По состоянию на 19:30 31 мая в мире зафиксировано более 6 млн 202 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 373 тыс. человек скончались, свыше 2,76 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Турция с немногим более 163,1 тыс. заболевших. Следом идет Германия (183,3 тыс.).

С восьмого места ее сегодня потеснила Индия (186,3 тыс.). За ней идут Франция (188,6 тыс.), Италия (232,6 тыс.), Великобритания (274,7 тыс.), Испания (286,3 тыс.), Россия (405,9 тыс.) и Бразилия (501,9 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 1 млн 820 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 105,6 тыс. человек, смертность 5,81%. Однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,26%, или более 28,7 тыс. человек.

В Италии — 33,3 тыс. умерших (14,33%), в Испании — 28,7 тыс. (10,05%), в Великобритании — 38,4 тыс. (14,01%).

Россия

В России по состоянию на 19 мая зафиксировано 405 985 случаев заболевания, 4698 заразившихся умерло, 172 046 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,16%, что примерно в 15 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 6 раз ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 10,6 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 17,3 млн проверок на COVID — 19.

Однако «бесконечного и безграничного» роста тестирования на коронавирусную инфекцию не предполагается, это и не нужно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного и безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно»,- сказала Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса, но мировой опыт показывает, что при переходе на них сильно растет погрешность.

Попова также рассказала, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.

Она отметила, что еще месяц с небольшим назад не было известно, как коронавирус воздействует на организм человека в период клинических проявлений. Попова также выразила уверенность в том, что и сегодня мы далеко не все знаем. С самого начала предполагалось, что это пневмония.

«Совсем недавно… стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — сказала она.

При этом, по словам замминистра здравоохранения России Татьяны Семеновой, риск для медиков заразиться коронавирусной инфекцией, работая с пациентами лёгкой и средней степени тяжести, значительно меньше, чем в магазине и общественных местах.

«С обычным пациентом лёгкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных», — заверила Семенова.

Она отметила, что для студентов-медиков прохождение практики в центрах, где оказывают помощь пациентам с COVID-19, добровольное, если вдруг поступает обращение о принудительности, принимаются жёсткие меры.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 мая зафиксировано 23 672 случаев заболевания, 708 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 9538 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 356 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Судя по всему, это объясняется низким уровнем собственных производственных мощностей. В пользу этого говорит и тот факт, что Украина неспособна разработать собственную вакцину от COVID-19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 31 мая Виктор Ляшко.

По его словам, Украина сегодня нет необходимых лабораторных мощностей для разработки такой вакцины.

Ляшко также отметил, что Минздрав обращалось в Академию медицинских наук и Академии наук по возможности разработки собственной вакцины против COVID-19, но в обоих случаях получил ответ "нет".

Он пояснил, что для разработки вакцины необходимо сначала инвестировать в наращивание лабораторных мощностей, где можно будет проводить такие исследования.

Дополнительную нагрузку на инфекционные больницы в Украине создают пациенты, которым для лечения в стационаре других отделений нужно обязательно провериться на COVID-19.

Об этом сообщил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский на своей странице в соцсетях. Он отметил, что ситуация в медицинских учреждениях остается сложной.

«Работать стало еще труднее. Персонал на дежурстве увеличен. Количество карет скорой помощи превышает адекватные нормы. Что случилось? Италия в Украине?» — написал он.

Врач ответил, что итальянского сценария в Украине не предвидится, однако есть другие трудности.

«Чтобы попасть планово в любой стационар, надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19», — пояснил он.

Такую проверку можно пройти бесплатно у семейного врача, но время ожидания составит 10 суток. Можно обратиться и в частные лаборатории, где результат выдают за 1-2 дня, но это стоит денег.

«И есть группа людей, кто не может ждать. Даже эти 1-2 дня. Это группа пациентов, нуждающихся в немедленной помощи. Сейчас. Но так просто, без исключения коронавирусной инфекции, в обычную больницу они не попадут.

