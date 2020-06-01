По состоянию на 16:00 1 июня в мире зафиксировали более 6 миллионов 193,5 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 372,4 тысячи человек скончались, почти 2 миллиона 656,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Премьер Армении Пашинян и его семья заразились коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 790,2 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 104 383 (5,8%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 514,8 тысячи случаев заражения, свыше 29,3 тысячи (5,7%) из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 414,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 4,8 тысячи человек (1,1%) скончались.

В Великобритании заболели свыше 276,1 тысячи человек, а умерли почти 38,6 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 414 878 случаев заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 4855 скончавшихся и 175 877 выздоровевших.

Среди них — 101-летняя пациентка Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава. Она поступила в медучреждение с уже подтвержденным диагнозом COVID-19. Сейчас она хорошо себя чувствует и готовится к выписке.

А Роспотребнадзор займется изучением возможности заражения коронавирусом от домашних животных. Ведомство начнет работать над этим вопросом после того, как в России выявили первый случай заражения у домашней кошки.

В целом, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, распространение коронавируса в России постепенно идёт на спад, что даёт основания для осторожного оптимизма.

Дополнительные основания дают и клинические испытания вакцин от COVID-19 компаний «Биокад» и «Генериум», которые начнутся в июне. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что российская фармотрасль уже в достаточном объеме обеспечила выпуск 17 препаратов, рекомендованных Минздравом для использования при лечении вируса.

Минзрав тем временем получил от президента Владимира Путина поручение обеспечить возобновление плановой работы медорганизаций по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи населению. Президент также поручил:

Минздраву — обеспечить сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения зараженных коронавирусом в федеральных и региональных медорганизациях, на случай возобновления роста заболеваемости;

правительству — подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы страны;

правительству и главам Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Московской и Тульской областей — принять меры по созданию условий для полноценной работы учреждений, где идет подготовка спортивных сборных команд России.

Правительство в свою очередь продлило мораторий на налоговые проверки для бизнеса еще на месяц. Мишустин уточнил, что мораторий будет касаться предприятий туристической индустрии, горнолыжных трасс, пляжей, гостиниц с определенным доходом и номерным фондом.

«Это средневековье»: Ляшко о коллективном иммунитете к коронавирусу и вакцине © Facebook, Виктор Ляшко

Тем временем Роспотребнадзор обновил рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях смягчения ограничений. Там рекомендовали:

организовать «входной фильтр» для сотрудников: измерение температуры перед началом рабочего дня, проверка их самочувствия, контроль за контактами с заболевшими;

сотрудникам соблюдать масочный режим, в ресторанах и кафе должен быть запас средств индивидуальной защиты (повторное использование одноразовых или увлажнившихся масок не допускается);

установить дозаторы с антисептиками или выдавать антисептические салфетки на входе в заведение;

расставить столики на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

не использовать посуду со сколами и трещинами, отбитыми краями, деформированной и поврежденной эмалью;

мыть посуду в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме или руками, но с обработкой дезинфицирующими средствами (при поломке машины и отсутствии условий для мытья руками организовать питание из пластиковой посуды).

Также были опубликованы рекомендации по работе гостиниц, хостелов и иных мест временного проживания во время поэтапного снятия ограничений. Рекомендации Роспотребнадзора включают в себя:

размещение в номере преимущественно одноместное или семейное;

организацию питания гостей преимущественно по меню или в номерах (столы должны быть расставлены на 2 м друг от друга, не более одного человека или семьи за одним столом);

организацию шведского стола с учетом норм социального дистанцирования с нанесением разметки на пол;

увеличение времени предоставления завтрака в отеле;

обеспечение работы объектов физической культуры в гостиницах (в том числе бассейнов, бань, спа) согласно действующим рекомендациям;

проветривание номеров не реже одного раза в два часа;

минимизацию использования декоративных подушек и покрывал и т. д.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 24 012 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 718 стали летальными. В то же время 9538 пациентов выздоровели. Число заболевших коронавирусом в Киеве превысило 3000.

Такой статистике способствовала, в частности, вспышка COVID-19 в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре — коронавирус был подтвержден у 26 служительниц. Восемь монахинь госпитализированы. Монастырь закрыт на карантин.

В Вараше Ровенской области также снова вводят жесткий карантин после того, как на атомной электростанции обнаружили новую вспышку коронавируса. По данным издания «Страна», работников АЭС, которые живут в одном доме с инфицированными, поместили под принудительный карантин. Им блокируют пропуск на работу. В случае обнаружения нарушителя человеку звонят по телефону и говорят о том, что он помещён на самоизоляцию, а его пропуск заблокирован.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что количество больных на Украине не превышает 1%, из-за чего невозможно формирование коллективного иммунитета, для которого нужно, чтобы переболели 95% людей. По словам Ляшко, о коллективном иммунитете можно будет говорить после появления вакцины.

Тем временем с 1 июня возобновили работу пункты пропуска на границах Украины со Словакией и Молдавией.

Также Украина планирует возобновить рейсы на популярных туристических направления в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию. Как уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий, авиасообщение с Италией и Испанией пока останется закрытым.

Ситуация в мире

Американский ученый Майкл Грегер считает, что в будущем мир может столкнуться с новым «апокалиптическим» вирусом, по сравнению с которым коронавирус не покажется таким серьёзным. По его словам, миру грозит появление новых зооноз — вирусов, передающихся от животных людям.

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON

А пока нет вакцины, государства пытаются бороться с вирусом существующими лекарствами. Так, США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса. Также в Вашингтон подтвердили намерение в скором времени отправить в Бразилию тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких.

При этом коронавирус угрожает не только жизням людей, но и мировой экономике. Так, прибыль японских компаний по итогам первого квартала 2020 года сократилась до $140 миллиардов, или на 32%. По данным Министерства финансов страны, это самое сильное падение за последние десять лет: в последний раз столь серьёзное сокращение прибыли японский бизнес переживал во время мирового финансового кризиса.

Привычная жизнь постепенно возобновляется в Грузии, где начали работать крупные торговые центры, моллы и рестораны, у которых есть возможность рассаживать гостей под открытым небом. Они были закрыты с 21 марта, после того как правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией.

А в Британии впервые с начала введения карантинных мер на публике появилась королева Елизавета II: её увидели прогуливающейся верхом на пони на территории Виндзорского замка.