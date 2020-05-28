По состоянию на 16:00 28 мая в мире зафиксировали почти 5 миллионов 716,6 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 356,1 тысячи человек скончались, почти 2 миллиона 367,3 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Коронавирус против виноделов. Зеленского просят срочно спасать важную отрасль © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 1 миллиона 699,9 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 100 424 (5,9%).

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 411,8 тысячи случаев заражения, почти 25,6 тысячи (6,2%) из которых стали летальными.

Следом идёт Россия. Здесь зафиксировано более 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 1% (4,1 тысячи) скончались.

В Великобритании заболели свыше 268,6 тысячи человек, а умерли порядка 37,5 тысячи (13,9%) пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу заболевших занимает третье место в мире — 379 051 случай заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 150 993 выздоровевших и 4142 скончавшихся.

Стоит отметить, что в опубликованном сегодня в интернете «Списке памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19» значатся имена 311 человек. Издание «Медиазона» проверило эти данные, исключив несколько имен, и пришло к выводу, что в России самая высокая смертность от COVID-19 среди врачей.

При этом Минздрав официально подтвердил смерть только 101 медработника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в достоверности обнародованной в интернете информации.

«Эти данные, они не находят своего подтверждения. Вы говорите, что сами врачи подсчитывают смертность среди врачей. Я не понимаю, каким образом это возможно», — заявил Песков, отметив, что попросит Минздрав дать необходимые разъяснения.

В то же время продолжение получает ситуация с невыплатами работающим с зараженными пациентами врачам обещанных надбавок. Это стало поводом для прокуратуры Хакасии внести представление главе республики Валентину Коновалову. Проверка установила, что региональный Минздрав не перечислил в медучреждения Хакасии «стимулирующие» средства, положенные медработникам за март и апрель.

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал помощь медикам, борющимся с COVID-19, на 22 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфертов регионам. Дагестан получит 2 миллиарда рублей на строительство трех медицинских центров. Помогут и аэропортам, пострадавшим от падения авиаперевозок: им выделят около 11 миллиардов рублей.

Опасности свою жизнь подвергают и волонтеры, и соцработники, в связи с чем правительство приняло решение выплатить им дополнительно по 12 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, президент Владимир Путин утвердил ряд решений, направленных на поддержку россиян в период пандемии:

• утроить минимальное пособие по безработице (до 4,5 тысяч рублей) с 1 мая на три месяца;

• продлить на три месяца пособия по безработице тем, кто в пандемию лишился права на выплату;

• детские доплаты в 3 тысячи рублей распространить на тех, кто потерял работу до 1 марта;

• индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело, выплачивать максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.

Стоит отметить, что самая сложная ситуация по доле официально регистрируемой безработице сложилась в Туве, Чечне и Ингушетии. По словам министра труда Антона Котякова, в условиях пандемии число безработных в России достигло 4,3 миллиона человек, из которых зарегистрированы 1,9 миллиона.

По оценкам Минтруда, в Туве, Чечне и Ингушетии официальная безработица составляет 9-11%. Пика по безработице Россия достигнет в третьем квартале 2020 года, так как последствия ограничений проявятся через два месяца. Стабилизация рынка труда ожидается в четвертом квартале, а восстановление — в первой половине 2021 года.

Тем временем Sberindex.ru проанализировал модель заболеваемости коронавирусом и пришел к выводу, что в случае несоблюдения ограничительных мер через месяц количество больных превысит майский максимум (более 11,7 тысячи) — суточный прирост заболевших вырастет до 7875 человек. А еще через неделю такого режима ежедневно будут выявлять более 13 тысяч зараженных, считают аналитики.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 22 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 669 стали летальными. В то же время 7995 пациентов выздоровели.

Глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко заявил, что Украина прошла пик коронавируса.

«Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то, конечно, можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато», — пояснил Бровченко.

В то же время заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко предупредила, что ослабление карантина создает риск, что украинцы перестанут соблюдать социальную дистанцию, что чревато новой вспышкой COVID-19.

В связи с этим Киевская городская государственная администрация заявила о готовности ужесточить карантин в городе. Согласно алгоритму КГГА, возвращение к карантину возможно в случае:

• если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;

• если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса, будет более 75%.

Также в Киеве утвердили рекомендации по работе столичных детских садов, которые начнут работать с 1 июня. По словам мэра Виталия Кличко, каждое утро всем работникам садов и детям будут мерить температуру — если она будет выше 37,2, на территорию не пустят. А родители, приводящие детей, обязательно должны быть в масках. Также все коммунальные садики будут обеспечены антисептиками, откажутся от многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Тем временем авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила, что уволит 900 сотрудников из-за карантинных мер в стране, вследствие которых закрылись все международные авиасообщения.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом эпицентре коронавируса в западном полушарии. В организации уверены, что больше всего пострадали от COVID-19 Южная и Северная Америка. По словам главы Панамериканской организации здравоохранения Карисы Этьен, Латинская Америка опередила США по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент в Южной и Северной Америке лабораторно подтверждены более 2,4 миллиона случаев заражения, из них более 143 тысяч летальных.

Коронавирус: жизнь в тотальном карантине и странные исключения из правил © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Тем временем, по данным альянса Exceltur, после того как премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна начнет принимать иностранных туристов, количество бронирований отелей увеличилось почти в три раза. По данным Destinia, поисковые запросы в интернете только по авиабилетам и отелям выросли на 160%.

В то же время правительство Японии намерено выдавать ежедневные ваучеры для туристов в размере $185, которые они смогут потратить на отдых в стране. Правительство рассчитывает таким образом поддержать туристическую сферу страны, пострадавшую от эпидемии коронавируса.

А вот Boeing объявил о том, что 6,8 тысячи сотрудников компании будут уволены уже на этой неделе в связи с негативным влиянием на компанию и авиационную отрасль в целом пандемии. Кроме того, по словам гендиректора Boeing Дэвида Калхуна, корпорация уже договорилась о добровольном увольнении еще 5,5 тысячи сотрудников.