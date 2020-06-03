В Киеве День защиты детей ознаменовался попыткой теракта. Почему попыткой? Захвативший мост мужчина был лишь психически неуравновешенным человеком, который, однако, требовал вполне адекватных вещей, а именно отставки министра МВД Арсена Авакова

Желание сумасшедшего странным образом совпало с мнением парламентской фракции «Голоса», прошедшей в Верховную Раду при лидерстве певца Святослава Вакарчука. При этом Вакарчук — человек, за которым стоит олигарх Виктор Пинчук и далее — Джордж Сорос. Вакарчук, кстати, несколько лет до второго своего вхождения в парламент Украины стажировался в Йельском университете у знаменитого Фрэнсиса Фукуямы. Вот такая получается матрешка.

При этом соросовский «Голос» в своем желании отставить Авакова был поддержан частью депутатов правящей партии «Слуга народа». Все вместе они стали собирать подписи за соответствующее постановление. Аваков поступил просто и нагло. Он не явился в Раду, где должен был объясняться за преступления своих подчиненных.

Менты, копы или полицейские?

Украину за последнюю неделю потрясли несколько криминальных инцидентов, из-за чего в политикуме и обществе активизировались слухи о возможной отставке министра МВД Арсена Авакова.

Так, в ночь на 24 мая в городе Кагарлык (80 км от Киева) местные полицейские в участке избили, пытали и изнасиловали 26-летнюю местную жительницу, которую вызвали в качестве свидетеля по делу о краже. Издевательствам и побоям подвергся в том же участке еще один местный житель. О пытках и насилии в вышестоящие органы сообщили врачи, к которым обратились пострадавшие. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

Между тем, полицейские настолько были уверены в своей безнаказанности (вероятно, потому, что не первый раз так действовали и все им сходило с рук), что, надругавшись над ними, отпустили их из участка в больницу. В настоящий момент жертвы этого беспредела не хотят общаться со СМИ.

О пытках и насилии в вышестоящие органы сообщили врачи, к которым обратились пострадавшие. В дело тут же вмешалось Госбюро расследований. Двух сотрудников полиции задержали, подразделение Нацполиции в Кагарлыке было расформировано.

В СМИ преступление в Кагарлыке сравнили с событиями семилетней давности во Врадиевке Николаевской области, ставшей прологом к Майдану и государственному перевороту.

Нынешней власти госпереворот не грозит, поскольку потенциальные заказчики таких действий, украинские олигархи, пока не приняли решения, снимать ли им с должности Зеленского. Поэтому, если события в Кагарлыке и станут прологом отставки, то не в отношении всей власти, а только министра Авакова.

Еще одним тревожным звоночком министру стала перестрелка в Броварах 29 мая. В тот день две группы криминального влияния не поделили сферу прибыли, а именно контроль за перевозками населения. В данном инциденте не обошлось без атошников и помощников нынешних депутатов, принимавших участие в бойне. «МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

«Расклад таков. Потаповская ОПГ крышует легальные маршрутки, а Деня Броварской — нелегальные. Так как у вторых дешевле и они мешали легальным маршруткам зарабатывать, Потаповская ОПГ забила «стрелку» бизнесмену, с целью присвоить бизнес себе. «Потапы» — преступная группировка, ей руководят двое братьев Денис и Олег Потапенко. Они являются сыновьями известного тренера по вольной борьбе Валерия Потапенко, которого связывают с экс-нардепом от «Народного Фронта» Вячеславом Константиновским, приближённым к Арсению Яценюку. Группировку также связывают с руководством МВД, якобы те находятся лично под его «крышей». ОПГ действует уже на протяжении 10 лет, занимаются вымогательством, наркотиками, рэкетом и прочим. В Киеве их никто не трогает, судимостей и приводов нет.

В ходе перестрелки в Броварах полицейские явно дали сбежать «Потапам», и это может косвенно подтверждать, что в ситуации не всё так однозначно со стороны МВД.