Если есть хотя бы небольшой намек на респираторное заболевание (лихорадка, пневмония на снимке) — все должны пройти ПЦР-обследование. Лишь через инфекционный стационар, где должны исключить или подтвердить этот диагноз. Именно с такими пациентами мы сейчас работаем», — рассказал врач.

Дубровский считает такие требования правильными.

«За время карантина уже были попытки оказывать помощь хроническим больным, минуя обследования пациентов на коронавирус — это закончилось массовым заражением медиков и других пациентов в отделениях. И закрытием на карантин нескольких «неинфекционных» больниц. Это привело к тяжелым последствиям и дополнительной нагрузке на другие лечебные учреждения. Следовательно, данный шаг вынужденный», — отметил медик.

Однако, по его словам, наплыв пациентов в «инфекционки» стал очень большим. К примеру, в Киеве есть всего лишь три инфекционных больницы.

«Наплыв «скорых» сумасшедший. Перегрузка отделений. Заполненные реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии», — написал врач.

Между тем, по официальным данным в украинской армии распространение коронавируса происходит довольно медленно. По состоянию на 31 мая в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксирована четвертая смерть от коронавируса и подтверждено 12 случаев болезни COVID-19.

Согласно последним обнародованным данным, в Вооруженных силах Украины 118 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек.

При этом уточняется, что накануне, 30 мая, в Черновицкой области умер сотрудник ВСУ. Мужчина болел с 22 мая 2020 года, лечился дома под наблюдением медиков. Однако, 27 мая его состояние ухудшилось и он обратился в больницу. 30 мая его состояние ухудшилось, реанимационная бригада пыталась спасти его, однако у пациента остановилось сердце. По предварительной информации, у мужчины также были два сопутствующие заболевания.

В мире

Сенсационное открытие сделали ученые Франции, которые доказали, что первые случаи заболевания COVID-19 случились в Европе еще до того, как были обнаружены заболевшие в Китае.

Команда исследователей из города Кольмар на северо-востоке Франции сказала, что обнаружила два рентгеновских снимка, сделанные с 16 до 18 ноября 2019 года, которые отражают симптомы, соответствующие COVID-19.

Если такую информацию подтвердят, то это будет свидетельствовать о том, что вирус распространился в Европе за два месяца до того, как Франция объявила о своих первых случаях 24 января, и задолго до того, как вирус COVID-19 был официально идентифицирован в Китае.

США нашли виновного. Трамп приготовил Китаю суровое наказание за коронавирус © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Дональд Трамп, который активно обвиняет Китай в эпидемии, может сильно расстроиться.

Ученые считают, что отражение распространение болезни на ранних стадиях является ключевым для понимания способов защиты людей и предотвращения второй вспышки.

Новое исследование возглавил доктор Мишель Шмитт из больницы Альберта Швейцера в Кольмаре. Под его руководством отделение рентгенологии последние несколько недель проводило исследование тысяч рентгеновских снимков грудной клетки с конца 2019 года.

Пульмонолог, эксперт по здравоохранению из Университета Вашингтона, доктор Вин Гупта, ознакомившись с двумя соответствующими рентгеновскими снимками, заявил, что они соответствуют тому, что он видел во время лечения пациентов с COVID-19.

В Китае тем временем готовятся представить миру вакцину от коронавируса уже к концу 2020-го или в начале 2021 года. Об этом заявили в Комитете по контролю и управлению государственным имуществом страны.

«Ожидается, что вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце этого года или в начале следующего», — сказано в сообщении.

Ведущий эпидемиолог страны Чжун Наньшань в интервью Центральному телевидению Китая уточнил, что сейчас на второй стадии клинических исследований находятся пять разработок вакцин.

«Высокоэффективную вакцину предстоит выбрать путем сравнительного отбора, поэтому понадобится довольно длительное время», — добавил эксперт.

Всего вакцинам нужно пройти три этапа исследований. Если эффективность и безопасность на всех этих этапах будет доказана, вакцину можно будет выпускать на рынок.