программы Кабмин намерен создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса, предложить временный запрет на плановые налоговые проверки, автоматически продлить срок действия лицензий и разрешений, оптимизировать администрирование налоговой и статистической отчетности.

Реферат, или топ-10 инициатив

Презентация практически не содержит цифр, поэтому тоже напоминает «реферат», но, как утверждают эксперты, которые помогали правительству в работе, показывает логику «спасения экономики Кабмином».

В условиях противодействия коронавирусу правительство планирует разработать новые правила для бизнеса (дистанцирование и безопасные условия труда).

Предлагается временно освободить от налогов технику и средства борьбы с COVID-19 при их ввозе на Украину. На научные исследования и разработки для предотвращения распространения вируса выделят 500 млн грн.

В рамках защиты товаров отечественного производства, Кабмин планирует активнее проводить антидемпинговые и защитные расследования, чтобы ограничить «недобросовестный импорт» — читай «контрабанду», а также использовать механизмы ВТО для защиты и международных договоров.

Также правительство хочет восстановить автоматическое возмещение НДС без документальных проверок. Срок реализации — 2020 год.

На сентябрь 2020 года запланировано внесение изменений в законодательство для увеличения добавочной стоимости в сельском хозяйстве. В частности, предполагается частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции производственных объектов. Также планируют стимулировать создание кооперативов, частично возмещая покупку сельхозтехники украинского производства. Кроме того, предусмотрены кредитные гарантии из местных бюджетов на покупку перерабатывающих мощностей и мощностей по хранению для новых производителей.

Еще один пункт — введение долгосрочных программ субсидирования на три-пять лет, срок выполнения — 2020 год. Наивысший приоритет правительства среди инициатив для поддержки агросектора дистанционного стимулирования сбыта агропродукции.

После заявлений президента Владимира Зеленского о «мечте» создать современную государственную авиакомпанию с украинскими самолетами эта программа также появилась в плане действий правительства.

Главный козырь правительства на рынке труда — программа «Большая стройка», которая должна создать около 170 тыс. рабочих мест в дорожной сфере и 150 тыс. — в смежных секторах. Сейчас центры занятости покрывают лишь 10% вакансий от потребностей 500 тыс. официально зарегистрированных безработных.

Кроме строительства, в июне Кабмин будет создавать рабочие места для специалистов по социальной работе, в лесном хозяйстве (противодействие пожарам), в сфере оцифровки архивов и в секторе благоустройства.

Правительство не отказывается от идеи амнистии капитала, которую президент обещает провести в 2020 году. Процент, под который будет проводиться амнистия, еще обсуждается. Ранее речь шла о 5% и на деньги, и на недвижимость. Также предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Накануне своего выступления в Раде премьер представил на своей странице в Facebook десять инициатив правительства для преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией.

В частности, правительство предусматривает выделение: 4 млрд гривен (10 млрд руб.) на возмещение процентов по действующим кредитам малого бизнеса, 24 млрд гривен (62 млрд руб.) на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями, 1,6 млрд гривен (4 млрд руб.) на поддержку неких «креативных индустрий».

Кроме того, планируется выделение 19 млрд гривен (49 млрд руб.) на расширение «Большого строительства» и выделение 65 млн гривен (167 млн руб.) на консультационную поддержку малого и среднего бизнеса на базе «Офиса продвижения экспорта».

Помимо прочего, бросаются в глаза такие пункты как «урегулирование задолженности и тарифов», «создание национального авиаперевозчика».

Депутаты недовольны

Во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) программу называют «пустышкой и наглым обманом украинского народа», а также «рекламным буклетом, который был изготовлен только с одной целью — для дешевого пиара». Дескать, в документе просто скопированы идеи времен Порошенко. А вся программа умещается на десяти страницах.

«В этой пустышке нет ни одного параметра, по которому можно определить, выполняет ли правительство поставленные цели и работает ли власть вообще», — отмечают в ОПЗЖ.

Оппоненты напоминают, что в регламенте Верховной Рады прописано, что программа действий правительства должна быть рассмотрена в 15-дневный срок. А новый Кабмин был назначен еще 4 марта. Однако спикер Дмитрий Разумков парирует, что коронавирус не был предусмотрен регламентом, а из-за него, дескать, отложили рассмотрение программы.

Информационный портал «Слово и дело» отмечает, что в программе предыдущего правительства Алексея Гончарука обещаний по экономике было гораздо больше, и они были конкретнее. Зато в программе Кабмина Дениса Шмыгаля есть отдельный раздел, посвященный развитию государства в условиях пандемии коронавируса.

Так, среди целей Кабмина: подготовка больниц для работы в особых условиях, обеспечение необходимым медицинским оборудованием и лекарствами; обеспечение повышенной зарплаты медицинским работникам, которые задействованы в ликвидации вспышки коронавируса, привлечение к активной экономической жизни страны граждан, вернувшихся из-за границ и пр.

При этом очень мало шансов, что программа правительства будет принята в том виде, в котором ее представил Кабмин.

"Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, с которыми с одной стороны трудно не согласиться, однако реализации этих идеи не определена в этой программе. Поэтому мы считаем, что над ней стоит еще поработать", — заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев.

С оглядкой на МВФ

По мнению экономического аналитика Виктора Скаршевского, презентация, представленная правительством, содержит правильные мысли и лозунги.

«Самого текста программы — с ответственными, целями, сроками и исполнителями — на данный момент нет, во всяком случае, он не опубликован. В своей оценке я исхожу из того, что если информационно-аналитические материалы (как это назвали в правительстве) к программе берутся за основу, а потом будут определены цели, сроки и ответственные, то там написаны, в принципе, писаны правильные вещи. Например, отказаться от тотальной фискализации для малого бизнеса, поддерживать экспортеров, переориентировать государственные закупки на внутренних производителей, на украинских поставщиков товаров и услуг. Как минимум, эти вещи прописаны четко. Есть там и стимулирование экспорта, и стимулирование производителей. Опять же, не прописано, в какие сроки и к каким результатам это должно привести», — сказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру Виктор Скаршевский.

При этом экономист предложил сравнить программу правительства и меморандум с МВФ, подписанный правительством, чтобы понять, что такое когнитивный диссонанс.

«В меморандуме правительство ставит себе в заслугу тотальную фискализацию бизнеса. И говорится о том, что ее не надо отменять, а наоборот, очень хорошо, что она есть. Там прописано, что правительство берет на себя обязательство не применять никаких налоговых льгот и стимулов, потому что это может привести к снижению доходов бюджета. А это означает, что никакой активной промышленной политики и поддержки экспорта в меморандуме с МВФ не предусматривается.

Если будет принята программа правительства с какими-то правильными вещами, то это просто будет означать не более чем иммунитет для Кабмина Шмыгаля на год, так как есть еще меморандум с МВФ, который обычно является более приоритетным для правительства, чем какие-то внутренние программы. Поскольку МВФ еще и кредиты обещает, а если фонд дает деньги, то еще и подтягиваются другие — Всемирный банк, Евросоюз и так далее», — отметил экономист.

При этом Скаршевский обратил внимание, что МВФ не включил кредитную программу с Украиной в повестку дня на начало июня. Хотя украинский премьер-министр ранее обещал, что директоров Международного валютного фонда может рассмотреть вопрос сотрудничества с Украиной в рамках новой программы stand-by 5 июня. Но пока что в расписании МВФ на эту дату есть только вопросы по Либерии и Папуа-Новой Гвинее, а 10 июня — по Гватемале и Руанде.

«Возможно, там происходят какие-то внутренние процессы. Может, в МВФ тоже прочитали программу украинского правительства и озадачились», — предположил экономист.

«В программе правительства, например, записано, что планируется вводить налог на выведенный капитал, а в меморандуме с МВФ — черным по белому: не вносить никаких изменений в налоговую систему. И это одно из самых существенных противоречий.

Как показывает практика, все украинские правительства придерживаются условий меморандума с МВФ, потому что хотят получить очередной транш. Возможно, какие-то лоббистские меры (в хорошем смысле этого слова) и будут приняты, но это будет исключением из правил. Тем более, что программы Кабмина Шмыгаля никто пока не видел, есть только документ, который народные депутаты назвали рефератом. Между этим рефератом и окончательной версией программы есть информационно-аналитические материалы, которые все сейчас обсуждают. Насколько эта программа будет целостной и реалистичной, можно будет сказать только после того, когда она будет опубликована в полном объеме», — подчеркнул Виктор Скаршевский.

Медлить нельзя

При этом экономист считает, что правительству вовсе не обязательно ждать принятия программ и концепций (хотя очень важно иметь стратегию развития экономики и двигаться в ее рамках к намеченным целям), чтобы предпринимать очевидные шаги для поддержания отечественной экономики в условиях коронакризиса.

«Не дожидаясь принятия программы или меморандума с МВФ, внести изменения в закон о госзакупках и предоставить преференции украинским производителям. Ввести налог на выведенный капитал уже сейчас и запустить его с 1 января 2021 года. Это, кстати то, что сделала Польша. Это существенно упрощает работу предприятий, уменьшает возможность вмешательства налоговой в хозяйственную деятельность предприятия. И, естественно, облегчает налоговое бремя, поскольку все затраты, которые идут в развитие и инвестиции, налогом не облагаются, а в наше время это мощный стимул.

Можно, в принципе, вообще освободить малый бизнес от уплаты налогов до конца года, потому что остановка работы сферы торговли и услуг на два месяца привела к тому, что многие вынуждены были вообще закрыться.

И запустить наконец-то работу Экспортного агентства, ведь уже есть и соответствующий закон, и структура (правда, в апреле пересматривали бюджет и ополовинили и без того мизерный бюджет агентства). Внедрить страховые механизмы, использовав Государственный экспортно-импортный банк, запустить программы длинных льготных кредитов для экспортеров. Ведь украинские экспортеры очень часто проигрывают в конкурентной борьбе, из-за того что на Украине дорогой финансовый ресурс. Все это уже можно делать уже сейчас», — заключил эксперт.