Группа Дени Броварского явно не ожидала такого перевеса со стороны "Потапов", так как помимо собственных сил они заручились поддержкой винницких и киевских "титушек"», — пишет Telegram-канал «Шептун».

«Шептун», конечно, может и наврать, но вот что интересно. Из-за перестрелки в Броварах президент Зеленский вызвал к себе «на ковер» министра Авакова. А парламент, как вторая ветвь власти в стране, пригласил его на свое заседание. К Зеленскому Аваков ходил, а парлапментариев, как сказано выше, проигнорировал, отписавшись на своей страничке в Facebook.

«Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10. Двум лицам объявлено подозрение заочно — до задержания. На очереди — организаторы преступления. Следствие продолжается!» — сообщил Аваков.

При этом министр как-то странно обошел стороной тот факт, что в столичном регионе совершенно свободно действуют банды рэкитеров, которые под носом не только у местных полицейских, но и у самого министра крышуют транспортные гражданские перевозки и устраивают на глазах полиции и мирных граждан разборки с перестрелкой.

Впрочем, Аваков давно уже перестал быть просто министром внутренних дел. Ему явно не хочется, чтобы его отождествляли с рэкетерами, перестрелками и сыском.

Не первый, но точно не второй

Аваков является весьма влиятельной фигурой в украинской политике постмайданного периода, «не первым, но и не вторым» лицом в государстве. За шесть лети после госпереворота, когда он был избран прямо на Майдане министром МВД (теми самыми людьми, которые теперь занимаются рэкетом и стрельбой друг в друга)

За эти годы у него де-факто сформирована собственная вертикаль власти. В подчинении МВД находятся не только Национальная полиция и Нацгвардия, но также Госпогранслужба, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Государственная миграционная служба, суммарно это более 150 тыс. человек.

Став президентом, Владимир Зеленский решил переподчинить себе Нацгвардию, чтобы ослабить министра. Но не тут-то было. Очень скоро от этой идеи Офис президента отказался, а сама инициатива, оформленная в виде указа президента, была тихо спущена на тормозах. Так Аваков выиграл не просто бой, а политическое сражение, доказав всем своим недоброжелателям, что не просто остается в седле, а продолжает линию на параллельное президентской власти укрепление своей личной.

Известно, что помимо Нацгвардии и полиции огромное влияние у Авакова в среде националистов и радикалов. Через своего подчиненного, ранее бывшего заместителя министра, а ныне официального советника Авакова в МВД Вадима Трояна он осуществляет связь и управление партией «Национальный корпус», руководит которой Андрей Билецкий. Сама партия тесно связана с бывшим добровольческим батальоном «Азов», ныне в качестве полка, входящем в состав МВД.

Аваков тесно и много лет связан с бывшим следователем Трояном и подсудимым (за националистические преступления, включая убийство человека) Билецким.

Все трое — выходцы из Харьковской области, где Аваков был губернатором, Троян — следователем, уволенным за несколько лет до госпереворота из милиции по дискредитирующим его обстоятельствам, а Билецкий — преподавателем истории в ряде харьковских вузов до того момента, как попал в тюрьму. Сразу после госпереворота Билецкий создал батальон «Азов», а заместителем у него был Троян. Позже расклад поменялся, Троян стал заместителем министра Авакова, отвечающим за деятельность полиции, а Билецкий создал и возглавил партию «Национальный корпус», ядро которой составляют ветераны так называемой «антитеррористической операции», прежде всего из «Азова».

Об идеологии партии «Национальный корпус» и политической ориентации «Азова» лучше всего говорит тот факт, что символом партийного движения является нацистский «волчий крюк», который использовала фашистская организация СС, признанная на Нюрнбергском процессе преступной. Этот же символ запечатлен на шевроне отдельного полка МВД «Азов». Самого Билецкого в среде радикалов называют «Белый вождь», а одним из девизов партии является калька с нацистского «Германия превыше всего» — "Україна понад усе".

