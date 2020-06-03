По состоянию на 16:00 3 июня число заболевших коронавирусом в мире достигло 6 482 695 человек (41 413 новых случая за сутки), скончались 383 072 (+1 213 за сутки), излечиться сумел 3 089 101 пациент

На первом месте среди стран по числу выявленных случаев инфицирования COVID-19 по-прежнему США (1 881 482), на втором — Бразилия (558 237), на третьем — Россия (432 277).

«В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь. Ряд стран регистрируют небольшой подъём числа новых случаев в результате принятия отдельных мер в области здравоохранения. Армения, Азербайджан и Израиль принимают энергичные меры с учётом своей национальной специфики», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

Международный совет медицинских сестёр сообщил, что от коронавируса в мире скончалось свыше 600 медсестёр.

Россия

В пятёрку регионов по темпам прироста заболевших вошли Санкт-Петербург (+380), Свердловская область (+357), Нижегородская (+347), Архангельская (+239), Ростовская (+178). Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных © CC0, Pixabay

Учёные продолжают работать над поиском лекарства от нового типа коронавируса. Во временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованных Министерством здравоохранения РФ, сказано, что в список препаратов, которые можно применять для лечения COVID-19 у взрослых, вошли 15 лекарств: фавипиравир, гидроксизлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир и ритонавир (их необходимо применять совместно), рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α, умифеновир, тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитиниб и тофацитиниб. Кроме того, ведомство отмечает, что у пожилых людей COVID-19 может протекать атипично, среди прочих симптомов возможен бред и снижение давления.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в лёгкой промышленности подчеркнул, что в самом начале эпидемии, причём в условиях вынужденных ограничений, российские компании достаточно быстро развернули выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали своё производство, где-то наладили его фактически с нуля. Он поддержал идею Министерства промышленности и торговли создать материальный резерв средств индивидуальной защиты.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса Global Vaccine Summit 2020, который 4 июня проведёт правительство Великобритании. Саммит направлен на мобилизацию ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса. Вопрос о том, кто будет представлять Россию на мероприятии, представитель Кремля переадресовал в Министерство здравоохранения страны.

Россия постепенно выходит из карантина, но борьба с его последствиями простой быть не обещает. В экспертной среде продолжаются споры о реальном уровне безработицы в стране. Некоторые утверждают, что за период ограничительных мер количество людей, оставшихся без работы, достигло 10 млн человек, однако заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков уверен, что на самом деле таковых вдвое меньше — 4,3 млн человек, как сообщает Росстат.

Украина

В стране зафиксирован резкий рост числа заболевших — на 47% больше, чем за предыдущие сутки (483 новых случая против 328).

Тем не менее, обстановка с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется, благодаря чему, как сказал на заседании правительства

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 5 июня возобновится авиасообщение по стране, а с 15 июня — международное. Кроме того, в рамках третьего этапа смягчения ограничений, начавшегося 1 июня, правительство разрешило ресторанам и кафе с 5 июня принимать посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер, а не только на открытых верандах, как сейчас. Украина будет встречать вторую волну коронавируса с новой стратегией © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Главная тенденция — мы продолжаем пребывать на плато: уже неделю количество заболевших примерно одинаковое, при этом растёт количество выздоровевших. В большинстве регионов работает адаптивный карантин, и модель адаптивного карантина позволила запустить очередной этап ослабления», — пояснил Шмыгаль.

Однако пока справиться с инфекцией могут не все города, в частности Киев. На брифинге мэр столицы Виталий Кличко заявил, что вирус не отступил, за последние сутки коронавирусом заразилось 62 человека, включая 10 медиков (общее число заболевших в столице — 3 133), выздоровели 38 пациентов. Он сообщил, что при норме тестирования 12 человек на 100 тысяч населения в Киеве этот показатель выше в 5 раз — 60 человек.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная.

«Проблемы с COVID-19 в Славянске только начинаются. Сегодня ситуация гораздо хуже, чем месяц назад. Мы имеем вспышку инфекции среди работников одного из предприятий. Пострадали также члены их семей. Сегодня госпитализированы 6 человек, один из них — в очень тяжёлом состоянии. Сутки назад в инфекционном отделении от COVID-19 умер мужчина. Эпидемиологи, полиция и СБУ делают всё возможное для выявления контактных лиц. При этом вызывают сомнения списки работников, которые представило руководство пострадавшего предприятия. Есть причины думать, что они неполные», — написал он на своей странице в Facebook.

А по ту сторону линии разграничения, в Донецкой области, ситуация стабильна, как сообщило Министерство здравоохранения ДНР, резкого прироста заболеваемости нет. От общего числа обследованных COVID-19 выявлен у 15%, всего заболевших — 580 человек (у 60% пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме, у 25% состояние средней степени тяжести, и около 15% в тяжелом состоянии), выписаны 148 человек, умер 21. Министерство здравоохранения ЛНР заявило об отсутствии новых случаев заболевания вторые сутки подряд. Всего в регионе диагноз подтверждён у 419 человек, 337 выписаны, 7 скончались, а показатели смертности от коронавируса находится на уровне 1,4%.

Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины сообщил, украинцы какого возраста чаще заболевали коронавирусом. Согласно статистике, наиболее подверженными оказались люди в 50-59 лет (21,09% инфицированных от общего числа) и женщины (57,9%).

Мир

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене отметил, что в Европе еженедельное число выявляемых случаев уменьшилось почти наполовину по сравнению с апрелем, но риск заражения по-прежнему остаётся очень высоким. На сегодняшний день в регионе более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 181 тысячи летальных исходов.

Австрия с 4 июня снимает пограничный и санитарный контроль на границе со всеми приграничными странами, кроме Италии: с ФРГ, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией.

Сама Италия, как сообщает издание The Local, отменила правило на соблюдение двухнедельного карантина по приезде из государств-членов Евросоюза, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель в интервью Шведскому радио сказал, что с самого начала эпидемии государство должно было бы ввести больше ограничительных мер для предотвращения распространения инфекции, но не уточнил, каких именно. «Если мы столкнёмся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», — считает он. В отличие от многих других стран, Швеция не стала вводить карантин, а сделала ставку на соблюдение социальной дистанции и гигиены. Общее количество заболевших COVID-19 в стране — 38 589 человек, скончались 4468 заразившихся, о числе выздоровевших информации нет.

Президент Молдавии Игорь Додон и лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Краносельский в ходе телефонного разговора договорились о принятии мер для упрощения передвижения людей через Днестр в условиях ограничений из-за коронавируса. Жители населенных пунктов Дубоссарского района, которые входят в состав Молдавии, но расположены на левом берегу Днестра, вынуждены проезжать через населенные пункты, входящие в состав ПМР, чтобы попасть на правый берег Днестра. С момента введения режима ЧП в связи с пандемией коронавируса власти ПМР закрыли границы, в том числе с Молдавией.