За годы, прошедшие после госпереворота, «Национальный корпус» создал сеть представительств за рубежом, где принимал активное участие в акциях радикалов и неонацистов. При этом у себя на родине, в той же Харьковской области, по признанию самих бывших членов Нацкорпуса, разочаровавшихся в «Белом вожде», Нацкорпус и «Азов» занимались рэкетом, вымогательствами и участием в «спорах хозяйствующих субъектов». В Киеве база Нацкорпуса расположена на территории одного из разорившихся предприятий, где расположены казармы «членов партии» и цеха, в которых Нацкорпус ремонтирует и хранит принадлежащую ему тяжелую боевую технику, а также проводит учения и занятия по боевой, силовой и огневой подготовке. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По мнению экспертов, Нацкорпус, действующий под прикрытием МВД и лично Авакова, имеет от 2 до 5 тысяч хорошо вооруженных и обученных бойцов. Кроме того, молодые необстрелянные граждане, решившие сделать карьеру в националистических структурах, приходят в «Национальную дружину», также созданную Билецким и Трояном, а это еще, по различным оценкам, от 10 до 20 тысяч молодых людей, проживающих практически во всех регионах Украины, где у Нацкорпуса есть свои официальные отделения.

Между тем, никакие нарушения закона Аваковым, Трояном и Билецким так и не были доведены до суда. Сын Авакова, пойманный на коррупции (вымогал заказ на изготовление рюкзаков для сотрудников МВД) отделался легким испугом — видеозапись, сделанная СБУ, пропала, хотя и была до этого выложена в Интернет.

Пойманный с поличным на взятке Троян также оказался под защитой силовой структуры МВД и вообще даже не вернул денег, которые взял под видеозапись у предпринимателей за оказание им поддержки со стороны МВД.

Кого боится Владимир Зеленский

При всей видимой малочисленности, в сравнении со структурой МВД, ряды Нацкорпуса хорошо мотивированы, обучены, прошли боевые испытания в гражданской войне на востоке Украины, вооружены и представляют собой ядро радикального и нацистского движения страны. Естественно, об этом проинформирован Зеленский, который прекрасно понимает, что просто так снять с должности министра Арсена Авакова означает стать врагом номер один у билецких, троянов и их подельников-однопартийцев.

Поэтому Зеленский, несмотря на неоднократные заявления и его и представителей партии «Слуга народа», не снимет Авакова, пока не найдет ему тождественную замену — в виде авторитетной и сильной личности, которая сможет ему, как президенту, гарантировать безопасность и невмешательство радикалов и неонацистов Украины в политическую жизнь страны.

Ведь глава МВД, по сути, стал единственной фигурой в украинской политике, не позволившей Порошенко накануне президентских выборов 2019 года сконцентрировать у себя неограниченную власть, а во время выборов сыграл ключевую роль в победе Зеленского в президентской гонке.

Сформировав тактический союз с олигархом Игорем Коломойским и заручившись поддержкой в Вашингтоне, куда он ездил незадолго до первого тура выборов президента, Аваков пресек попытки Порошенко осуществить масштабный подкуп избирателей за бюджетные средства. Благодаря обеспечению спокойного избирательного процесса он сохранил свой пост, несмотря на некоторые сомнения, имевшиеся у президента Зеленского в отношении Авакова летом прошлого года.

Во время своего пресс-марафона осенью 2019-го Зеленский заявил, что не считает главу МВД неприкасаемым, выразив готовность его уволить в случае отсутствия прогресса в расследовании резонансных дел. Уже в этом году на пресс-конференции по итогам года каденции глава государства выразил убеждение, что Аваков останется на своем посту до завершения следствия по делу Шеремета.

Между тем, сам Аваков не считает себя «просто министром». В качестве явно не министра внутренних дел, а крупной политической фигуры он участвовал в прошлогоднем саммите «нормандской четверки», пристально наблюдая за поведением на нем Зеленского и сообщая о своих наблюдениях многочисленным подписчикам своей страницы в Facebook.

Таким образом, Аваков и показал иностранным политикам, присутствовавшим на саммите, и гражданам Украины, что хотя не является первым политиком страны, но явно не второй…

Кто атакует Авакова и насколько серьезны перспективы отставки

Тем не менее нынешняя атака на непотопляемого Авакова может оказаться решающей.

Для массированной кампании по дискредитации министра объединились представители прозападных реформаторов — «соросят» в лице партии «Голос», давний политический противник и личный враг министра, а ныне руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили и глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Противостояние идёт на всех политических фронтах. Если провокации не достигнут результата, то позволят аппаратно ослабить Арсена Авакова. Если ОП хочет менять Авакова, то нужно это делать сейчас. Структуры МВД слишком могущественны на местах, и многие местные элиты ориентируются на фигуру министра, что может сыграть против «Слуги народа» во время местных выборов. Усиливающийся с кризисом «кешевый» голод местных решал сделает министра еще более влиятельной фигурой уже через несколько месяцев», — считает Telegram-канал «ЗеРада».

«Господин Аваков продолжает разрушать страну. Этот беспорядок… бандитизм уже выходит за все красные линии. Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди фракции между собой, вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции «Слуга народа» фактически все депутаты не удовлетворены работой министерства внутренних дел», — заявил с трибуны Рады народный депутат Евгений Шевченко.

Позже нардеп утверждал, что его позицию поддерживает президент и у Зе-команды есть два кандидата на должность.

На место Авакова «сватают» создательницу и первую главу Нацполиции Украины Хатию Деканоидзе, являющуюмся креатурой Саакашвили (он привез ее в Киев), а Офис президента вовсю добивается отставки его людей из исполнительной власти — назначенных по министерской квоте губернаторов в Харьковской, Одесской и Киевской областях.

Вместе с тем, ввиду наличия у министра подконтрольных ему радикалов так просто сместить его не удастся — придется давать некие политические гарантии. Ведь в преддверии местных выборов развал системы МВД и возможная дестабилизация страны уличными протестами нужны Зеленскому меньше всего.

По мнению политолога Ивана Лизана, в отставке Авакова больше всего заинтересованы «соросята», но резкие движения не в интересах президента Зеленского, который после этого может попасть под каток неонацистов и радикалов всех мастей (не только Нацкорпуса).

«Аваков и «соросята» никогда не испытывали друг к другу трепетных чувств: первый исповедует принцип «Техас грабят техасцы», а вторым мешает тот самый «техасец» с армянской фамилией. Поэтому эпичные провалы украинской полиции — а они уже давно стали нормой — становятся прекрасными поводами для атак на ранее непотопляемого главу МВД. Президенту Зеленскому легче быть частью системы, чем её ломать. Он не Голобородько, а комик, оказавшийся в кресле президента. И теперь он зависит от своей клиентелы, от внешних кредиторов и обязательств», — отметил Лизан в комментарии Украине.ру.

Он добавил, что вероятность отставки Авакова связана со многими факторами, в том числе необходимостью взятия под контроль его уличных бойцов.

«Во-первых, в украинской политике всё крайне изменчиво. Во-вторых, стороны всегда могут заново договориться. В-третьих, неизвестно, готов ли Зеленский решать новые проблемы, которые появятся после отставки Авакова, ведь будет необходимо взять под контроль его улицу. В-четвёртых, как посмотрят на перспективу отставки из Вашингтона и дадут ли ему какие-либо гарантии. Если при отставке гарантии будут даны, улица без особых проблем подчинится», — считает Лизан.

Пока же ясно одно, операцию по отставке Авакова ведет опытный интриган, имеющий основательную поддержку в Демпартии США и в структурах на Капитолийском холме Вашингтона Михаил Саакашвили.

Свои реформы он начал в Украине с попытки сместить Авакова.